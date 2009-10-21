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Daha gelişmiş Blackberry Bold karşınızda

Research In Motion popüler cihazı Blackberry Bold'un yeni nesili, Bold 9700'ü tanıttı.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,1b
1
55
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Daha gelişmiş Blackberry Bold karşınızda
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Kanada merkezli, Amerika'nın en popüler akıllı telefon üreticisi RIM, ülkemizde de oldukça sevilen Blackberry Bold'un yeni nesili Bold 9700'ü gün yüzüne çıkardı. Bold 9000'den boyutsal olarak çok farklılık göstermeyen Bold 9700'in kardeşine olan üstünlüğü teknik özelliklerinde ortaya çıkıyor.

Bold 9700, Bold 9000'in deki 480*320 piksellik ekranınından farklı olarak 2.6 inç boyutlarında 480*360 piksel çözünürlüğünde ekranıyla kullanıcının karşısına çıkıyor. 9000'deki 2 Megapiksellik kamera yerine 3.2 megapiksellik LED flashlı ve otomatik netleme özellikli kamerayı bünyesinde barındıran Bold 9700 gücünü 624MHz'lik merkezi işlemciden alıyor. 256MB belleği ve 1GB'lık depolama alanıyla gelen 9700, microSD girişi sayesinde 32GB'a kadar kapasite desteği sunuyor.

Bold 9000'deki Trackball Kontrol sistemi yerine dokunmatik duyarlı optik trackpad sayesinde kullanıcının daha rahat kullanacağı Bold 9700, A-GPS ve Wi-Fi 802.11 a/b/g bağlantı yeteneğine de sahip. 2.Nesil iletişim ağında 850 / 900 / 1800 / 1900 frekanslarında çalışan Bold ayrıca 3.Nesil ağında 850 / 1900 / 2100 frekanslarını da destekliyor. Ayrıca Bold 9700 Blackberry OS 5.0 işletim sistemi sayesinde RIM'in Storm 2'den sonra OS 5.0'de çalışan 2.Blackberry modeli oldu. RIM yeni işletim sistem, Blackberry OS 5.0, önceki nesillere göre özellikle daha gelişmiş internet deneyimi dikkat çekiyor.

Ülkemizde de oldukça popüler olan ve RIM'in son zamanlardaki başarısında katkısı büyük olan Bold'un yeni versiyonu Kasım ayından itibaren dünyanın birçok ülkesinde operatörler aracılığıyla (Amerika'da AT&T ve T-Mobile, Kanada da Roger Bold 9700'ü kullanıcılarına sunacaklarını açıkladı) raflardaki yerini alacak. En büyük rakibi Apple'ın 2009 mali yılının son çeyreğinde 7.4 Milyon iPhone satışıyla RIM'e oldukça yaklamasının ardından tanıtılan Bold 9700'in RIM'in satışlarına yapacağı etkiyi zaman gösterecek.

Daha gelişmiş Blackberry Bold karşınızda
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Daha gelişmiş Blackberry Bold karşınızda
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DH Misafiri 9 yıl
bold 9700 alacam yurtdışından gelince nasıl kullanacam bilgisi olan war mi ? illa gümrükte onaylatmam mı gerek öyle olursa ne kdar bir fiyat daha ödiyecem turkcell hattı mı direk takıp kullanılr mı acil bilgi verin lütfen
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9700 9 yıl

DH Misafiri

bold 9700 alacam yurtdışından gelince nasıl kullanacam bilgisi olan war mi ? illa gümrükte onaylatmam mı gerek öyle olursa ne kdar bir fiyat daha ödiyecem turkcell hattı mı direk takıp kullanılr mı acil bilgi verin lütfen


bir üst ve onun üstündeki mesaja bakabilirsiniz.
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DH Misafiri 9 yıl
bold 9700 alacam yurtdışından gelince nasıl kullanacam bilgisi olan war mi ? illa gümrükte onaylatmam mı gerek öyle olursa ne kdar bir fiyat daha ödiyecem turkcell hattı mı direk takıp kullanılr mı acil bilgi verin lütfen
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LeyLu 9 yıl

DH Misafiri

bold 9700 alacam yurtdışından gelince nasıl kullanacam bilgisi olan war mi ? illa gümrükte onaylatmam mı gerek öyle olursa ne kdar bir fiyat daha ödiyecem turkcell hattı mı direk takıp kullanılr mı acil bilgi verin lütfen


cihazda simkilit yoksa ve kendin getireceksen gelirken yanında sokabilirsin pasaport kaydı içinde 5tl veriyorsun yanılmıyorsam ama 2 yılda 1 pasaporta 1 telefon kaydettirebiliyorsun ve son 1 ay içinde ülkeye giriş yapmış olman gerekiyor
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9700 9 yıl

DH Misafiri

bold 9700 alacam yurtdışından gelince nasıl kullanacam bilgisi olan war mi ? illa gümrükte onaylatmam mı gerek öyle olursa ne kdar bir fiyat daha ödiyecem turkcell hattı mı direk takıp kullanılr mı acil bilgi verin lütfen



cihazı aldığın yere soracaksın simkilit var mı sim kilit varsa turkcell çalışmaz telefonu aldığın yere simkilit kodunu nasıl alacağın hakkında sorarsan bilgi verirler.
türkiye'ye geldiğinde cihazı pasaporta kayıt ettirmen için 1 ay süren var.
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DH Misafiri 9 yıl
merhaba arkadaşlar. yaklaşık 2-3 aydır telefon aramaktayım ve son olarak şu 3 telefona indirgeyebildim : BB Bold 9700 - N97 mini veya N97 ... Gerçekten çok kararsızım çünkü ipod touch'ım da var ve iphone a ait tüm özelliklere de sahibim bu nedenle ayrı bi dokunmatik ekrana ihtiyacım olup olmadığından da emin değilim. öte yandan çok fazla mailim olmuyor. telefonu yalnızca facebook msn ve mesajlaşmak için kullanacağım ve şık olmasını istiyorum, her yıl telefon değiştirmek istemiyorum. yardımcı olursanız çok memnun olurum...
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DeepNote 9 yıl

DH Misafiri

merhaba arkadaşlar. yaklaşık 2-3 aydır telefon aramaktayım ve son olarak şu 3 telefona indirgeyebildim : BB Bold 9700 - N97 mini veya N97 ... Gerçekten çok kararsızım çünkü ipod touch'ım da var ve iphone a ait tüm özelliklere de sahibim bu nedenle ayrı bi dokunmatik ekrana ihtiyacım olup olmadığından da emin değilim. öte yandan çok fazla mailim olmuyor. telefonu yalnızca facebook msn ve mesajlaşmak için kullanacağım ve şık olmasını istiyorum, her yıl telefon değiştirmek istemiyorum. yardımcı olursanız çok memnun olurum...


Size de merhaba. Ben de telefonumu kaybettim ve yenisini alana kadar emektar bir nokia ile cebelleşiyorum. Yeni ıphone çıkmadan (sanırım Türkiye'ye gelmesi kampanyasının falan yapılması 3-4 ayı bulur) tercihde bulunmayın derim size. Ben de onu bekliyorum. Baktım ki kullanıcı incelemelerinde herhangibir değişiklik yok ya da çok üstün değil gidip 3gs alacağım. Ki zannetmiyorum apple daha basit bir şey çıkarsın.Adamlar butik çalışıyorlar her yaptıkları olay. Sonrasın da elimizde ki telefonu satmaya uğraşmamak için beklemekte fayda var diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
ben 500 euro ya almanyadan aldım telefonu ancak hala turkıye de yok. fena bir alet değil, daha tam kurcalayamadım gerçi.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadslar nezman cıkıcak bu tlfn ya beklemekten gına geldı artık
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Saahin 9 yıl

Misafir

arkadslar nezman cıkıcak bu tlfn ya beklemekten gına geldı artık


aralık sonu
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Benzodiazepin 10 yıl
Bu arada değil 250 TL 500 tl ye bile bulabilecek babayiğit varsa bu cihazların sıfırını benimle iletişime geçsin 70.000 tl ye kadar nakit olarak alabilirim cihazları
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lunarguardians 10 yıl

pain

Bu arada değil 250 TL 500 tl ye bile bulabilecek babayiğit varsa bu cihazların sıfırını benimle iletişime geçsin 70.000 tl ye kadar nakit olarak alabilirim cihazları



Aynı şekilde bende o fiyat hacimlerinde alırım.
Öyle yazmış olmak için yazmayın hadi varsa bu cihazın sıfırını 500 liraya getirebilecek vatandaşlar ne kadar varsa trink para çalışacak 2 tane hazır müşteri daha ne olsun hodri meydan...
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Benzodiazepin 10 yıl
BB ile iPhone u karşılaştıran arkadaşlara birşeyler söylemek istiyorum aslında çok bir şey değil önce araştırın blackberry olarak google yazın olmadı r.i.m olarak yazın blackberry hangi amaçlarla ne tür isteklere cevap verebilecek telefon olduğunu görün CAHİLLİĞİNDE bir sınırı var açın google ı araştırın research in motion ın telefonlarının iphone gibi oyuncak alanında olmadığını tam tersine kurumsal sektörlerin vazgeçilemez cihazlarından biri olduğunu özelliklede veri şifreleme başarısıyla dünyanın en güvenli telefonlarını ürettiğini görün artı firmanın tarihçesini iyice araştırırsanız firma ilk kurulduğu senelerde sadece askeriye ve cia cihaz ürettiğini göreceksiniz o yüzden bu cihazları kullanmak iphone kullananlar hem sıkar hemde aşar dediğim gibi blackberryler oyuncak değil.
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Alden 10 yıl

pain

BB ile iPhone u karşılaştıran arkadaşlara birşeyler söylemek istiyorum aslında çok bir şey değil önce araştırın blackberry olarak google yazın olmadı r.i.m olarak yazın blackberry hangi amaçlarla ne tür isteklere cevap verebilecek telefon olduğunu görün CAHİLLİĞİNDE bir sınırı var açın google ı araştırın research in motion ın telefonlarının iphone gibi oyuncak alanında olmadığını tam tersine kurumsal sektörlerin vazgeçilemez cihazlarından biri olduğunu özelliklede veri şifreleme başarısıyla dünyanın en güvenli telefonlarını ürettiğini görün artı firmanın tarihçesini iyice araştırırsanız firma ilk kurulduğu senelerde sadece askeriye ve cia cihaz ürettiğini göreceksiniz o yüzden bu cihazları kullanmak iphone kullananlar hem sıkar hemde aşar dediğim gibi blackberryler oyuncak değil.


Arkadaşım eksik bir bilgi varsa yazarsın insanlar bilgilenir ama öyle iphone kulanıcılarını sıkar aşar falan diye genellemeler yapman yanlış.
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fusem 10 yıl

pain

BB ile iPhone u karşılaştıran arkadaşlara birşeyler söylemek istiyorum aslında çok bir şey değil önce araştırın blackberry olarak google yazın olmadı r.i.m olarak yazın blackberry hangi amaçlarla ne tür isteklere cevap verebilecek telefon olduğunu görün CAHİLLİĞİNDE bir sınırı var açın google ı araştırın research in motion ın telefonlarının iphone gibi oyuncak alanında olmadığını tam tersine kurumsal sektörlerin vazgeçilemez cihazlarından biri olduğunu özelliklede veri şifreleme başarısıyla dünyanın en güvenli telefonlarını ürettiğini görün artı firmanın tarihçesini iyice araştırırsanız firma ilk kurulduğu senelerde sadece askeriye ve cia cihaz ürettiğini göreceksiniz o yüzden bu cihazları kullanmak iphone kullananlar hem sıkar hemde aşar dediğim gibi blackberryler oyuncak değil.


doğru söze ne denir..
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qazokmubec 10 yıl
Merhaba,
Bu trackball'dan çektiklerimi hiçbir telefonda çekmemiştim. Tam önemli bir mail gelir, trackball'ı tırtıklayıp durursunuz okuyamazsınız birini aramanız gerekir,trackball takılır küfür edip fırlatasınız gelir. garantiden değişti, gene aynı. ilki 8 ay gitmişti ikincisi 4 ayda eski durumuna geldi, çok çabuk kirleniyor, araya toz kaçıyor, kullanılmaz hale geliyor.
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lunarguardians 10 yıl
Bold güzel cihazdı bu dahada güzel olmuş tasarım ve donanım olarak.

iPhone'u geçecek bir cihaz değil...


İphone u geçmeye ihtiyacı olacak bir cihaz olarak görmüyorum BB u çünkü 2 cihazda farklı kulvarlarda koşan cihazlar ki mail-sms-exchange vs vs de iphone dan çok daha iyi bir kullanım sunuyor sahibine.


Blackberry Bold'dan kötü telefonu cidden aramak gerekir.Şirkette kullanılan (!) 7-8 tane var ve bu cihazın ederi bana göre 200-250 TL.
Daha fazlasına değmez.


İyice abartmışsın sende hee.
Ayrıca 200-250 liraya ne kadar bulursan nakit alırım ok...
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Shady 10 yıl
1.6W/kg'ın üstündeki cihazlar zaten FCC'den onay alamıyor...
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fusem 10 yıl

Shady

1.6W/kg'ın üstündeki cihazlar zaten FCC'den onay alamıyor...


sony ericsson k770i nasıl onay almış 1.69 la ?
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infinite 9 yıl

Shady

1.6W/kg'ın üstündeki cihazlar zaten FCC'den onay alamıyor...


1.6W değil 2.0a kadar sınır üzeri onay alamıyor....
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Erasmus78 10 yıl
BOLD u sırf tipinden dolayı sevmiyordum. Javelin'in tipine bayılıyor fakat 3G si olmadığı için beğenmiyordum.
Javelin + BOLD = 9700.
Bence gayet iyi bir karışım olmuş.
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bobita 10 yıl
Blackberry Bold'dan kötü telefonu cidden aramak gerekir.Şirkette kullanılan (!) 7-8 tane var ve bu cihazın ederi bana göre 200-250 TL.
Daha fazlasına değmez.
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