Daha gelişmiş Blackberry Bold karşınızda

Kanada merkezli, Amerika'nın en popüler akıllı telefon üreticisi RIM, ülkemizde de oldukça sevilen Blackberry Bold'un yeni nesili Bold 9700'ü gün yüzüne çıkardı. Bold 9000'den boyutsal olarak çok farklılık göstermeyen Bold 9700'in kardeşine olan üstünlüğü teknik özelliklerinde ortaya çıkıyor.
Bold 9700, Bold 9000'in deki 480*320 piksellik ekranınından farklı olarak 2.6 inç boyutlarında 480*360 piksel çözünürlüğünde ekranıyla kullanıcının karşısına çıkıyor. 9000'deki 2 Megapiksellik kamera yerine 3.2 megapiksellik LED flashlı ve otomatik netleme özellikli kamerayı bünyesinde barındıran Bold 9700 gücünü 624MHz'lik merkezi işlemciden alıyor. 256MB belleği ve 1GB'lık depolama alanıyla gelen 9700, microSD girişi sayesinde 32GB'a kadar kapasite desteği sunuyor.
Bold 9000'deki Trackball Kontrol sistemi yerine dokunmatik duyarlı optik trackpad sayesinde kullanıcının daha rahat kullanacağı Bold 9700, A-GPS ve Wi-Fi 802.11 a/b/g bağlantı yeteneğine de sahip. 2.Nesil iletişim ağında 850 / 900 / 1800 / 1900 frekanslarında çalışan Bold ayrıca 3.Nesil ağında 850 / 1900 / 2100 frekanslarını da destekliyor. Ayrıca Bold 9700 Blackberry OS 5.0 işletim sistemi sayesinde RIM'in Storm 2'den sonra OS 5.0'de çalışan 2.Blackberry modeli oldu. RIM yeni işletim sistem, Blackberry OS 5.0, önceki nesillere göre özellikle daha gelişmiş internet deneyimi dikkat çekiyor.
Ülkemizde de oldukça popüler olan ve RIM'in son zamanlardaki başarısında katkısı büyük olan Bold'un yeni versiyonu Kasım ayından itibaren dünyanın birçok ülkesinde operatörler aracılığıyla (Amerika'da AT&T ve T-Mobile, Kanada da Roger Bold 9700'ü kullanıcılarına sunacaklarını açıkladı) raflardaki yerini alacak. En büyük rakibi Apple'ın 2009 mali yılının son çeyreğinde 7.4 Milyon iPhone satışıyla RIM'e oldukça yaklamasının ardından tanıtılan Bold 9700'in RIM'in satışlarına yapacağı etkiyi zaman gösterecek.
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bir üst ve onun üstündeki mesaja bakabilirsiniz.
cihazda simkilit yoksa ve kendin getireceksen gelirken yanında sokabilirsin pasaport kaydı içinde 5tl veriyorsun yanılmıyorsam ama 2 yılda 1 pasaporta 1 telefon kaydettirebiliyorsun ve son 1 ay içinde ülkeye giriş yapmış olman gerekiyor
cihazı aldığın yere soracaksın simkilit var mı sim kilit varsa turkcell çalışmaz telefonu aldığın yere simkilit kodunu nasıl alacağın hakkında sorarsan bilgi verirler.
türkiye'ye geldiğinde cihazı pasaporta kayıt ettirmen için 1 ay süren var.
Size de merhaba. Ben de telefonumu kaybettim ve yenisini alana kadar emektar bir nokia ile cebelleşiyorum. Yeni ıphone çıkmadan (sanırım Türkiye'ye gelmesi kampanyasının falan yapılması 3-4 ayı bulur) tercihde bulunmayın derim size. Ben de onu bekliyorum. Baktım ki kullanıcı incelemelerinde herhangibir değişiklik yok ya da çok üstün değil gidip 3gs alacağım. Ki zannetmiyorum apple daha basit bir şey çıkarsın.Adamlar butik çalışıyorlar her yaptıkları olay. Sonrasın da elimizde ki telefonu satmaya uğraşmamak için beklemekte fayda var diye düşünüyorum.
aralık sonu
Aynı şekilde bende o fiyat hacimlerinde alırım.
Öyle yazmış olmak için yazmayın hadi varsa bu cihazın sıfırını 500 liraya getirebilecek vatandaşlar ne kadar varsa trink para çalışacak 2 tane hazır müşteri daha ne olsun hodri meydan...
Arkadaşım eksik bir bilgi varsa yazarsın insanlar bilgilenir ama öyle iphone kulanıcılarını sıkar aşar falan diye genellemeler yapman yanlış.
doğru söze ne denir..
Bu trackball'dan çektiklerimi hiçbir telefonda çekmemiştim. Tam önemli bir mail gelir, trackball'ı tırtıklayıp durursunuz okuyamazsınız birini aramanız gerekir,trackball takılır küfür edip fırlatasınız gelir. garantiden değişti, gene aynı. ilki 8 ay gitmişti ikincisi 4 ayda eski durumuna geldi, çok çabuk kirleniyor, araya toz kaçıyor, kullanılmaz hale geliyor.
İphone u geçmeye ihtiyacı olacak bir cihaz olarak görmüyorum BB u çünkü 2 cihazda farklı kulvarlarda koşan cihazlar ki mail-sms-exchange vs vs de iphone dan çok daha iyi bir kullanım sunuyor sahibine.
İyice abartmışsın sende hee.
Ayrıca 200-250 liraya ne kadar bulursan nakit alırım ok...
sony ericsson k770i nasıl onay almış 1.69 la ?
1.6W değil 2.0a kadar sınır üzeri onay alamıyor....
Javelin + BOLD = 9700.
Bence gayet iyi bir karışım olmuş.
Daha fazlasına değmez.