Daha gelişmiş Blackberry Bold karşınızda

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Kanada merkezli, Amerika'nın en popüler akıllı telefon üreticisi RIM, ülkemizde de oldukça sevilen Blackberry Bold'un yeni nesili Bold 9700'ü gün yüzüne çıkardı. Bold 9000'den boyutsal olarak çok farklılık göstermeyen Bold 9700'in kardeşine olan üstünlüğü teknik özelliklerinde ortaya çıkıyor.

Bold 9700, Bold 9000'in deki 480*320 piksellik ekranınından farklı olarak 2.6 inç boyutlarında 480*360 piksel çözünürlüğünde ekranıyla kullanıcının karşısına çıkıyor. 9000'deki 2 Megapiksellik kamera yerine 3.2 megapiksellik LED flashlı ve otomatik netleme özellikli kamerayı bünyesinde barındıran Bold 9700 gücünü 624MHz'lik merkezi işlemciden alıyor. 256MB belleği ve 1GB'lık depolama alanıyla gelen 9700, microSD girişi sayesinde 32GB'a kadar kapasite desteği sunuyor.

Bold 9000'deki Trackball Kontrol sistemi yerine dokunmatik duyarlı optik trackpad sayesinde kullanıcının daha rahat kullanacağı Bold 9700, A-GPS ve Wi-Fi 802.11 a/b/g bağlantı yeteneğine de sahip. 2.Nesil iletişim ağında 850 / 900 / 1800 / 1900 frekanslarında çalışan Bold ayrıca 3.Nesil ağında 850 / 1900 / 2100 frekanslarını da destekliyor. Ayrıca Bold 9700 Blackberry OS 5.0 işletim sistemi sayesinde RIM'in Storm 2'den sonra OS 5.0'de çalışan 2.Blackberry modeli oldu. RIM yeni işletim sistem, Blackberry OS 5.0, önceki nesillere göre özellikle daha gelişmiş internet deneyimi dikkat çekiyor.

Ülkemizde de oldukça popüler olan ve RIM'in son zamanlardaki başarısında katkısı büyük olan Bold'un yeni versiyonu Kasım ayından itibaren dünyanın birçok ülkesinde operatörler aracılığıyla (Amerika'da AT&T ve T-Mobile, Kanada da Roger Bold 9700'ü kullanıcılarına sunacaklarını açıkladı) raflardaki yerini alacak. En büyük rakibi Apple'ın 2009 mali yılının son çeyreğinde 7.4 Milyon iPhone satışıyla RIM'e oldukça yaklamasının ardından tanıtılan Bold 9700'in RIM'in satışlarına yapacağı etkiyi zaman gösterecek.

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