Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD Temsilciler Meclisi, tüm cihazlarında WhatsApp’ı yasakladı

    ABD Temsilciler Meclisi, veri güvenliği endişeleri nedeniyle WhatsApp’ı tüm kurum cihazlarında yasakladı. Kullanıcılara alternatif mesajlaşma uygulamaları önerildi.

    ABD Temsilciler Meclisi, tüm cihazlarında WhatsApp’ı yasakladı Tam Boyutta Gör
    ABD Temsilciler Meclisi, WhatsApp uygulamasını tüm kurum cihazlarında yasakladığını duyurdu. Temsilciler Meclisi Siber Güvenlik Ofisi tarafından gönderilen iç yazışmada, uygulamanın kullanıcı verilerini nasıl koruduğuna dair şeffaflık eksikliği, kayıtlı verilerin şifrelenmemesi ve potansiyel güvenlik açıkları nedeniyle yüksek riskli olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

    WhatsApp’a ülkesinde yasak

    Kurum personeline, WhatsApp yerine Microsoft Teams, Amazon Wickr, Signal, Apple iMessage ve FaceTime gibi alternatif uygulamaları kullanmaları önerildi. Meta ise bu karara “en güçlü şekilde karşı çıktığını” belirtti. Şirket sözcüsü, WhatsApp’ın, onaylanan diğer uygulamalardan daha yüksek güvenlik sunduğunu savundu.

    Ocak ayında bir WhatsApp yetkilisi, İsrailli Paragon Solutions adlı casus yazılım şirketinin aralarında gazeteciler ve sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda kullanıcıyı hedef aldığını açıklamıştı.

    Temsilciler Meclisi, daha önce de güvenlik gerekçesiyle bazı uygulamaları yasaklamıştı. TikTok, 2022 yılında benzer bir kararla cihazlardan kaldırılmıştı. Öte yandan Signal uygulaması da kısa süre önce bir başka güvenlik tartışmasının merkezine oturmuştu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Yemen’e yönelik saldırı planlarını içeren hassas bilgileri özel Signal gruplarında paylaştığı ortaya çıkmıştı. Bu gruplardan birinde, gazeteci Jeffrey Goldberg’in de yer aldığı o dönem bildirilmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    thermo sulidin likit jel yorumlar aile hekimi hastaneye sevk askerlik metin2 sura bimcell hediye internet kazanma mustang gözlük

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum