ABD Temsilciler Meclisi, tüm cihazlarında WhatsApp’ı yasakladı

WhatsApp’a ülkesinde yasak
Kurum personeline, WhatsApp yerine Microsoft Teams, Amazon Wickr, Signal, Apple iMessage ve FaceTime gibi alternatif uygulamaları kullanmaları önerildi. Meta ise bu karara “en güçlü şekilde karşı çıktığını” belirtti. Şirket sözcüsü, WhatsApp’ın, onaylanan diğer uygulamalardan daha yüksek güvenlik sunduğunu savundu.
Ocak ayında bir WhatsApp yetkilisi, İsrailli Paragon Solutions adlı casus yazılım şirketinin aralarında gazeteciler ve sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda kullanıcıyı hedef aldığını açıklamıştı.
Temsilciler Meclisi, daha önce de güvenlik gerekçesiyle bazı uygulamaları yasaklamıştı. TikTok, 2022 yılında benzer bir kararla cihazlardan kaldırılmıştı. Öte yandan Signal uygulaması da kısa süre önce bir başka güvenlik tartışmasının merkezine oturmuştu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Yemen’e yönelik saldırı planlarını içeren hassas bilgileri özel Signal gruplarında paylaştığı ortaya çıkmıştı. Bu gruplardan birinde, gazeteci Jeffrey Goldberg’in de yer aldığı o dönem bildirilmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: