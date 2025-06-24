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Tam Boyutta Gör ABD Temsilciler Meclisi, WhatsApp uygulamasını tüm kurum cihazlarında yasakladığını duyurdu. Temsilciler Meclisi Siber Güvenlik Ofisi tarafından gönderilen iç yazışmada, uygulamanın kullanıcı verilerini nasıl koruduğuna dair şeffaflık eksikliği, kayıtlı verilerin şifrelenmemesi ve potansiyel güvenlik açıkları nedeniyle yüksek riskli olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

WhatsApp’a ülkesinde yasak

Kurum personeline, WhatsApp yerine Microsoft Teams, Amazon Wickr, Signal, Apple iMessage ve FaceTime gibi alternatif uygulamaları kullanmaları önerildi. Meta ise bu karara “en güçlü şekilde karşı çıktığını” belirtti. Şirket sözcüsü, WhatsApp’ın, onaylanan diğer uygulamalardan daha yüksek güvenlik sunduğunu savundu.

Ocak ayında bir WhatsApp yetkilisi, İsrailli Paragon Solutions adlı casus yazılım şirketinin aralarında gazeteciler ve sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda kullanıcıyı hedef aldığını açıklamıştı.

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Temsilciler Meclisi, daha önce de güvenlik gerekçesiyle bazı uygulamaları yasaklamıştı. TikTok, 2022 yılında benzer bir kararla cihazlardan kaldırılmıştı. Öte yandan Signal uygulaması da kısa süre önce bir başka güvenlik tartışmasının merkezine oturmuştu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Yemen’e yönelik saldırı planlarını içeren hassas bilgileri özel Signal gruplarında paylaştığı ortaya çıkmıştı. Bu gruplardan birinde, gazeteci Jeffrey Goldberg’in de yer aldığı o dönem bildirilmişti.

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ABD Temsilciler Meclisi, tüm cihazlarında WhatsApp’ı yasakladı

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