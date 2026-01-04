Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu akıllı buzdolabı, dahili barkod okuyucusu ile ürün siparişi yapabiliyor

    General Electric, CES 2026 öncesinde yeni akıllı buzdolabını duyurdu. Yeni buzdolabı, dahili barkod okuyucu ile ürün siparişi özelliğiyle bir ilke imza atıyor. 

    Dahili barkod okuyucuya sahip akıllı buzdolabı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    General Electric, CES 2026 öncesinde yeni akıllı buzdolabı GE Profile Smart Refrigerator with Kitchen Assistant'ı duyurdu. Daha önce Samsung ve LG gibi firmaların internetten sipariş verebilen modellerini görmüştük. GE'nin yeni modeli bu anlamda devrim yapmıyor, ancak dahili barkod okuyucu ile bir ilke imza atıyor.

    GE Profile Smart Refrigerator with Kitchen Assistant neler sunuyor?

    GE’nin “Scan-to-List” adını verdiği bu özellik, üzerindeki barkod tarayıcı sayesinde ürünleri hızlı ve hatasız şekilde alışveriş listesine ekliyor. Bu liste, GE’nin SmartHQ uygulaması üzerinden paylaşılabiliyor. Kullanıcılar markette alışveriş yaparken bu listeye bakabiliyor ya da Instacart ile senkronize edip ürünleri doğrudan eve sipariş edebiliyor.

    Dahili barkod okuyucuya sahip akıllı buzdolabı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Buzdolabının içinde yer alan, gömme tasarıma sahip LED ışık çubuğuna entegre kamera ise “FridgeFocus” adı verilen bir başka özellik sunuyor. Bu sistem, özellikle pahalı ve çabuk bozulan ürünlerin bulunduğu sebzelik çekmecelerinin anlık görüntülerini alabiliyor. Amaç, buzdolabında halihazırda bulunan ve yakında bozulabilecek ürünleri görmenizi sağlayarak gereksiz ve tekrarlı alışverişin önüne geçmek.

    Paslanmaz çelik gövdeli, dört kapılı tasarıma sahip olan bu modelde kapı içinde kapı (door-in-door) saklama alanı ve ayarlanabilir sıcaklığa sahip bir çekmece de bulunuyor. Ön yüzündeki 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden tariflere bakmak ya da hava durumunu görmek mümkün. Ayrıca mikrofonlar sayesinde sesli komutları da algılayabiliyor. Su sebilinde ise sensörler sayesinde bardağı ya da kabı tam olarak gereken miktarda suyla doldurabilen akıllı bir sistem yer alıyor.

    GE Profile Smart Refrigerator with Kitchen Assistant, Nisan 2026’dan itibaren ABD'de 4.899 dolar fiyattan satışa sunulacak.

    Kaynakça https://pressroom.geappliances.com/news/ge-profileTM-unveils-game-changing-smart-refrigerator-with-kitchen-assistantTM-revolutionizing-grocery-shopping-and-meal-planning?preview=ffaf&preview_mode=True https://www.engadget.com/home/kitchen-tech/ges-new-smart-refrigerator-automates-grocery-shopping-with-a-barcode-scanner-and-instacart-194326610.html?src=rss
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    baskı balata kaç km gider 4440333 dolandırıcılığı riddick 4 türkçe dublaj izle ehliyetim sistemde gözükmüyor ne yapmalıyım kök birası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30
    General Mobile Gm Era 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum