Bu akıllı buzdolabı, dahili barkod okuyucusu ile ürün siparişi yapabiliyor

Tam Boyutta Gör General Electric, CES 2026 öncesinde yeni akıllı buzdolabı GE Profile Smart Refrigerator with Kitchen Assistant'ı duyurdu. Daha önce Samsung ve LG gibi firmaların internetten sipariş verebilen modellerini görmüştük. GE'nin yeni modeli bu anlamda devrim yapmıyor, ancak dahili barkod okuyucu ile bir ilke imza atıyor.

GE Profile Smart Refrigerator with Kitchen Assistant neler sunuyor?

GE’nin “Scan-to-List” adını verdiği bu özellik, üzerindeki barkod tarayıcı sayesinde ürünleri hızlı ve hatasız şekilde alışveriş listesine ekliyor. Bu liste, GE’nin SmartHQ uygulaması üzerinden paylaşılabiliyor. Kullanıcılar markette alışveriş yaparken bu listeye bakabiliyor ya da Instacart ile senkronize edip ürünleri doğrudan eve sipariş edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Buzdolabının içinde yer alan, gömme tasarıma sahip LED ışık çubuğuna entegre kamera ise “FridgeFocus” adı verilen bir başka özellik sunuyor. Bu sistem, özellikle pahalı ve çabuk bozulan ürünlerin bulunduğu sebzelik çekmecelerinin anlık görüntülerini alabiliyor. Amaç, buzdolabında halihazırda bulunan ve yakında bozulabilecek ürünleri görmenizi sağlayarak gereksiz ve tekrarlı alışverişin önüne geçmek.

Paslanmaz çelik gövdeli, dört kapılı tasarıma sahip olan bu modelde kapı içinde kapı (door-in-door) saklama alanı ve ayarlanabilir sıcaklığa sahip bir çekmece de bulunuyor. Ön yüzündeki 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden tariflere bakmak ya da hava durumunu görmek mümkün. Ayrıca mikrofonlar sayesinde sesli komutları da algılayabiliyor. Su sebilinde ise sensörler sayesinde bardağı ya da kabı tam olarak gereken miktarda suyla doldurabilen akıllı bir sistem yer alıyor.

GE Profile Smart Refrigerator with Kitchen Assistant, Nisan 2026’dan itibaren ABD'de 4.899 dolar fiyattan satışa sunulacak.

