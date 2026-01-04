Bu akıllı buzdolabı, dahili barkod okuyucusu ile ürün siparişi yapabiliyor

GE Profile Smart Refrigerator with Kitchen Assistant neler sunuyor?
GE’nin “Scan-to-List” adını verdiği bu özellik, üzerindeki barkod tarayıcı sayesinde ürünleri hızlı ve hatasız şekilde alışveriş listesine ekliyor. Bu liste, GE’nin SmartHQ uygulaması üzerinden paylaşılabiliyor. Kullanıcılar markette alışveriş yaparken bu listeye bakabiliyor ya da Instacart ile senkronize edip ürünleri doğrudan eve sipariş edebiliyor.
Paslanmaz çelik gövdeli, dört kapılı tasarıma sahip olan bu modelde kapı içinde kapı (door-in-door) saklama alanı ve ayarlanabilir sıcaklığa sahip bir çekmece de bulunuyor. Ön yüzündeki 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden tariflere bakmak ya da hava durumunu görmek mümkün. Ayrıca mikrofonlar sayesinde sesli komutları da algılayabiliyor. Su sebilinde ise sensörler sayesinde bardağı ya da kabı tam olarak gereken miktarda suyla doldurabilen akıllı bir sistem yer alıyor.
GE Profile Smart Refrigerator with Kitchen Assistant, Nisan 2026'dan itibaren ABD'de 4.899 dolar fiyattan satışa sunulacak.