Samsung, pahalı akıllı buzdolaplarında reklam gösterecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung’un ABD’de satışa sunduğu Family Hub serisi akıllı buzdolaplarında reklam gösterimleri test edilmeye başlandı. Şirket, bunu kullanıcı deneyimini zenginleştiren bir pilot uygulama olarak tanımlasa da sosyal medyada tepkiler büyüyor.

3 bin dolarlık buzdolaplarında reklam dönemi

Sosyal medyada kullanıcıların yaptığı paylaşımlara göre buzdolabının kapak ekranında güncelleme sonrası hava durumu, renkli tema ve günlük pano modlarında reklamların görüneceği belirtildi. Reklam görmek istemeyenler ise yalnızca sanat ve galeri temalarını kullanarak bundan kaçınabilecek.

Samsung, Android Authority’nin sorularına verdiği yanıtta programı doğruladı. Şirket, değer katma hedefiyle ABD’de belirli Family Hub modellerinde reklamların yalnızca ekran boştayken gösterileceğini açıkladı. Ayrıca, kullanıcıların bir kez kapattıkları reklamların tekrar karşılarına çıkmayacağı ancak yenilerinin eklenebileceği ifade edildi.

Mijia Outdoor el feneri tanıtıldı 9 sa. önce eklendi

Bilmeyenler için Samsung’un Family Hub serisi, devasa dokunmatik ekranlarıyla öne çıkıyor. Bazı modellerde ekran boyutu 32 inçe kadar çıkabiliyor. Bu buzdolapları, içerideki ürünleri tanıyabilen AI Vision teknolojisi ve uzaktan akıllı telefonla içerik görüntüleme gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Bu buzdolaplarının fiyatı ise 3000 doların üzerinde seyrediyor. Bu kadar para verip, üstüne reklam görecek olmak da kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda.

Öte yandan Samsung, pilot uygulamanın diğer ülkelere veya modellere genişletilip genişletilmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle, gelecekte reklamların daha fazla akıllı cihazda standart hale gelme ihtimali bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: