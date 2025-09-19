Giriş
    Samsung, pahalı akıllı buzdolaplarında reklam gösterecek

    Samsung, ABD’deki Family Hub akıllı buzdolaplarına reklam göstermeye başladı. Şirket bunun “pilot program” olduğunu söylese de pahalı cihazlarda reklam fikri kullanıcıların tepkisini çekti.

    Samsung, pahalı akıllı buzdolaplarında reklam gösterecek Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ABD’de satışa sunduğu Family Hub serisi akıllı buzdolaplarında reklam gösterimleri test edilmeye başlandı. Şirket, bunu kullanıcı deneyimini zenginleştiren bir pilot uygulama olarak tanımlasa da sosyal medyada tepkiler büyüyor.

    3 bin dolarlık buzdolaplarında reklam dönemi

    Sosyal medyada kullanıcıların yaptığı paylaşımlara göre buzdolabının kapak ekranında güncelleme sonrası hava durumu, renkli tema ve günlük pano modlarında reklamların görüneceği belirtildi. Reklam görmek istemeyenler ise yalnızca sanat ve galeri temalarını kullanarak bundan kaçınabilecek.

    Samsung, Android Authority’nin sorularına verdiği yanıtta programı doğruladı. Şirket, değer katma hedefiyle ABD’de belirli Family Hub modellerinde reklamların yalnızca ekran boştayken gösterileceğini açıkladı. Ayrıca, kullanıcıların bir kez kapattıkları reklamların tekrar karşılarına çıkmayacağı ancak yenilerinin eklenebileceği ifade edildi.

    Bilmeyenler için Samsung’un Family Hub serisi, devasa dokunmatik ekranlarıyla öne çıkıyor. Bazı modellerde ekran boyutu 32 inçe kadar çıkabiliyor. Bu buzdolapları, içerideki ürünleri tanıyabilen AI Vision teknolojisi ve uzaktan akıllı telefonla içerik görüntüleme gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Bu buzdolaplarının fiyatı ise 3000 doların üzerinde seyrediyor. Bu kadar para verip, üstüne reklam görecek olmak da kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda.

    Öte yandan Samsung, pilot uygulamanın diğer ülkelere veya modellere genişletilip genişletilmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle, gelecekte reklamların daha fazla akıllı cihazda standart hale gelme ihtimali bulunuyor.

