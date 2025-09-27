Giriş
    Xiaomi, Fransız kapılı yeni üst seviye buzdolabını satışa sundu

    Xiaomi, üst segmentteki ilk Fransız kapılı buzdolabını tanıttı. Birçok gelişmiş özelliği bünyesinde barındıran buzdolabının fiyatı ve özellikleri neler?        

    Xiaomi, Fransız kapılı yeni üst seviye buzdolabını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, üst segmentteki ilk Fransız kapılı buzdolabını tanıttı: Mijia Refrigerator Pro French 560L. Gelişmiş özelliklere sahip buzdolabı neler sunuyor bir göz atalım.

    Mijia Refrigerator Pro French 560L özellikleri

    Yeni model, toplam 560 litrelik hacim sunuyor. Bunun 360 litresi soğutucu, 200 litresi ise dondurucu bölümü için ayrılmış durumda. Buzdolabında her bölme için ayrı evaporatör ve fan kullanılan çift soğutma sistemi yer alıyor. Bu sayede hem daha etkili bir soğutma sağlanıyor, hem de bölmeler arasında kokuların karışması engelleniyor.

    Xiaomi ayrıca, oldukça hassas bir sıcaklık kontrol sistemi sunuyor. Bu sistem, ana soğutma bölümünde sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5°C, mikro-buz saklama alanında ise ±0,1°C ile sınırlı tutuyor.

    Xiaomi, bu modelde kendi geliştirdiği Micro-Ice Fresh teknolojisini kullanıyor. Bu sistem sayesinde etler, sıfırın altında ama donmadan saklanabiliyor. Şirketin verilerine göre bu teknoloji, etin tazeliğini 10 gün boyunca koruyor, su kaybını %2,89’a düşürüyor, yumuşaklığı %14,55 artırıyor ve umami lezzetini %22,74 oranında iyileştiriyor.

    Xiaomi, Fransız kapılı yeni üst seviye buzdolabını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Buzdolabı ayrıca -30°C hızlı dondurma desteğiyle besinlerin değerlerini hızlı şekilde koruyabiliyor. Bunun yanında, su molekülü filtrasyonu sayesinde yüksek nem oranı sabit tutuluyor. Bu da sebze ve meyvelerin 7 gün boyunca minimum ağırlık kaybıyla taze kalmasına yardımcı oluyor.

    Mijia Refrigerator Pro French 560L, tam kapsamlı bir sterilizasyon ve arıtma sistemine sahip. Cihaz, %99,999 oranında E. coli yok eden nano mavi ışık sterilizasyonunu ve bakteri, virüs, koku ile pestisit kalıntılarını hedef alan pozitif/negatif iyon teknolojisini barındırıyor.

    Xiaomi, Fransız kapılı yeni üst seviye buzdolabını satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Dondurucu bölümü, antibakteriyel tam yol buz yapma sistemini destekliyor. Bu sistemle 55 dakikada 1,22 kilogram buz üretilebiliyor. Ayrıca çıkarılabilir parçalar sayesinde kolay temizlik yapılabiliyor ve otomatik temizlik işlevi yalnızca 3 dakika sürüyor.

    31 dB düşük gürültü seviyesinde çalışan buzdolabı, günlük 0,74 kWh elektrik tüketimiyle, önceki nesillere kıyasla %25 daha az enerji harcıyor. Bu da yıllık bazda yaklaşık üç aylık elektrik tasarrufu anlamına geliyor.

    Buzdolabı, Xiaomi HyperOS ekosistemini destekliyor. NFC ile gıda kaydı, sesli veya manuel stok girişi, son kullanma tarihi hatırlatma gibi akıllı fonksiyonların yanı sıra,  yapay zeka planlama özelliği ile yoğun görevleri maliyetleri düşürmek için düşük tarifeli saatlere kaydırma özellikleri de cihazda yer alıyor.

    Buz Kristali Beyazı ve Yıldız Gümüş renk seçenekleriyle Çin'de satışa çıkan buzdolabı 1.121 dolar fiyat etiketine sahip. Ancak çıkış dönemine özel indirimle 896 dolar fiyattan satışa sunuluyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 6 saat önce

    keskin olunca kendiside keser...

