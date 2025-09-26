Alman devi Bosch, zorlu koşullar nedeniyle 13.000 kişiyi işten çıkaracak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden olan Bosch, zayıf seyreden pazar, yüksek maliyetler ve rakiplerin baskısı nedeniyle 2,5 milyar euroluk yıllık maliyet açığıyla karşı karşıya olduğunu belirterek 13.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Bosch yaptığı açıklamada, maliyetleri en hızlı şekilde düşürmek istediğini bildirdi. Şirket, işten çıkarmaların yanı sıra, malzeme ve işletme giderlerinde kesinti yapmayı, tesis ve binalara yapılan yatırımları azaltmayı ve lojistik ile tedarik zincirlerini daha verimli hale getirmeyi planlıyor.

2030 sonuna kadar uygulanacak

İşten çıkarmalar,2030 sonuna kadar Almanya’daki çeşitli lokasyonlarda kademeli olarak uygulanacak. Şirket, talepteki düşüş nedeniyle hem idari işler hem de satış, geliştirme ve üretim bölümlerinde uzun süredir ciddi kapasite fazlası bulunduğunu belirtti.

Bosch yönetim kurulu üyesi ve endüstriyel ilişkiler direktörü Stefan Grosch, konuya ilişkin açıklamasında, "Mobilite sektöründeki rekabet gücümüzü acilen artırmamız ve maliyetlerimizi kalıcı olarak düşürmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu bizim için çok acı verici, ancak maalesef bundan kaçış yok" dedi.

Zeekr 001 güncellendi: 912 beygir ve 1.2 MW hızlı şarjla geliyor 22 sa. önce eklendi

Dünya genelinde 418.000 çalışanı bulunuyor

Geçtiğimiz sene gelirleri %0,7 azalan Bosch, 2025’te geçen yıla göre yaklaşık %2 artışla 90,5 milyar euro gelir elde etmeyi bekliyor. Alman şirketin 2024 sonu itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 418.000 çalışanı bulunuyor. Şirket Almanya’da yaklaşık 130.000 kişiyi istihdam ediyor. Bosch, otomotiv parçalarının yanı sıra ev aletleri, elektrikli el aletleri ve endüstriyel ve bina teknolojileri de üretiyor.

Jeopolitik gelişmeler, gümrük vergileri ve elektrikli hareketliliğe geçişin etkisiyle otomotiv sektöründeki kriz, yedek parka tedarikçilerini sert bir şekilde etkiliyor. Bosch, 2023’ten beri istihdam azaltma programı uyguluyor. Şirket, geçen yıl dünya çapında en büyük iş kolu olan mobilite sektöründe 4.500’i Almanya’da olmak üzere 11.600 çalışanı işten çıkarmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Alman devi Bosch, 13.000 kişiyi işten çıkaracak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: