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Danger Den tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için su soğutma bloğu hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Danger Den tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için su soğutma bloğu hazırladı
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Yüksek performanslı su soğutma çözümleriyle tanınan Danger Den, tek PCB'li GeForce GTX 295 için hazırladığı yeni bloğunu tanıttı. Koolance firmasından sonra GeForce GTX 295 v2 için su soğutma bloğu hazırlayan bir diğer isim olan Danger Den'in yeni çözümü tamamı Bakır tabanlı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Kartın boydan boya kaplayan ve grafik işlem birimlerine ek olarak NF200 yongasını, I/O çiplerini, bellekleri ve voltaj düzenleyicileri de kapsayan blok ile tek PCB'li GeForce GTX 295 v2'nin referans soğutmaya kıyasla ciddi derecede daha serin çalıştırılabileceği bildiriliyor.

3/8" veya 1/4" konnektörleriyle kullanılabilen DD-GTX295V2 kod adlı yeni su soğutma bloğunun önümüzdeki günlerde 135.95$'lık fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Danger Den tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için su soğutma bloğu hazırladı
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Danger Den tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için su soğutma bloğu hazırladı
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Python 10 yıl
fiyatı hariç iş yapabilir diye düşünüyorum
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ExECaLiBuR 10 yıl
Bi de GTX 295'i bulduk mu tamamdır.


Piyasada yok satıyor.
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