Danger Den tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için su soğutma bloğu hazırladı

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Yüksek performanslı su soğutma çözümleriyle tanınan Danger Den, tek PCB'li GeForce GTX 295 için hazırladığı yeni bloğunu tanıttı. Koolance firmasından sonra GeForce GTX 295 v2 için su soğutma bloğu hazırlayan bir diğer isim olan Danger Den'in yeni çözümü tamamı Bakır tabanlı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Kartın boydan boya kaplayan ve grafik işlem birimlerine ek olarak NF200 yongasını, I/O çiplerini, bellekleri ve voltaj düzenleyicileri de kapsayan blok ile tek PCB'li GeForce GTX 295 v2'nin referans soğutmaya kıyasla ciddi derecede daha serin çalıştırılabileceği bildiriliyor.

3/8" veya 1/4" konnektörleriyle kullanılabilen DD-GTX295V2 kod adlı yeni su soğutma bloğunun önümüzdeki günlerde 135.95$'lık fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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