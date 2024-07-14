Tam Boyutta Gör Google’ın dark web izleme araçları daha önce yalnızca Google One hesap sahiplerinin kullanımına açıktı. Google One kullanıcıları, gelişmiş yapay zeka teknolojilerine erişimin yanı sıra daha fazla e-posta ve belge depolama alanı gibi ek özellikler için aylık belli bir ücret ödüyordu. Temmuz 2024’ten itibaren tüm Google hesapları ücretsiz olarak darkweb raporunu alabilecek.

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Google dark web raporu neler sağlıyor?

Dark Web, geleneksel arama motorlarıyla erişilmesi zor olan şifreli çevrimiçi ağları ifade ediyor. Bu ağlar genelde yasa dışı faaliyetler için kullanılıyor. Dark Web izleme, internetin bu gizli köşelerinde adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizin olup olmadığını öğrenmenize yardımcı oluyor. Bir eşleşme bulunursa Google sizi bilgilendiriyor ve şifrenizi değiştirmek veya çalınan kredi kartınızı bankaya bildirmek gibi atılması gereken adımları öneriyor.

Google, dark web raporunun kullanıcıların online varlıklarını korumalarına yardımcı olmak için “Sizinle ilgili sonuçlar” özelliğiyle entegre edildiğini söylüyor. Dark web raporu, dark web’de bulunan veri ihlalleri arasında kullanıcının adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin yer alıp almadığını izlemesine yardımcı olan bir özellik. Sizinle ilgili sonuçlar, kullanıcıların kişisel iletişim bilgilerini içeren sonuçları arama sonuçlarından bulup kaldırmalarını sağlıyor.

Dark web raporu, yakında Google hesabında oturum açan herkese ücretsiz olarak sunulacak. Dark web raporunun kullanılabildiği 48 ülke arasında Türkiye de var.

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Google, dark web izleme özelliğini ücretsiz yapıyor