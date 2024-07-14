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    Anlık Bildirim

    Google, dark web izleme özelliğini ücretsiz yapıyor

    Google, dark web izleme hizmetinin bu aydan itibaren Google hesabı olan herkes için ücretsiz hale getirileceğini duyurdu. Ekstra güvenlik özelliği için artık Google One aboneliği gerekmeyecek.
    google dark web raporu özelliği ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Google’ın dark web izleme araçları daha önce yalnızca Google One hesap sahiplerinin kullanımına açıktı. Google One kullanıcıları, gelişmiş yapay zeka teknolojilerine erişimin yanı sıra daha fazla e-posta ve belge depolama alanı gibi ek özellikler için aylık belli bir ücret ödüyordu. Temmuz 2024’ten itibaren tüm Google hesapları ücretsiz olarak darkweb raporunu alabilecek.

    Google dark web raporu neler sağlıyor?

    Dark Web, geleneksel arama motorlarıyla erişilmesi zor olan şifreli çevrimiçi ağları ifade ediyor. Bu ağlar genelde yasa dışı faaliyetler için kullanılıyor. Dark Web izleme, internetin bu gizli köşelerinde adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizin olup olmadığını öğrenmenize yardımcı oluyor. Bir eşleşme bulunursa Google sizi bilgilendiriyor ve şifrenizi değiştirmek veya çalınan kredi kartınızı bankaya bildirmek gibi atılması gereken adımları öneriyor.

    Google, dark web raporunun kullanıcıların online varlıklarını korumalarına yardımcı olmak için “Sizinle ilgili sonuçlar” özelliğiyle entegre edildiğini söylüyor. Dark web raporu, dark web’de bulunan veri ihlalleri arasında kullanıcının adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin yer alıp almadığını izlemesine yardımcı olan bir özellik. Sizinle ilgili sonuçlar, kullanıcıların kişisel iletişim bilgilerini içeren sonuçları arama sonuçlarından bulup kaldırmalarını sağlıyor.

    Dark web raporu, yakında Google hesabında oturum açan herkese ücretsiz olarak sunulacak. Dark web raporunun kullanılabildiği 48 ülke arasında Türkiye de var.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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