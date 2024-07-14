Google, dark web izleme özelliğini ücretsiz yapıyor

Google dark web raporu neler sağlıyor?
Dark Web, geleneksel arama motorlarıyla erişilmesi zor olan şifreli çevrimiçi ağları ifade ediyor. Bu ağlar genelde yasa dışı faaliyetler için kullanılıyor. Dark Web izleme, internetin bu gizli köşelerinde adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizin olup olmadığını öğrenmenize yardımcı oluyor. Bir eşleşme bulunursa Google sizi bilgilendiriyor ve şifrenizi değiştirmek veya çalınan kredi kartınızı bankaya bildirmek gibi atılması gereken adımları öneriyor.
Google, dark web raporunun kullanıcıların online varlıklarını korumalarına yardımcı olmak için “Sizinle ilgili sonuçlar” özelliğiyle entegre edildiğini söylüyor. Dark web raporu, dark web’de bulunan veri ihlalleri arasında kullanıcının adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin yer alıp almadığını izlemesine yardımcı olan bir özellik. Sizinle ilgili sonuçlar, kullanıcıların kişisel iletişim bilgilerini içeren sonuçları arama sonuçlarından bulup kaldırmalarını sağlıyor.
Dark web raporu, yakında Google hesabında oturum açan herkese ücretsiz olarak sunulacak. Dark web raporunun kullanılabildiği 48 ülke arasında Türkiye de var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.