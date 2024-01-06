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    Rus şirket, 40 bin dark web gönderisi ortaya çıkardı

    Rus güvenlik devi Kaspersky Dijital Ayak İzi İstihbarat ekibi, son iki yılda şirket içi bilgilerin satışıyla ilgili yaklaşık 40 bin dark web gönderisini ortaya çıkardı.

    Rus şirket, 40 bin dark web gönderisi ortaya çıkardı

    Kaspersky Dijital Ayak İzi İstihbarat ekibi, son iki yılda şirket içi bilgilerin satışıyla ilgili yaklaşık 40 bin dark web gönderisini ortaya çıkardı.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Dijital Ayak İzi İstihbarat ekibi uzmanları, Ocak 2022 ile Kasım 2023 arasında her ay ortalama 1731 dark web mesajında ve toplamda yaklaşık 40 bin mesajda şirket içi veri tabanlarının ve belgelerin satışı ve dağıtımıyla ilgili gözlemler gerçekleştirdi.

    Dark web forumları ve blogları ile Telegram kanalları gibi kaynakları kapsayan gözlem sonucunda Ocak 2022-Kasım 2023 döneminde 6 binden fazla dark web mesajının bu tür erişim tekliflerinin reklamını yaptığı görüldü. Son dönemde, siber suçluların bu platformlar üzerinden sunduğu erişim tekliflerinde eğilim gözlendi.

    Konuyla ilgili aylık mesajların ortalama sayısı 2023'te önceki yıla göre yüzde 16 artarak 286'ya yükseldi. Mesajların sayısı yüksek görünmese de bu durum sorunun potansiyel büyüklüğünü azaltmıyor.

    Kaspersky Digital Footprint Intelligence uzmanları, dünya genelindeki işletmelerin güvenliğini daha da artırmak için 2022'de kurumsal verilerin ele geçirilmesiyle ilgili olarak rastgele 700 şirket hakkında bahsedenleri takip ederek dark web kaynaklı siber tehditler hakkında bilgi sağladı.

    Bulgular, 233 kuruluşun, neredeyse her 3 şirketten birine karşılık gelen bu rakamın, yasadışı veri alışverişiyle ilgili dark web gönderilerinde bahsi geçtiğini ortaya koydu. Bu referanslar özellikle veri ihlalleri, altyapıyla çalınan erişim veya ele geçirilen hesaplar gibi konuları içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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