Dell hacklendi: 49 milyon müşterinin bilgisi dark webde

Dell: Kredi kartı bilgileri güvende
Dell, kullanıcıların isim, adres, donanım, servis ve sipariş bilgilerinin sızdırıldığını söyledi. Dell’den herhangi bir şey satın aldıysanız veya bir servis ya da garanti talebi için müşteri desteğiyle görüştüyseniz, bu bilgiyi satın almak isteyen herkes muhtemelen bu bilgilere ulaşacak. Peki, kredi kartı bilgileri, telefon numaraları gibi daha özel bilgiler güvende mi? Dell, kredi kartları veya ödeme bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi dahil olmak üzere herhangi bir finansal bilginin açığa çıkmadığını söylüyor.
Dell sözcüsü şu açıklamayı yaptı: “Kısa bir süre önce, ad, adres ve belirli Dell donanımı ve sipariş bilgileri dahil olmak üzere sınırlı müşteri bilgilerini içeren bir veritabanına erişim tespit ettik. Portal, finansal bilgiler, ödeme bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası veya son derece hassas müşteri verileri içermiyor. Olayı fark ettiğimizde derhal prosedürlerimizi uygulamaya koyduk, sınırlama önlemlerini uyguladık, soruşturmaya başladık ve kolluk kuvvetlerine bilgi verdik. Soruşturmamız harici adli tıp uzmanları tarafından da destekleniyor. Durumu takip etmeye ve müşterilerimizin bilgilerini korumak için adımlar atmaya devam ediyoruz. İlgili bilgi türü göz önüne alındığında müşterilerimiz için önemli bir risk olduğuna inanmasak da, onları uygun şekilde bilgilendirmek için proaktif adımları atıyoruz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.