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    Anlık Bildirim

    Dell hacklendi: 49 milyon müşterinin bilgisi dark webde

    Dell, yakın zamanda siber saldırıya uğradı. Şirket, verilerinin çalındığı anlaşılan yaklaşık 49 milyon kullanıcısına bilgilendirme e-postası gönderdi. Peki, dark webde dolaşan bilgiler neler?
    dell hack açıklama Tam Boyutta Gör
    Dell, 49 milyon müşteri kaydını kapsadığı bildirilen veri ihlalini doğruladı. Dell ihlalin meydana geldiğini doğrulasa da kapsamı hakkında açıklama yapmadı. Bir hacker, internetin karanlık yüzü dark web üzerinde 49 milyon Dell kullanıcısının 2017’ye kadar uzanan bilgilerini paylaştı.

    Dell: Kredi kartı bilgileri güvende

    Dell, kullanıcıların isim, adres, donanım, servis ve sipariş bilgilerinin sızdırıldığını söyledi. Dell’den herhangi bir şey satın aldıysanız veya bir servis ya da garanti talebi için müşteri desteğiyle görüştüyseniz, bu bilgiyi satın almak isteyen herkes muhtemelen bu bilgilere ulaşacak. Peki, kredi kartı bilgileri, telefon numaraları gibi daha özel bilgiler güvende mi? Dell, kredi kartları veya ödeme bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi dahil olmak üzere herhangi bir finansal bilginin açığa çıkmadığını söylüyor.

    Dell sözcüsü şu açıklamayı yaptı: “Kısa bir süre önce, ad, adres ve belirli Dell donanımı ve sipariş bilgileri dahil olmak üzere sınırlı müşteri bilgilerini içeren bir veritabanına erişim tespit ettik. Portal, finansal bilgiler, ödeme bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası veya son derece hassas müşteri verileri içermiyor. Olayı fark ettiğimizde derhal prosedürlerimizi uygulamaya koyduk, sınırlama önlemlerini uyguladık, soruşturmaya başladık ve kolluk kuvvetlerine bilgi verdik. Soruşturmamız harici adli tıp uzmanları tarafından da destekleniyor. Durumu takip etmeye ve müşterilerimizin bilgilerini korumak için adımlar atmaya devam ediyoruz. İlgili bilgi türü göz önüne alındığında müşterilerimiz için önemli bir risk olduğuna inanmasak da, onları uygun şekilde bilgilendirmek için proaktif adımları atıyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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