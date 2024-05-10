Tam Boyutta Gör Dell, 49 milyon müşteri kaydını kapsadığı bildirilen veri ihlalini doğruladı. Dell ihlalin meydana geldiğini doğrulasa da kapsamı hakkında açıklama yapmadı. Bir hacker, internetin karanlık yüzü dark web üzerinde 49 milyon Dell kullanıcısının 2017’ye kadar uzanan bilgilerini paylaştı.

Microsoft: “Rus hacker’lar kaynak kodlarımıza erişti” 2 ay önce eklendi

Dell: Kredi kartı bilgileri güvende

Dell, kullanıcıların isim, adres, donanım, servis ve sipariş bilgilerinin sızdırıldığını söyledi. Dell’den herhangi bir şey satın aldıysanız veya bir servis ya da garanti talebi için müşteri desteğiyle görüştüyseniz, bu bilgiyi satın almak isteyen herkes muhtemelen bu bilgilere ulaşacak. Peki, kredi kartı bilgileri, telefon numaraları gibi daha özel bilgiler güvende mi? Dell, kredi kartları veya ödeme bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi dahil olmak üzere herhangi bir finansal bilginin açığa çıkmadığını söylüyor.

Dell sözcüsü şu açıklamayı yaptı: “Kısa bir süre önce, ad, adres ve belirli Dell donanımı ve sipariş bilgileri dahil olmak üzere sınırlı müşteri bilgilerini içeren bir veritabanına erişim tespit ettik. Portal, finansal bilgiler, ödeme bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası veya son derece hassas müşteri verileri içermiyor. Olayı fark ettiğimizde derhal prosedürlerimizi uygulamaya koyduk, sınırlama önlemlerini uyguladık, soruşturmaya başladık ve kolluk kuvvetlerine bilgi verdik. Soruşturmamız harici adli tıp uzmanları tarafından da destekleniyor. Durumu takip etmeye ve müşterilerimizin bilgilerini korumak için adımlar atmaya devam ediyoruz. İlgili bilgi türü göz önüne alındığında müşterilerimiz için önemli bir risk olduğuna inanmasak da, onları uygun şekilde bilgilendirmek için proaktif adımları atıyoruz.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

Dell hacklendi: 49 milyon müşterinin bilgisi dark webde