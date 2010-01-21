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Darksiders : Wrath of War - Artılar Eksiler Videosu

9 yıl
199,4b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ersin
Haber Editörü
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2010'un ilk hitlerinden biri olan Darksiders : Wrath of War'ın Artılar Eksiler videosu karşınızda.

Platform: Playstation 3 ve Xbox 360

Kutsal kitaplardan biri olan İncil’de de sıkça adı geçen Mahşerin Dört Atlısı’nın konu edildiği Darksiders : Wrath of War, kış aylarında içimizi ısıtmaya başladı. Oldukça sessiz sedasız yapım sürecinden geçen oyun, çıkışıyla birlikte aldığı övgüler ile dikkat çekmeyi başarıyor. Artılar eksiler köşemizin sıradaki konuğu olan Darksiders, aldığı bu övgüleri hak ediyor mu birlikte bakalım.


www.bolumsonucanavari.com
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BSC Misafiri 7 yıl
ya part 20 yi kaçtır oynuyorum ama bir türlü geçemiyorum ltfen yardım edin. youtube de izliyorum am oyun içinde yapamıyrum hangi tuşalr nasıl yapabilirz ltfen yardım edin.
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DH Misafiri 8 yıl
oyunun başlarındayım ama şimdiden uzunluğunu hissettiriyor çünkü oyun akıcı yapılmamış ve üzerinde pek durulmamış gibi.. bi haritada o yana bu yana dönüp durmak insanı çok sıkıyor açıkcası, bu konuda gow la kıyaslarsak gow3 de buna gereğinden fazla önem vermiş bence, çok akıcı aksiyon dolu ama kısa olmuş..
ve bu türde oyun yapmak ayrı kopyasını yapmak ayrı.. bu oyun resmen en çok gow olmak üzere prototype, devil may cry vs. oyunların hepsinden karma bi şekilde esinlenilerek(aslında buna esinlenmek az kalır) üretilmiş bir ürün olmuş..
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DarKLq 8 yıl
BSC Misafiri
ya beyler bişe sorcam bu en son boss abbadonda takıldım kaldım.pc de oynuyorum kılıclarımız birbirine sürtündüğü anda mouse nın sol tuşuna basmamı söylüyo oyun, ancak ne yaptıysam ne etiysem olmadı.mouse nın sol tuşu bozulmak üzere bu konuyla ilgisi bilgisi warsa paylaşırsa sewinirim.oyun son ana kadar süperdi ama bu talihsizlik yüzünden oyundan soğudum

Hızlı hızlı sol tuşa basıcaksın mouse'da
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DH Misafiri 8 yıl
bu oyun oyna oyna bitmiyor bi oyunu 4 günde bitiren bi insanım 2 hafta oldu oyun süper ve çoooook uzun
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hcglayan 9 yıl
arkadaşlar part 44 ü geçemiyooryum yüksek zıplama yapamıyorum bitiren varsa help me,hcglayan@hotmail.com dan da ulaşabilr mail de atabilir bana şimdiden teşekkür edrim .
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prod 9 yıl
Gow serisinin yeni oyununu beklerken benzer adam kesme efektleri ile karşılaştığınız bir oyun...Oyun oynama esnasında yapılan upgradeler oldukça etkileyici fakat bölümler arası geçişler sırasında aynı sahneler tekrarlanıyor.Bu arada oyunun çeşitli bölümlerinde takılanlar youtube da Wogrim Channel 'i aratsınlar.Burada bölüm bölüm geçişleri görebilirler :) Ben Xbox360 versiyonunu bitirdim.Oyun gayet doyurucu,bazı bölümlerde bulunan bulmacalar sizi sıkabilir... :) Sonuç olarak son bölümdeki boss tan sonra hikaye heyecan verici bir hal alıyor.Oyunun 2. serisini merakla bekliyorum.Eminim ki birincisinden daha sürükleyici olacak...Herkese kolay gelsin...Bu arada oyunu 1 gecede bitiremezsiniz,baya uzun :)
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adem_2c 9 yıl
oyun mükemmlel hakkaten ilk başına bakıp değerlendirmeyin örümceğin olduğu kısma geldim ama son boss örümceğini (ışınlanan) öldüremedim geçemedim bir türlü yardımcı olan olursa pm atarsa sevinirim.
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max975 9 yıl
keşke pc de olsaymış
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Xerias 9 yıl
@Dodocan

Ne demek istediğini tam olarak anlayamadım.War, mahşerin dört atlısından biri zaten ve yanlış zamanda dünyaya gönderildiği için dengeyi kurmak üzere görevlendiriliyor.Bence gayet sağlam bir senaryosu var.
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Mrtk2 9 yıl
Alıyorum avatarı veriyorum direk bitmesini beklemicem
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pandoras 9 yıl
evet şuan yeni bir oyun olmaya bilir pc için ama çıkmışlarında incelemesini yapmadıkları söylenemez ilk aklıma gelen oyun James Cameron's Avatar. bu arada dediğinde doğru gibi 500 600 tl ekrankartlarına para yatırmaktansa konsolmu alsak diyeceğimde ama klavye ve mause ikilisinden vazgeçemiyorum.
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AntonChigurh 9 yıl

pandoras

evet şuan yeni bir oyun olmaya bilir pc için ama çıkmışlarında incelemesini yapmadıkları söylenemez ilk aklıma gelen oyun James Cameron's Avatar. bu arada dediğinde doğru gibi 500 600 tl ekrankartlarına para yatırmaktansa konsolmu alsak diyeceğimde ama klavye ve mause ikilisinden vazgeçemiyorum.


Valla baktım pcye oyun çıkacağı yok xbox360 elite aldım. Bugün yarın elimde olur. İlk oynayacağım oyun bu olacak. klavye mouse ikilisi pcden devam edicek ama
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