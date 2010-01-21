Darksiders : Wrath of War - Artılar Eksiler Videosu

2010'un ilk hitlerinden biri olan Darksiders : Wrath of War'ın Artılar Eksiler videosu karşınızda.

Platform: Playstation 3 ve Xbox 360

Kutsal kitaplardan biri olan İncil’de de sıkça adı geçen Mahşerin Dört Atlısı’nın konu edildiği Darksiders : Wrath of War, kış aylarında içimizi ısıtmaya başladı. Oldukça sessiz sedasız yapım sürecinden geçen oyun, çıkışıyla birlikte aldığı övgüler ile dikkat çekmeyi başarıyor. Artılar eksiler köşemizin sıradaki konuğu olan Darksiders, aldığı bu övgüleri hak ediyor mu birlikte bakalım.

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