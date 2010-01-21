Darksiders : Wrath of War - Artılar Eksiler Videosu

Haber Editörü
2010'un ilk hitlerinden biri olan Darksiders : Wrath of War'ın Artılar Eksiler videosu karşınızda.
Platform: Playstation 3 ve Xbox 360
Kutsal kitaplardan biri olan İncil’de de sıkça adı geçen Mahşerin Dört Atlısı’nın konu edildiği Darksiders : Wrath of War, kış aylarında içimizi ısıtmaya başladı. Oldukça sessiz sedasız yapım sürecinden geçen oyun, çıkışıyla birlikte aldığı övgüler ile dikkat çekmeyi başarıyor. Artılar eksiler köşemizin sıradaki konuğu olan Darksiders, aldığı bu övgüleri hak ediyor mu birlikte bakalım.
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ve bu türde oyun yapmak ayrı kopyasını yapmak ayrı.. bu oyun resmen en çok gow olmak üzere prototype, devil may cry vs. oyunların hepsinden karma bi şekilde esinlenilerek(aslında buna esinlenmek az kalır) üretilmiş bir ürün olmuş..
Hızlı hızlı sol tuşa basıcaksın mouse'da
Ne demek istediğini tam olarak anlayamadım.War, mahşerin dört atlısından biri zaten ve yanlış zamanda dünyaya gönderildiği için dengeyi kurmak üzere görevlendiriliyor.Bence gayet sağlam bir senaryosu var.
Valla baktım pcye oyun çıkacağı yok xbox360 elite aldım. Bugün yarın elimde olur. İlk oynayacağım oyun bu olacak. klavye mouse ikilisi pcden devam edicek ama