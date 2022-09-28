DataFlowX’in yerli üretim siber güvenlik çözümleri Tech Data ile dünyaya açılacak

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2021 yılında dünya çapında gerçekleşen siber güvenlik ihlali vakalarının 40 milyarı geçtiği tahmin edilmektedir. Yaşanan siber güvenlik ihlalleri ve yeni nesil tehditler konusundaki artan farkındalığın etkisiyle global siber güvenlik pazarı da son 10 yılda hızlı bir büyüme sergiliyor. Öyle ki global siber güvenlik pazarının 2029'a kadar 376,3 milyar dolara çıkması ve yüzde 13,4'lük bir yıllık büyüme oranı sergilemesi bekleniyor. İşte hızla büyüyen bu global pazar içerisinde yerli üretim çözümlerin daha fazla pay almasını sağlayacak dikkat çekici bir iş birliğine ülkemizde imza atıldı.

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Dünyanın önde gelen BT çözümleri distribütörü, Tech Data A TD SYNNEX Company (NYSE: SNX) Türkiye ile yeni nesil siber güvenlik çözümleri sunan teknoloji üreticisi DataFlowX, dağıtım anlaşması yaptıklarını duyurdu. Bu anlaşma ile DataFlowX’in sıfır güven mimarisi (Zero Trust Architecture) yaklaşımı ile geliştirdiği, kritik altyapıların korunmasını ve ağlar arası güvenli veri iletişimini sağlayan yeni nesil siber güvenlik çözümleri, Tech Data aracılığıyla öncelikle Türkiye pazarına, ardından orta vadede küresel müşterilere sunulacak.

Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı iş birlikleri hakkında şunları söyledi: “BT ekosistemi için lider küresel distribütör ve çözüm toplayıcısı Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye olarak 100’den fazla ülkede 150 binden fazla müşterimize teknoloji yatırımlarının değerini en üst düzeye çıkarmak, iş sonuçlarını göstermek ve büyüme fırsatlarını ortaya çıkarmaları için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Tabii tüm bunları yaparken de en önemli önceliklerimiz arasında siber güvenlik geliyor. Günümüzde siber güvenlik alanında en öne çıkan yaklaşımlardan birisi de sıfır güven mimarisi yaklaşımı. Genellikle güvenlik sistemleri bir ihlal tespit etmedikçe bir ağın güvenli olduğu varsayılır ancak sıfır güven mimarisi yaklaşımı, ihlal tespit edilmese de bir ağın her zaman güvenli olmadığını varsayar. Her işlemin, verinin ve kimliğin güvenilmez olduğunu kabul eder. Tüm dünyada hızla benimsenen bu yaklaşıma uygun ürünlerin DataFlowX tarafından yerli imkanlarla üretilmesini çok değerli buluyoruz. Çünkü bizim de hedeflerimizden birisi siber güvenlik alanında faaliyet gösteren yerel girişimlerin büyümesine ve globalleşebilmesine destek olmaktır. Tech Data A TD SYNNEX Company olarak hedefimiz 600'den fazla iş ortağımızın gücümüzden yararlanarak veri ekonomisinde maksimum değer elde etmesidir. Bu noktada DataFlowX’in yerli ürünlerini de önce ülkemizde birçok farklı sektörde konumlandırmayı, ardından yurt dışında da kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

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Anlaşma hakkında açıklamada bulunan DataFlowX Genel Müdürü Burak Çifterise “Hızla gelişmeye devam eden dijital dünya, hayatımızın her alanında kolaylık sağlarken bir yandan da büyük riskleri beraberinde getiriyor. Kurumlar için dijital ortamdan verilerin güvenli olarak elde edilmesi, işlenmesi ve saklanması, ilgili birimlere hızlıca iletilmesi ve bu akışın durmaması için teknoloji tüm hizmetlerin merkezinde yer alıyor. Ancak günümüzde sistemler arası entegrasyon ihtiyacı, hassas ve kritik öneme sahip ağların artık tamamen kapalı kalmasını imkânsız hale getiriyor. Bu da hassas ağların veri alışverişlerini “Sıfır Güven Mimarisi”nden taviz vermeden gerçekleştirebilmesi için yeni nesil çözümler gerektiriyor. Başta enerji, finans, üretim ve savunma alanında faaliyet gösteren kurumların bu ihtiyacı doğrultusunda biz de DataFlowX olarak yerel pazarda ilk ve tek yeni nesil veri diyotu DataDiodeX, ağlar arası güvenlik geçidi DataBrokerX çözümlerinden oluşan ‘Ağlar Arası Güvenli Bilgi Geçidi Çözüm Ailemiz’ ile hassas ve kritik ağların donanım tabanlı ve fiziksel seviyede izolasyonunu sağlıyoruz. Bunu yaparken bir yandan da bu güvenlik tedbirinden ödün vermeden güvenle veri alışverişi yapabilmesini sağlıyoruz. İş ortaklarımızın sunduğumuz tüm bu çözümlerden kolay, verimli, güvenli biçimde yararlanmaları, siber savunma çözümleriyle güvenlik portföylerini güçlendirebilmeleri için BT ekosisteminin lider bir küresel distribütörü ve çözüm toplayıcısı olan Tech Data ile yaptığımız iş birliğinden mutluluk duyuyoruz.” dedi.

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DataFlowX’in yerli siber güvenlik çözümleri dünyaya açılacak