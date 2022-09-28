Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DataFlowX’in yerli üretim siber güvenlik çözümleri Tech Data ile dünyaya açılacak

    Yeni nesil güvenlik çözümleri geliştiren yerli siber güvenlik şirketi DataFlowX’in ürünleri, BT ekosisteminin lider küresel distribütörlerinden olan Tech Data’nın gücü ile dünyada yayılacak.
    Oy Ver

    DataFlowX’in yerli siber güvenlik çözümleri dünyaya açılacak
    Tam Boyutta Gör

    2021 yılında dünya çapında gerçekleşen siber güvenlik ihlali vakalarının 40 milyarı geçtiği tahmin edilmektedir. Yaşanan siber güvenlik ihlalleri ve yeni nesil tehditler konusundaki artan farkındalığın etkisiyle global siber güvenlik pazarı da son 10 yılda hızlı bir büyüme sergiliyor. Öyle ki global siber güvenlik pazarının 2029'a kadar 376,3 milyar dolara çıkması ve yüzde 13,4'lük bir yıllık büyüme oranı sergilemesi bekleniyor. İşte hızla büyüyen bu global pazar içerisinde yerli üretim çözümlerin daha fazla pay almasını sağlayacak dikkat çekici bir iş birliğine ülkemizde imza atıldı.

    Dünyanın önde gelen BT çözümleri distribütörü, Tech Data A TD SYNNEX Company (NYSE: SNX) Türkiye ile yeni nesil siber güvenlik çözümleri sunan teknoloji üreticisi DataFlowX, dağıtım anlaşması yaptıklarını duyurdu. Bu anlaşma ile DataFlowX’in sıfır güven mimarisi (Zero Trust Architecture) yaklaşımı ile geliştirdiği, kritik altyapıların korunmasını ve ağlar arası güvenli veri iletişimini sağlayan yeni nesil siber güvenlik çözümleri, Tech Data aracılığıyla öncelikle Türkiye pazarına, ardından orta vadede küresel müşterilere sunulacak.

    Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı iş birlikleri hakkında şunları söyledi: “BT ekosistemi için lider küresel distribütör ve çözüm toplayıcısı Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye olarak 100’den fazla ülkede 150 binden fazla müşterimize teknoloji yatırımlarının değerini en üst düzeye çıkarmak, iş sonuçlarını göstermek ve büyüme fırsatlarını ortaya çıkarmaları için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Tabii tüm bunları yaparken de en önemli önceliklerimiz arasında siber güvenlik geliyor. Günümüzde siber güvenlik alanında en öne çıkan yaklaşımlardan birisi de sıfır güven mimarisi yaklaşımı. Genellikle güvenlik sistemleri bir ihlal tespit etmedikçe bir ağın güvenli olduğu varsayılır ancak sıfır güven mimarisi yaklaşımı, ihlal tespit edilmese de bir ağın her zaman güvenli olmadığını varsayar. Her işlemin, verinin ve kimliğin güvenilmez olduğunu kabul eder. Tüm dünyada hızla benimsenen bu yaklaşıma uygun ürünlerin DataFlowX tarafından yerli imkanlarla üretilmesini çok değerli buluyoruz. Çünkü bizim de hedeflerimizden birisi siber güvenlik alanında faaliyet gösteren yerel girişimlerin büyümesine ve globalleşebilmesine destek olmaktır. Tech Data A TD SYNNEX Company olarak hedefimiz 600'den fazla iş ortağımızın gücümüzden yararlanarak veri ekonomisinde maksimum değer elde etmesidir. Bu noktada DataFlowX’in yerli ürünlerini de önce ülkemizde birçok farklı sektörde konumlandırmayı, ardından yurt dışında da kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

    DataFlowX’in yerli siber güvenlik çözümleri dünyaya açılacak
    Tam Boyutta Gör

    Anlaşma hakkında açıklamada bulunan DataFlowX Genel Müdürü Burak Çifterise “Hızla gelişmeye devam eden dijital dünya, hayatımızın her alanında kolaylık sağlarken bir yandan da büyük riskleri beraberinde getiriyor. Kurumlar için dijital ortamdan verilerin güvenli olarak elde edilmesi, işlenmesi ve saklanması, ilgili birimlere hızlıca iletilmesi ve bu akışın durmaması için teknoloji tüm hizmetlerin merkezinde yer alıyor. Ancak günümüzde sistemler arası entegrasyon ihtiyacı, hassas ve kritik öneme sahip ağların artık tamamen kapalı kalmasını imkânsız hale getiriyor. Bu da hassas ağların veri alışverişlerini “Sıfır Güven Mimarisi”nden taviz vermeden gerçekleştirebilmesi için yeni nesil çözümler gerektiriyor. Başta enerji, finans, üretim ve savunma alanında faaliyet gösteren kurumların bu ihtiyacı doğrultusunda biz de DataFlowX olarak yerel pazarda ilk ve tek yeni nesil veri diyotu DataDiodeX, ağlar arası güvenlik geçidi DataBrokerX çözümlerinden oluşan ‘Ağlar Arası Güvenli Bilgi Geçidi Çözüm Ailemiz’ ile hassas ve kritik ağların donanım tabanlı ve fiziksel seviyede izolasyonunu sağlıyoruz. Bunu yaparken bir yandan da bu güvenlik tedbirinden ödün vermeden güvenle veri alışverişi yapabilmesini sağlıyoruz. İş ortaklarımızın sunduğumuz tüm bu çözümlerden kolay, verimli, güvenli biçimde yararlanmaları, siber savunma çözümleriyle güvenlik portföylerini güçlendirebilmeleri için BT ekosisteminin lider bir küresel distribütörü ve çözüm toplayıcısı olan Tech Data ile yaptığımız iş birliğinden mutluluk duyuyoruz.” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    Sarı Mucit 6 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız