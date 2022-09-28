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    Wacom Cintiq Pro 27 tanıtıldı: 4K 120 Hz ekran ile fark yaratacak

    Sanatçılar ve tasarımcılar için ürünler sunan Wacom, yeni çözümünü tanıttı. Wacom Cintiq Pro 27 sahip olduğu özellikler ve 4K 120 Hz ekranıyla rakipsiz bir konuma yükseliyor.
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    Wacom Cintiq Pro 27 tanıtıldı: 4K 120 Hz ekran ile fark yaratacak
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    Tasarım endüstrisinin önde gelen firmalarından olan Wacom, bir süredir sessizliğini koruyordu. Çizim tabletleriyle ön plana çıkan firma süregelen sessizliğini ise Cintiq Pro 27 modeliyle birlikte bozdu. Referans monitör kalitesinde ekranla gelen yeni çizim tableti, daha kompakt tasarımıyla da dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor.

    Wacom Cintiq Pro 27 özellikleri

    Gerçek 10 bit 4K 120 Hz ekranında referans monitör deneyimi sunacak olan Wacom Cintiq Pro 27, ayrıca özelleştirilebilir bir kalemle geliyor. Yeni Pro Pen 3 kalem gelişmiş performans, çoklu dokunma, daha yüksek yenileme hızı sunarken boyut, ağırlık merkezi ve değiştirilebilir parçalarla modüler bir kullanım vadediyor. Ayrıca yeni kalem, pilsiz elektromanyetik rezonans teknolojisi, 8.192 basınç seviyesi ve beş standart, beş keçeli uçla birlikte geliyor.

    Wacom Cintiq Pro 27 tanıtıldı: 4K 120 Hz ekran ile fark yaratacak
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    Wacom Cintiq Pro 27, tamamen ayarlanabilir stant ile gelirken sahip olduğu 27 inçlik 120 Hz 4K IPS ekranında gerçek 10 bit (FRC değil) sunuyor ve Adobe RGB renk gamının yüzde 99'unu ve DCI-P3 (HDR) gamının yüzde 98'ini kapsıyor. Ek olarak maksimum 400 nit parlak sunan ekran, Pantone SkinTone onayına sahip. Dolayısıyla tüm ten renkleri Pantone standardıyla karşılanıyor.

    Wacom Cintiq Pro 27 tanıtıldı: 4K 120 Hz ekran ile fark yaratacak
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    Cintiq Pro 27 cihazının arkasında güç girişine ek olarak bir HDMI 2.1 bağlantı noktası, iki USB-C bağlantı noktası, bir USB-A bağlantı noktası ve bir MiniDisplayPort bulunduğunu da belirtelim.

    Wacom Cintiq Pro 27 fiyatı ve çıkış tarihi

    Yeni Cintiq Pro 27, an itibariyle 3.500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Wacom’un kendi sitesinde ve belirli satıcılarda ürün erişilebilir durumda. Öte yandan Wacom Ergo Stand ise 500 dolarlık fiyat ile satılacak. Yeni Pro Pen 3’ün Cintiq Pro 27’ye dahil olup olmadığı veya fiyatının ne olduğu ise belirtilmedi.

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    Sarı Mucit 6 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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