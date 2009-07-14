DDR3 bellekler ucuzluyor; 6GB kapasiteli kitler 100 Avro altına geriledi

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Masaüstü sistemlerde Core i7 platformuyla birlikte kullanılmaya başlanan üç kanal DDR3 bellek kitlerinde fiyatlar düşüyor. Gelen bilgilere göre 6GB kapasiteli DDR3 bellek kitleri 100 Avro altı fiyatlarla satın alınabiliyor. Bilindiği üzere Core i7 platformunun lanse edildiği dönemde toplam maliyetlere etki eden önemli parametrelerden birisi de DDR3 fiyatları idi zira pazara ilk defa sunulan üç kanal DDR3 bellek kitleri yüksek fiyatlandırma ile Core i7 işlemci ve X58 anakart güncellemesine gitmeyi planlayanlar için maliyet yükü getiriyordu.

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Ancak düşen fiyatlara paralel olarak aralarında Corsair, OC ve Patriot gibi iddialı isimlere ait farklı DDR3 bellek kitlerini 100 Avro altı fiyatlarla temin edebilmek mümkün. Örneğin OCZ'nin 1333MHz'de CL7 zamanlamalarıyla çalışan Platinum serisi düşük gerilimli 6GB DDR3 bellek kitini yurt dışında 87 Avro seviyesinden temin edebilebiliyor. Öte yandan Patriot'un Viper, Corsair'in ise XMS3 serisi altında hazırladığı benzer özelliklere sahip 6GB DDR3 bellek kitlerini de 90 ve 95 Avo seviyelerinden satın alabilmek mümkün.

DDR3 bellek kitlerinin aksine DDR2 cephesinde ise fiyatlar düşüyor. Hatırlanacağı üzere sene başında analistler, DDR2 bellek fiyatlarının yılın ikici yarısı ile birlikte artış gösterebileceğini belirtmişlerdi. Son birkaç yılda fiyatları adeta taban yapan hatta düşen fiyatların üretim maliyetlerine etkisi yüzünden kimi bellek üreticilerini finansal anlamda zor duruma sokan DDR2 bellek çözümlerinde ise fiyatlar yükseliyor. Avrupa fiyat listelerine bakıldığında 1066MHz'de çalışan 4GB'lık DDR2 bellek kitlerinde 60 Avro üstü fiyatlar görülebiliyor.

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Soket AM3 platformuyla birlikte AMD'nin de destek vermeye başladığı DDR3 bellek teknolojisinin zamanla daha da yaygınlaşması ve kullanım yaygınlığını arttırması bekleniyor.

6GB kapasiteli üç kanal DDR3 bellek kitlerinin fiyatlarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.