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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell Insprion Duo, 549$ seviyesindeki fiyatıyla Aralık ayında satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, ilk detaylarını Eylül ayında düzenlenen IDF 2010 etkinliğinde açıkladığı tablet/netbook hibrit bilgisayarını satışa sunuyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre 549 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak sistem, Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte raflardaki yerini almaysa başlayacak.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğündeki kapasitif dokunmatik döndürülebilir ekranı ile dikkat çekici bir tasarıma sahip olan sistem, 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N550 işlemcisinden güç alıyor. 250GB ve daha yüksek kapasiteli sabit disklerle konfigüre edilebilen hibrit sistemde, ekran kartı olarak Atom işlemcisine entegre olarak gelen GMA 3150 çözümüne yer verildiğini görüyoruz. Broadcom'un Crystal HD çipiyle 1080p video oynatabilen sistem, Windows 7 Home Premium ile geliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
dell mini 1012 kullanıcısıyım eğer fiyat notebook tan düşük olursa düşünmeden alırım ama yo olmazsa rafta yanından geçmem
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prescott2400 9 yıl
piyasadaki tebletlerin en kötü yanı kapasitif olmayan ekranları. dokunma hassasiyetinden söz etmek çok zor. insanı kanser edebilir. bu modelde akıllıca davranıp kapasitif ekran kullanılmış. gelecekte masa üstü pc ler dahi dokunmatik olacak.
gelecekde dediysem o kadar uzun bir süre olacağını sanmıyorum. sadece monitörümüzü kapasitif dokunmatik özellikli bir ekranla değiştirerek bu teknolojiye geçmek mümkün.
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Olasılıksız... 9 yıl
hem tablet hem netbook çok kullanışlı olmuş.birde nvidia ion olsaymış tadından yenmezdi :)
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disorderpunk 9 yıl
çok dahice.
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Batuist 9 yıl
bu cihaz bizim ülkemize geldiğinde fiyatıyla notebook alınır..
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strafor 9 yıl
İlk paragrafın sonunda "raflardaki yerini almaysa başlayacak." yazmışsınız. Düzeltirseniz iyi olur. Bu arada ürün güzel, alınabilir gibi duruyor. Dokunmatik performansı kullanılmadan anlaşılamaz tabi.
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fuckulteli 9 yıl
Tasarımı çok beğeniyorum bu cihazı ya, tablet deneyimini tam anlamıyla sunmasada kalasik netbooklara göre çok güzel :) Bin lira civarında satılır sanırım ülkemizde, cihazdan anlayanların yorumlarını bekliyorum alabileceğimden değilde alma imkanım olsa beni etkiyen cihaz oluşunda takip ediyorum konuyu :)
Pili ne kadar süre dayanıyor acaba?
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