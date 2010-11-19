Dell Insprion Duo, 549$ seviyesindeki fiyatıyla Aralık ayında satışa sunuluyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, ilk detaylarını Eylül ayında düzenlenen IDF 2010 etkinliğinde açıkladığı tablet/netbook hibrit bilgisayarını satışa sunuyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre 549 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak sistem, Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte raflardaki yerini almaysa başlayacak.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğündeki kapasitif dokunmatik döndürülebilir ekranı ile dikkat çekici bir tasarıma sahip olan sistem, 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N550 işlemcisinden güç alıyor. 250GB ve daha yüksek kapasiteli sabit disklerle konfigüre edilebilen hibrit sistemde, ekran kartı olarak Atom işlemcisine entegre olarak gelen GMA 3150 çözümüne yer verildiğini görüyoruz. Broadcom'un Crystal HD çipiyle 1080p video oynatabilen sistem, Windows 7 Home Premium ile geliyor.