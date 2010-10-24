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Dell, iPad'e rakip olacak 10-inç tablet bilgisayar hazırlıyor

8 yıl
11,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar pazarına yönelik çalışmalarına hız veren Dell, 10-inç boyutunda yeni bir model hazırlıyor. Streak adını verdiği 5-inç boyutundaki telefon/tablet hibrit cihaz ile dikkatleri üzerine çeken firma, önümüzdeki yıl için yeni model hazırlıklarına devam ediyor. Bir süredir 7-inç boyutunda tablet hazırladığı belirtilen hatta bu modelin ilk örneği, Micheal Dell tarafından Oracle'ın OpenWorld etkinliğinde gösterilen Dell cephesinde, iPad'e rakip olacak modelin hazırlıkları sürüyor. Masaüstü bilgisayar satışlarındaki genel düşüşü yeni pazarlara giriş yaparak telafi etmek isteyen Dell, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlara yönelik çalışmalarına büyük önem veriyor.

Tablet bilgisayar pazarında tercihini Android işletim sisteminden yana kullanan Dell, 10-inç boyutundaki yeni tabletinde, ARM tabanlı işlemciler hazırlayan Qualcomm'un yeni nesil işlemcilerinden (Cortex A9, çift çekirdek, 1.5GHz?) birini kullanma yoluna gidebilir. Birden fazla model ile farklı fiyat segmentlerinde yer almayı hedefleyen Dell'in Streak'ten sonraki modeline ne zaman kullanıma sunacağı henüz bilinmese de Ocak ayında yapılacak CES 2011 etkinliği ve/veya Şubat ayında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi 2011 firmanın yeni tanıtımlarına ev sahipliği yapma potansiyeli en yüksek etkinlikler olarak öne çıkıyorlar.


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Rainbow6 8 yıl
Dell son zamanlarda herseye geriden geliyor yerinide acere kaptirdi netbook pazarina falan cok gec girdi ve geriden takip ediyor samsung bile ondedir bu konuda boyle giderse sonu iyi degil ... bu arada Qualcomm denen firmada yakinda amd yi falan gecer satista herksez bu adamlardan islemci aliyo :)
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