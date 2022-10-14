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    Dell'den zorlu ortamlarda çalışanlar için özel tablet: -28 dereceye dayanıyor

    Dell, zorlu koşullarda çalışanlara özel yeni tabletini duyurdu. Dell Latitude 7230 Rugged Extreme Tablet, şu an piyasadaki en hafif, güçlü ve dayanıklı  12 inç tablet.
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    Dell Latitude 7230 Rugged Extreme Tablet
    Darbelere karşı dayanıklı, aynı zamanda güçlü donanıma sahip bir tablet arıyorsanız, Dell’in yeni Latitude 7230 modelini değerlendirmelisiniz. Dell’in söylediğine göre, en zorlu ortamlarda bile inanılmaz performans gösteren bir tablet karşımızda. Dell Latitude 7230 Rugged Extreme Tablet özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Dell’in yeni tableti, 12. nesil Intel Core işlemciler, dahili Iris Xe ekran kartı ile geliyor. Daha yüksek hız ve daha düşük enerji kullanımı için WiFi 6E bağlantısı ve çift geniş bant uyumluluğuna sahip. Tabletin pili, çalışır durumda değiştirilebiliyor ve kullanıcıya iki pille 20 saate kadar kullanım süresi veriyor. Ekrana gelince, Dell, tabletin 16:10 en boy oranı ile önceki nesillere kıyasla %13 daha fazla aktif ekran alanı sağladığını söylüyor. Ekran parlaklığı 1200 nit’e kadar çıkıyor ve eldivenle kullanılabildiği belirtiliyor.

    -28 derece ve 4 metreye kadar düşmelere dayanıklı

    Kullanıcılar, tableti ihtiyaçlarına göre (barkod okuyucu, HDMI port, çıkarılabilir NVMe SSD gibi) kişiselleştirebiliyor. Dell, tabletin en zorlu koşullara dayanabilmesi için 4 metreye kadar düşme testi yapıldığını ve -28 derece ile 62 derece arası sıcaklık testine sokulduğunu belirtiyor. Tablet, toz, kir ve su girişine karşı koruma sağlayan IP-65 sertifikasına da sahip.

    Güvenlik tarafında, kullanıcıların yerleşik şifrelemeyle verilerini güvende tutmalarına ve kontrol etmelerine yardımcı olan donanım tabanlı gelişmiş bir kimlik doğrulama aracı olan Dell’in TPM 2.0 ControlVault ile geliyor. Microsoft Windows Hello tabanlı yüz tanıma ve parmak izi okuyucu için kızılötesi kamera dahil olmak üzere, son derece hassas veya gizli bilgilerin korunmasına yardımcı olan ek güvenlik seçenekleri de mevcut.

    Ayrılabilir klavye ile 2’si 1 bir arada bilgisayar olarak da kullanılabilen Dell’in dayanıklı tableti, 2022 sonlarına doğru satışa sunulacak ancak fiyat bilgisi paylaşılmadı.

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    slamdunk393 3 saat önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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