OnePlus’tan iPad Mini rakibi: Kompakt OLED tablet geliyor

Tam Boyutta Gör OnePlus, uzun süredir durağan ilerleyen kompakt tablet pazarında dengeleri değiştirebilecek yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Şirketin 2026 yılının ilk yarısında küresel pazarlarda tanıtmayı planladığı OnePlus OLED tablet modeli, iddialara göre doğrudan Apple’ın iPad Mini serisini hedef alıyor. Ortaya çıkan sızıntılara göreyse cihaz, Çin’de piyasaya sürülen Oppo Pad Mini’nin küresel pazara uyarlanmış versiyonu olacak ve OxygenOS işletim sistemiyle satışa çıkacak.

OnePlus’ın yeni tableti, 8,8 inçlik ekran boyutuyla cihazı tek elde kullanım ve taşınabilirlik açısından akıllı telefon ile standart tablet arasında konumlandıracak. Ekran tarafında OLED panel kullanımı da dikkat çeken bir başka unsur olarak öne çıkıyor. OnePlus’ın yakın dönemde tanıttığı OnePlus Pad 4 ve Pad Go 2 modelleri IPS LCD ekranlarla gelmişti. OLED ekran teknolojisine geçiş ise daha yüksek kontrast oranı, daha derin siyah tonları ve enerji verimliliği gibi avantajlar sağlayabilir.

Sızıntıları paylaşan kaynaklara göre tabletin en dikkat çekici tarafı yalnızca boyutu değil, kullanılan donanım bileşenleri olacak. Cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alması bekleniyor. Bellek ve depolama tarafında ise üst segment bileşenlerin tercih edilmesi bekleniyor. Sızıntılar, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojilerinin kullanılacağını işaret ediyor. Bu kombinasyon, uygulama açılış hızlarından veri aktarım performansına kadar pek çok noktada amiral gemisi seviyesinde deneyim sunabilir.

Cihazın yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacağı belirtilirken, buna rağmen 8.000 mAh kapasiteli büyük bir pil taşıması bekleniyor. İnce tasarımlı cihazlarda yüksek pil kapasitesi sunmak mühendislik açısından önemli bir denge gerektiriyor. Günümüzde pek çok ince tablet modelinde pil kapasitesinin taşınabilirlik uğruna düşürüldüğü görülürken, OnePlus’ın bu iki alan arasında agresif bir denge kurmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ayrıca 67W hızlı şarj desteği sayesinde cihazın kısa sürede yeniden kullanılabilir seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Yazılım tarafında ise cihazın küresel pazarda OxygenOS ile çalışacağı belirtiliyor. Çin’de satışa sunulan Oppo Pad Mini’nin ColorOS kullandığı düşünüldüğünde, OnePlus’ın uluslararası pazarlarda kendi yazılım deneyimini korumayı sürdürdüğü görülüyor. Tabletin Open Canvas çoklu görev sistemiyle gelmesi de bekleniyor. Bu özellik, aynı anda birden fazla uygulamanın daha verimli kullanılmasını sağlayarak cihazı yalnızca medya tüketimi için değil, üretkenlik odaklı kullanım için de daha işlevsel hale getirebilir.

