Dünyanın en sağlam telefonlarını üreten Ulefone, testlerini nasıl gerçekleştiriyor?

Dünyanın en sağlam telefonlarını üreten birkaç üreticiden biri olan Ulefone, son çıkan modeli Armor 15 için dayanıklılık testi videosu paylaştı. Kısa süreli videoda telefona uygulanan tüm testler gösterildi. Kalite testine sokulan model, kulaklıkları gövdesinde taşıyan dünyanın ilk sağlam telefonu Ulefone Armor 15 idi.
Ulefone Armor 15 dayanıklılık testinde
İlk olarak dokunmatik ekranın çizilmelere karşı ne kadar dayanabildiği test ediliyor. Makine, telefona seri şekilde çizgiler çiziyor ve 100.000 dokunuştan sonra bile ekran hala normal şekilde çalışmasını sürdürüyor. Sonrasında fiziksel tuşlar test ediliyor. Yine 100.000 kez fiziksel tuşlara basılarak test gerçekleştiriliyor. Tuş testini USB dayanıklılık, 1.5 metreden düşme, ezilme, aşırı yüksek/düşük sıcaklık testi, su geçirmezlik testi (1.5 metrede 30 dakika), eskitme testi izliyor. Ulefone Armor 15, tüm bu testlerden geçtikten sonra halâ sorunsuz şekilde çalışıyor. Aşırı sıcak, defalarca düşme, devrilme, ezilme, fark etmeksizin Armor 15, herhangi bir hasar görmüyor, çalışmasını sürdürüyor.
Ulefone Armor 15, gövdesinde TWS kulaklıkları taşıyan dünyanın ilk sağlam telefonu olarak öne çıkıyor. Eylül 2022’de satışa sunulacak telefonun özelliklerine şu haberimizden ulaşabilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: