Dünyanın en sağlam telefonlarını üreten Ulefone, testlerini nasıl gerçekleştiriyor?

Dünyanın en sağlam telefonlarını üreten birkaç üreticiden biri olan Ulefone, son çıkan modeli Armor 15 için dayanıklılık testi videosu paylaştı. Kısa süreli videoda telefona uygulanan tüm testler gösterildi. Kalite testine sokulan model, kulaklıkları gövdesinde taşıyan dünyanın ilk sağlam telefonu Ulefone Armor 15 idi.

Ulefone Armor 15 dayanıklılık testinde

İlk olarak dokunmatik ekranın çizilmelere karşı ne kadar dayanabildiği test ediliyor. Makine, telefona seri şekilde çizgiler çiziyor ve 100.000 dokunuştan sonra bile ekran hala normal şekilde çalışmasını sürdürüyor. Sonrasında fiziksel tuşlar test ediliyor. Yine 100.000 kez fiziksel tuşlara basılarak test gerçekleştiriliyor. Tuş testini USB dayanıklılık, 1.5 metreden düşme, ezilme, aşırı yüksek/düşük sıcaklık testi, su geçirmezlik testi (1.5 metrede 30 dakika), eskitme testi izliyor. Ulefone Armor 15, tüm bu testlerden geçtikten sonra halâ sorunsuz şekilde çalışıyor. Aşırı sıcak, defalarca düşme, devrilme, ezilme, fark etmeksizin Armor 15, herhangi bir hasar görmüyor, çalışmasını sürdürüyor.

Ulefone Armor 15, gövdesinde TWS kulaklıkları taşıyan dünyanın ilk sağlam telefonu olarak öne çıkıyor. Eylül 2022’de satışa sunulacak telefonun özelliklerine şu haberimizden ulaşabilirsiniz:

Ulefone Armor 15 tanıtıldı: İşte özellikleri 2 hf. önce eklendi

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Ulefone Armor 15 dayanıklılık testi videosu paylaşıldı