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Dell Mini 3iX, FCC'nin sitesinde ortaya çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,2b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dell Mini 3iX, FCC'nin sitesinde ortaya çıktı
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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell'in Brezilya kökenli bir teknoloji sitesinde görüntülenmesinden sonra 6 Kasımda firma tarafından FCC'e yapılan başvurularda gün yüzüne çıktı.

Dell Inc adıyla FCC'e yapılan başvurunun içersinde yer alan ürün etiketine göre GSM/GPSR/UMTS uyumlu olacak olan Mini 3iX, Çin'deki kardeşinin aksine Wi-Fi kablosuz bağlantı kabiliyetine de sahip olacak. Çalışma frekanslarının ayrıntılı anlatıldığı test raporunda da cihazın 850/1900 GSM ve UMTS bantlarında çalışacağı anlaşılıyor.

Dell'in 2010 yılı içersinde piyasaya süreceği konuşulan Mini 3iX, firmanın Çin'de satışa sürdüğü Mini 3i'den daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. Google'ın açık kodlu mobil işletim sistemi Android'in hangi versiyonuyla çalışacağı bilinmeyen Mini 3iX'in 640x360 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5” lik dokunmatik ekrana sahip olması bekleniyor.

Dell Mini 3iX, FCC'nin sitesinde ortaya çıktı
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Dell Mini 3iX, FCC'nin sitesinde ortaya çıktı
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<strong><a href="https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=992893&fcc_id=%27E2KV02B001%27">FCC</a></strong>, <strong><a href="http://www.unwiredview.com/2009/11/06/dell-mini-3ix-passes-the-fcc-att-3g-included/">Unwired </a></strong> Yorum Yaz
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inzu 10 yıl
Bu aletin tam 5 inchlik kapasitif bir ekranı olacakmış.
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TELESCOPE 10 yıl
bir sonraki nasıl olacak acaba,teknolojiyi takip etmek bayağı zor gibi
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KayhanKaan 10 yıl

inzu

Bu aletin tam 5 inchlik kapasitif bir ekranı olacakmış.

Mobiliteden uzak bir cihaz olacak bence.
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