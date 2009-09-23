Dell mobil i7 işlemcilerini seçenekleri arasına ekledi

Dünyanın en büyük 2. bilgisayar üreticisi Dell Computer, Intel'in mobil i7 işlemcilerini tanıtmasının hemen ardından 3 önemli dizüstü serisi, Studio XPS 16, Studio 15 ve Studio 17'de 1.6 ve 1.73 GHz'lik i7 işlemcilerini (i7-720QM and i7-820QM) konfigürasyon seçenekleri arasına eklediğini açıkladı. Kullanıcıların mobil i7 işlemcilerini tercih etmesi halinde Studio 15'in fiyatı 999 dolara, Studio 17'nin ki 1099 dolara ve Studio XPS 16'nın ki ise 1299 dolara yükseliyor.

i7 güncellemesinin yanında Dell, Studio 17'de 2.1 kanal JBL'in ses sistemini ve ikinci sabit disk yuvasını standartlaştırırken, 1Gb'lık Mobility Radeon HD 4650'i de grafik işlemcisi seçenekleri arasına ekledi. Güncellemelerin yarından itibaren Dell'in internet mağazasında mevcut olması bekleniyor.