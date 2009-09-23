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Dell mobil i7 işlemcilerini seçenekleri arasına ekledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,7b
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14
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük 2. bilgisayar üreticisi Dell Computer, Intel'in mobil i7 işlemcilerini tanıtmasının hemen ardından 3 önemli dizüstü serisi, Studio XPS 16, Studio 15 ve Studio 17'de 1.6 ve 1.73 GHz'lik i7 işlemcilerini (i7-720QM and i7-820QM) konfigürasyon seçenekleri arasına eklediğini açıkladı. Kullanıcıların mobil i7 işlemcilerini tercih etmesi halinde Studio 15'in fiyatı 999 dolara, Studio 17'nin ki 1099 dolara ve Studio XPS 16'nın ki ise 1299 dolara yükseliyor.

i7 güncellemesinin yanında Dell, Studio 17'de 2.1 kanal JBL'in ses sistemini ve ikinci sabit disk yuvasını standartlaştırırken, 1Gb'lık Mobility Radeon HD 4650'i de grafik işlemcisi seçenekleri arasına ekledi. Güncellemelerin yarından itibaren Dell'in internet mağazasında mevcut olması bekleniyor.


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DH Misafiri 7 yıl
bende var yeni adlım 2,250 aldım süper bişeyyy
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cemark 7 yıl
yuh ya 3 senelık konuyu bole gereksız bı msg ıcın hortlattın ya helal olsun
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Tanarri 10 yıl
core i7 sıcak çalışan bi işlemci zaten TDP değeri 920 den tutun 975 kadar 130 watt bu gibi işlemciler zaten laptop uyarlanması zor, zor olmasada yapıldı taktirde üstünde gözleme pişirebilirsiniz :) o yüzden işlemci ghz ve benzeri özeliklerden kırpılmıştır TDP değeride düşüktür muhtemelen. intel core i7 çok güveniyo elinde kalan işlemcileri nasıl satarım ismini nasıl gözüne sokarım miletin derdine girdi. çünkü q9*** serisi veya e8*** serisi işlemcileri olanlar terfi için hiç bi sebep görmüyo kaldıki yeni bi sistem için çok pağalı bi düzenek her bütçeye uygun değil bence. laptop la ağır işlem gerektiren uygulamalar zaten yapmaya gelmiyo öle işi olan adam zaten masa üstü kulanır e bunu server makinasıda yapmıcamıza göre, oyun oynamak desen zaten en kıral laptop ile bile hak getire ki oyun laptopları zaten ateş pağsı kaldıki oyun oynucaksak bi laptop ile core i7 olması kadar saçma bişi yok çünki core i7 işlemciler oyun performansları ne hikmetse iyi olması gerekirken rezalet durumda 'donanım haberde video incelemesi var..' oyüden laptop a çok da yararlı bi yenilik olmamış bence ayrıca bu işlemciler 2 kanalmı 3 kanalmı belek desteklicek ? bunun harici laptop da diğer yeniliklere bayıldım 2.1 ses sitemi (nasıl olucak artık merak la bakliyorum xD ) ve ikinci sabit disk yuvası olması çok güzel
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eL1te 10 yıl
bence ne kadar iyi laptoplar da çıksa masaüstü her zaman daha hızlı olacak. laptopların ısınma sorunu çok fazla.
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MrPerFormance 10 yıl
Yakında kimse masaüstü sistem almazsa şaşmamak lazım.
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toz-koparan 10 yıl

MrPerFormance

Yakında kimse masaüstü sistem almazsa şaşmamak lazım.

ısınma konusu çözülmeden dizüstülerin bilhassa oyuncular tarafından gözardı edileceği kesin....
(harici soğutmalardada ses vs.. gibi pürüzler var..)

batarya+ekran boyutları+ses gibi ekstralar hâlâ muamma....
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