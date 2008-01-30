Dell XPS M1730'a GeForce 8800M GTX SLI takviyesi geldi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük PC üreticilerinden Amerika merkezli Dell'in özellikle oyun severler için hazırladığı XPS M serisi dizüstü bilgisayar ailesinin tepe modellerinden biri olan XPS M1730'un grafik kalitesi Nvidia'nın en iddialı mobil grafik çözümü ile güncellendi. Dell'in XPS M1730 modeli daha önce kullanılabilir olan GeForce 8700GT SLI yerine 8800M GTX SLI ile kullanıcılarına yüksek oyun deneyimi yaşatmayı ve "dizüstü bilgisayarda oyun oynanamaz" tabusunu kökten yok etmeyi amaçlıyor. Tabi sahip olduğu yüksek performans odaklı donanımları ile pil ömrü saatlerce oyun oynamaya müsade etmeyecek olan Dell'in XPS M1730 modeli herşeye rağmen 8800M GTX SLI ile yüksek detay kalitesinde oyun oynama keyfini kullanıcıların rahatını bozmadan dizlerinin üstüne kadar getirmeyi hedefliyor. Yapılan ekran kartı güncellemesi ile Dell XPS 1730'un 3DMark 2006'da 13.500 puan gibi hayli yüksek bir skora imza atabildiği de ifade ediliyor.
Dell'in XPS operasyonlarından sorumlu yöneticisi Glen Robson yaptığı açıklamasında XPS M1730'un oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar arasında stanadart olarak kabul edildiğini belirtirken GeForce 8800M GTX SLI ile XPS M1730'un DirectX 10 destekli oyunlarda yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlarından da geri kalmayacağını sözlerine ekledi. Amerika pazarında GeForce 8800M GTX SLI opsiyonu ile sunulmaya başlanan Dell XPS M1730'un kısa süre içerisinde diğer ülkelerde de yeni opsiyon ile kullanıma sunulması bekleniyor. Tabi 8800M GTX SLI opsyionunun ürünün maliyetine ciddi katkı yaptığını da hatırlatmakta yarar var. Dell XPS M1730'un genel özellikleri için; http://www.dell.com/content/products/category.aspx/xpsnb_gaming?c=us&cs=19&l=en&s=dhs
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Haklısın arkadaşım ama sadece ekran kartının maliyetini düşünürsek bunu kullanan komple platformun bikaç bin dolar olduğunu da hesaba katarsak ram ve işlemci de muhtemelen en üst seridir.