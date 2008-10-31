Dell XPS One modelini güncelledi; 24" ekran ve dört çekirdekli işlemc

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Global bilgisayar pazarının en büyük oyuncularından Dell, "hepsi birarada" formundaki bilgisayarı XPS One için ilk büyük güncellemeyi yaptı. Firmanın daha önce kullanıma sunduğu 20" boyutundaki panel pc'ye ek olarak Dell ürün gamına 24" boyutunda yeni bir model daha ekliyor. Full HD (1920x1080) destekli olan yeni modelde işlemci olarak Intel'in dört çekirdekli, 2.33GHz'de çalışan Core 2 Quad 8200 modeli tercih edilmiş.

Özellikle alandan tasarruf etmek isteyen, şık ve toplu bir çözüm arayışındaki kullanıcılar için hazırlanan sistemin grafik alt yapısını, Intel'in DirectX 1O desteği sunabilen ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen en yeni entegre grafik çözümü GMA X4500HD karşılıyor. SoundBlaster Audigy HD ses kartına ve 320GB'lık sabit diske sahip yeni XPS One'da ayrıca DVD yazıcı da yer alıyor.

Ayrıca gelen bilgilere göre daha fazlasını arzu eden kullanıcılar, Dell XPS One'ın en yeni modelini ekran kartı olarak GeForce 9600GT, sabit disk olarak 750GB kapasiteli model ve optik sürücü olarak ta Blu-ray ile tercih edebilecek. Windows Home Premium SP1 işletim sistemiyle gelecek olan sistemin yurt dışında 1699$'lık başlangıç fiyatıyla kullanıma sunulması beklenirken, Apple ve Sony'nin benzer modellerine rakip olacak.