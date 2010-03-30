Dell yeni mobil iş istasyonu Precision M4500'ü satışa sunuyor

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Dell resmi tanıtımını bu ayın hemen başında gerçekleştirdiği Precision M4500 isimli mobil iş istasyonunu resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuyor. 1366 x 768 piksel, 1600 x 900 piksel ve 1920 x 1080 piksel olmak üzere üç farklı çözünürlük seçeneğine sahip15.6-inç LED ekranın kullanıldığı dizüstü bilgisayar, Intel platformunu temel alıyor ve tercihe bağlı olarak Core i5 veya Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Bir veya iki hard disk ile 500GB'a kadar veya bir adet SSD ile 256GB'a kadar depolama kapasitesi sunan Dell Precision M4500, aynı zamanda 64GB kapasiteli SSD MiniCard ile alınabiliyor. Mobil iş istasyonu olduğu için oyunculardan öte profesyonellerin hedef alındığı dizüstü bilgisayarda ekran kartı olaraksa Quadro FX 1800M veya Quadro FX 880M tercih edilebiliyor.

Optik sürücü olarak DVD yazıcı veya Blu-ray seçeneklerine sahip olan PrecisionM4500'ün diğer özellikleri arasında 3 megapiksel çözünürlüğüde entegre internet kamerası, parmak izi okuyucusu, ExpressCard 34 slotu, Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.1 ve GPS donanımlı mobil broadband gibi detaylara da yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 seçeneklerine sahip olan Dell Precision M4500, Dell.com üzerinde 1549 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.