Dell'den 19'' geniş ekranlı LCD; UltraSharp 1909W

Tam Boyutta Gör

Dünyanın sayılı bilgisayar üreticilerinden Dell, 19'' geniş ekranlı 1909W modelini teknoloji meraklılarının huzuruna çıkardı. Pazardaki pek çok rakibi gibi TN (Twisted Nematic) panel kullanan 1909W, 1440x900 piksel çözünürlük destekliyor ve yaklaşık 160 dereceye dikey / yatay görüş açısı sunuyor.

1909W'nun 5 milisaniyelik tepkime süresi oyunlar, filmler için yeterli performansı vaadederken LCD, 300cd/m2 parlaklık seviyesi ve 1:1000 kontrast oranı sunuyor. 1909W, DVI portu, VGA girişi ve 4 adet USB portunu barındırmakta. Günümüzde harici bilgisayar bileşenlerinin neredeyse tamamının USB arabirimini desteklediği düşünülürse firmanın yerinde bir karar aldığını söyleyebiliriz. Çalışırken 25W; uyku konumuda ise 1 watt'dan daha az enerji harcayan LCD, opsiyonel olarak satılan bir parça sayesinde duvara da asılabiliyor. Vitrinlerde yavaş yavaş yer almaya başlayan LCD'nin 239$ etiket fiyatına sahip olduğu belirtildi.