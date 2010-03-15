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Dell'den 24 inçlik çevreci WLED monitör

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Dell'den 24 inçlik çevreci WLED monitör
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Bilgisayar sektörünün önemli oyuncularından Dell, haftanın ilk iş gününde 24 inçlik yeni bir WLED monitörü ürün gamına ekledi. Firmanın G2410H kod ismini verdiği 24 inçlik monitör, çevreciliği ve düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor.

G2410H, sahip olduğu ortam ışığı (ambient light) sensörleri sayesinde aydınlanmasını otomatik ayarlayabilirken; VGA portu üzerinde uyku modunda çalışması için 0.15W'dan daha düşük enerjiye ihtiyaç duyuyor. Malzemelerinde arsenik (sadece camda), civa, polivinil klorür (PVC, sadece pakette) ve Bromlu Alev Geciktiriciler (BFR) bulunmayan monitörün teknik özellikleriyse şöyle;

  • 1920x1080 piksel çözünürlük
  • TN Panel
  • Aydınlatma Teknolojisi: WLED
  • Karşıtlık Oranı: 1000:1
  • Aydınlanma: 250cd/m2
  • Tepki süresi: 5ms
  • Bakış Açısı: 170/160 (Dikey/Yatay)
  • Bağlantı: VGA ve DVI

Bugünden itibaren Amerikan pazarında tüketiciye sunulan monitörün satış fiyatıysa 339 Dolar.


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Batuist 9 yıl
Aslında bu tip monitörlerin panellerini kimin ürettiğinin bilgiside verilse çok iyi olurdu.. eminim dell panel üretmiyordur o halde kimden alıyor bu panelleri??? Samsung? LG? Sharp?? Bence monitör direkt panel üreticisinin markasında alınmalı...
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ExECaLiBuR 9 yıl
Bi monitör alamadık. Her gün yeni model çıkıyor. Ama aradığımızı bulamıyoruz. Tam şu işimizi görür diyerek almak istiyorum. Birden stokları eriyor. Beklenen ürünler ise maalesef gelmiyor.
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TELESCOPE 9 yıl

Batuist

Aslında bu tip monitörlerin panellerini kimin ürettiğinin bilgiside verilse çok iyi olurdu.. eminim dell panel üretmiyordur o halde kimden alıyor bu panelleri??? Samsung? LG? Sharp?? Bence monitör direkt panel üreticisinin markasında alınmalı...



imalat ve montajda ekonomik olan tercih edildiğinden, böğle sonuçlar olabiliyor
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aydogdu1453 9 yıl
Noldu bu tepkime sürelerine önceden 2 ms yukarı çıkılmazdı şimdi 5ms döndüler.Acaba tepkime süresi 5 ms aşşagısı için farketmiyomu ki.
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anadolulu1 9 yıl
estetik konusunda sınıfta kalır çok tipsiz gelselerdi ben bile bundan daha estetik çizim yapardım
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