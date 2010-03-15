Dell'den 24 inçlik çevreci WLED monitör

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Bilgisayar sektörünün önemli oyuncularından Dell, haftanın ilk iş gününde 24 inçlik yeni bir WLED monitörü ürün gamına ekledi. Firmanın G2410H kod ismini verdiği 24 inçlik monitör, çevreciliği ve düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor.

G2410H, sahip olduğu ortam ışığı (ambient light) sensörleri sayesinde aydınlanmasını otomatik ayarlayabilirken; VGA portu üzerinde uyku modunda çalışması için 0.15W'dan daha düşük enerjiye ihtiyaç duyuyor. Malzemelerinde arsenik (sadece camda), civa, polivinil klorür (PVC, sadece pakette) ve Bromlu Alev Geciktiriciler (BFR) bulunmayan monitörün teknik özellikleriyse şöyle;

1920x1080 piksel çözünürlük

TN Panel

Aydınlatma Teknolojisi: WLED

Karşıtlık Oranı: 1000:1

Aydınlanma: 250cd/m2

Tepki süresi: 5ms

Bakış Açısı: 170/160 (Dikey/Yatay)

Bağlantı: VGA ve DVI

Bugünden itibaren Amerikan pazarında tüketiciye sunulan monitörün satış fiyatıysa 339 Dolar.