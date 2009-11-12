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Dell'den Mac Mini'e rakip: Inspiron Zino HD

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dell'den Mac Mini'e rakip: Inspiron Zino HD
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, ultra küçük masaüstü bilgisayarı Zino HD'i duyurdu. İlk bakışta Apple'ın Mac Mini'sini oldukça andıran bilgisayar, rakibine göre daha düşük fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

1 TB'a kadar yükseltilebilir depolama alanına sahip olan Inspiron Zino HD'de merkezi işlemci olarak Intel'in çözümleri yerine AMD'nin Athlon X2 ve Athlon Neo X2 kullanılmış. HDMI ve opsiyonel olarak Blu Ray okuyucusu ile kullanıcılara gelişmiş sinema deneyimi sunan bilgisayarda grafik işlemcisi olarak HD 3200 standartlaştırılırken, HD 4330'da opsiyonel olarak kullanıcıya sunuluyor.

Bu ayın sonunda raflardaki yerini alacak Zino HD'nin en düşük satış fiyatı 359 dolar (Tek çekirdek 1.6GHz Athlon, 2GB bellek, 250GB sabit disk, DVD yazıcısı ve HD 3200 GPU / Optik sürücüsüz versiyonu 229 dolar) ve en yüksek satış fiyatıysa 649 dolar (1.8GHz Athlon, 4GB bellek, 500GB sabit disk ve Radeon HD 4330 GPU) olarak belirlenmiş.

Dell'den Mac Mini'e rakip: Inspiron Zino HD
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Dell'den Mac Mini'e rakip: Inspiron Zino HD
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http://www.dell.com/us/en/home/desktops/inspiron-zino-hd/pd.aspx?refid=inspiron-zino-hd&s=dhs&cs=19&ref=dthp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 10 yıl
belki aplleye rakip olmaz ama fiyatıyla onu zorlayacağı kesin, ayrıca en düşükj olarak hd3200 kullanmasıda çok iyi, düşünsenize intelin gma 950 sini kullandığını:))
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OverClocK1ng 10 yıl
Abi çok iyi olmuş ya. HTPC alacak olsam düşünmem alırım. Parası değil bazı insanlar var. Adam oturma odasında düzgün görünümü bozmayacak bişey koymak istiyor. Tam onlara göre.
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erkan44 10 yıl
APPLE MAC MİNİYE RAKİP OLACAK GİBİ GÖRÜNMÜYOR OLMASIDA ZOR
DEL
Height: 197mm
Width: 197mm
Depth: 89mm
Weight: 1.6kg
MAC MİNİ
Height: 165mm
Width: 165mm
Depth: 50mm
Weight: 1.3kg
MAC MİNİYLE ARASINDAKİ TEK AVANTAJI 3,5'' DİSK KULLANILMASI
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N-0NE 10 yıl
Sonunda amd işlemcileride bu cihazlarda görmüş olduk...
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Bukalemun 10 yıl
özellikle iyi bir rakip olur , genelde LCD arkasına yakılanlar çıkmaya başladı. kasası şık ve piano black iyi seçim olmuş. eğer biraz daha inceltir. ucuzlayan SSD çözümleri ile sistemi güçlendirirlerse süper olacak. bluray için LG nin combo bir modelini koyarsa fiyat avantajı olacaktır. AMD işlemci -AMD tabanlı anakart/vga halen en yüksek performans ikilisi vga yı 3300 e yükseltme ile arada bir ürün çıkartılabilir gibime geliyor.
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TELESCOPE 10 yıl

paylaşım güzeldi teşekkürler
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