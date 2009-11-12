Dell'den Mac Mini'e rakip: Inspiron Zino HD

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, ultra küçük masaüstü bilgisayarı Zino HD'i duyurdu. İlk bakışta Apple'ın Mac Mini'sini oldukça andıran bilgisayar, rakibine göre daha düşük fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

1 TB'a kadar yükseltilebilir depolama alanına sahip olan Inspiron Zino HD'de merkezi işlemci olarak Intel'in çözümleri yerine AMD'nin Athlon X2 ve Athlon Neo X2 kullanılmış. HDMI ve opsiyonel olarak Blu Ray okuyucusu ile kullanıcılara gelişmiş sinema deneyimi sunan bilgisayarda grafik işlemcisi olarak HD 3200 standartlaştırılırken, HD 4330'da opsiyonel olarak kullanıcıya sunuluyor.

Bu ayın sonunda raflardaki yerini alacak Zino HD'nin en düşük satış fiyatı 359 dolar (Tek çekirdek 1.6GHz Athlon, 2GB bellek, 250GB sabit disk, DVD yazıcısı ve HD 3200 GPU / Optik sürücüsüz versiyonu 229 dolar) ve en yüksek satış fiyatıysa 649 dolar (1.8GHz Athlon, 4GB bellek, 500GB sabit disk ve Radeon HD 4330 GPU) olarak belirlenmiş.

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http://www.dell.com/us/en/home/desktops/inspiron-zino-hd/pd.aspx?refid=inspiron-zino-hd&s=dhs&cs=19&ref=dthp