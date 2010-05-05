Dell'den Phenom II X4 işlemcili dizüstü bilgisayar: Inspiron M501R

AMD önümüzdeki hafta yapacağı özel bir etkinlikle, dört çekirdekli Phenom II Mobile işlemcilerini içeren yeni nesil dizüstü bilgisayar platformunu lanse edecek. 12 Mayıs'ta yapılacak tanıtım merakla beklenedursun, dizüstü bilgisayar üreticileri Phenom II X4 işlemcili yeni modellerini gün ışığına çıkarmaya başladı. İşte o isimlerden biri olan Dell, Inspiron M501R isimli yeni modeliyle AMD'nin dört çekirdekli Phenom II mobil işlemcilerine merhaba diyor. M880G yonga seti üzerine inşa edilen ve Phenom II X4 Mobile ailesinin farklı üyeleriyle konfigüre edilebilen notebook, ekran kartı olarak her iksi de HD video hızlandırabilen, yonga setine entegre Radeon HD 4250 veya yeni bir çözüm olan Radeon HD 550v ile tercih edilebiliyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç büyüklüğünde LED backlit ekranın kullanıldığı Inspiron M501R, 640GB kapasiteli disk ve 8GB'a kadar DDR3 bellek kapasitesiyle alınabilecek. İşletim sistemi olarak hem Windows 7 hem de Windows Vista seçeneklerinin sunulduğu dizüstü bilgisayarda, ihtiyaç duyulan güç 6 veya 9 hücreli pil ile sağlanabiliyor. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen Dell Inspiron M501R için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.