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Dell'den Phenom II X4 işlemcili dizüstü bilgisayar: Inspiron M501R

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD önümüzdeki hafta yapacağı özel bir etkinlikle, dört çekirdekli Phenom II Mobile işlemcilerini içeren yeni nesil dizüstü bilgisayar platformunu lanse edecek. 12 Mayıs'ta yapılacak tanıtım merakla beklenedursun, dizüstü bilgisayar üreticileri Phenom II X4 işlemcili yeni modellerini gün ışığına çıkarmaya başladı. İşte o isimlerden biri olan Dell, Inspiron M501R isimli yeni modeliyle AMD'nin dört çekirdekli Phenom II mobil işlemcilerine merhaba diyor. M880G yonga seti üzerine inşa edilen ve Phenom II X4 Mobile ailesinin farklı üyeleriyle konfigüre edilebilen notebook, ekran kartı olarak her iksi de HD video hızlandırabilen, yonga setine entegre Radeon HD 4250 veya yeni bir çözüm olan Radeon HD 550v ile tercih edilebiliyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç büyüklüğünde LED backlit ekranın kullanıldığı Inspiron M501R, 640GB kapasiteli disk ve 8GB'a kadar DDR3 bellek kapasitesiyle alınabilecek. İşletim sistemi olarak hem Windows 7 hem de Windows Vista seçeneklerinin sunulduğu dizüstü bilgisayarda, ihtiyaç duyulan güç 6 veya 9 hücreli pil ile sağlanabiliyor. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen Dell Inspiron M501R için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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koxp94 9 yıl
Dell bu gidişle yeniden birinciliğe oynuyor.
bu modelin Türkiye'ye geleceğinden kuşkunuz olmasın ama biraz geç gelebilir
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yc#1 9 yıl
Bugüne kadar TV'de onlarca kez Centrino platformlu dizüstü görmeme karşılık sadece bir kez Turion işlemcili dizüstü reklamı gördüm. Bu da herşeyi özetliyor.
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melyyh 9 yıl
@egesengun
bende zaten harcanan güç konusunda kesinlikle intelden geride olduğunu farkındayım. kızdığım konu insanların önyargıları ve ürün çeşitliliğinin az olması.
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mk2812 9 yıl
Dell notebook kullanıcısıyım..Umarım Türkiye'de de satışa sunulur..
Dell markasına güvenim büyük..
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egesengun 9 yıl
@melyyh
Dediklerine sonuna kadar katılıyorum ama iş dizüstüne gelince işler biraz değişiyor bana kalırsa. Desktopta AMD'den başka sistem asla toplamam ama dizüstünde Intel tercihimdir. Bunun en büyük sebeplerinden biri pil süresi. Şimdiye kadar aldığım hiç bir AMD laptop intel kadar uzun gidemedi, ha performansları da benzer şekildeydi. AMD'nin laptop işlemcilerinde ısınma ve pil süresine dikkat etmesi gerekiyor bana kalırsa...
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arseniCem 9 yıl
amd mobil sektöre ağırlığını koymalı bence
kullanıcılara masaüstünde olduğu gibi intel alternatifini sunabilmeli mobilde de.
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AndryTR 9 yıl
Gelip gelmemesi çok da önemli değil aslında. Dell ürünlerine burada hizmet verecek bir Dell Türkiye sadece kağıt üzerinde var...
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tokatli6061 9 yıl
Şu dizüstü bilgisayarlarda işlemci tartışmayı hep gereksiz bulmuşumdur, bugün mevcut işlemci teknolojisi ile üretilen işlemciler ister intel ister AMD dizüstü bilgisayarın yapılma amacı olan işlerin fazlasıyla altından kalkmaktalar, hal böyle iken işlemci tartışmak son derece yersiz. Ama benim en çok kızdığım kendine türkiyenin bilmem nesi diye pazarlayan, sistemlerinde intelden başka işlemci kullanmayarak kullanıcıları daha fazla ödemeye mecbur bırakan merdiven altı yerli marka müsvetteleri... Sis çipsetli onboard VGA'lı anakarta c2d işlemci takmakla övünüp insanları söğüşleyenler....
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melyyh 9 yıl
toplumumuza lanse edilen 'intel iyidir' mantığı asla değişemiyor. insanlara AMD deyince direkt uzaklaşıyorlar. aynı performansı daha ucuza vermesi onları ilgilendirmiyor. yani koyun gibiler anlayacağın. her durumda AMD iyidir demiyoruz ama insanlığın %90 ı intel den başkasının yalan olduğuna inanıyor.
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Fîrzen 9 yıl
Haklısın ama biraz da intel in bu işteki tecrübesi önplana çıkıyor yani yanılmıyorsam amd yokken intel vardı ve bu da insanlara daha çabuk karar verme fırsatını sunuyor. İşlemcileri karşılaşıtrabilcek bir altyapıya sahip olmadıkları için tecrübe ve popülerite opsiyonu direkt olarak intel dedirtiyor insanlara.

Dediğin gibi önyargılı olmamak lazım, herşeyden önce biraz araştırma ..
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melyyh 9 yıl
yapmış olması bişey ifade etmiyor. mağazalarda AMD işlemcili notebook lar görebilecek miyiz? Tabii ki 'Hayır' Donanım hakkında zerre bilgisi olmayan herkesin bi çuval dolusu fikri var. 'AMD mi? intel yok mu ya.'
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Fîrzen 9 yıl

melyyh

yapmış olması bişey ifade etmiyor. mağazalarda AMD işlemcili notebook lar görebilecek miyiz? Tabii ki 'Hayır' Donanım hakkında zerre bilgisi olmayan herkesin bi çuval dolusu fikri var. 'AMD mi? intel yok mu ya.'



Benim fikrim yok hocam açıklar mısın biraz?
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KANUNI61 9 yıl
dell oldum olası sevmem zaten her işleri yarım yamalak gösteripde vermeyen cinsden
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Towarscke 9 yıl
Acer Ferrari One cok iyiydi... Hatta bir kac yerde tukenmis.. Bulamiyorum.. Gerci o da az geldi ama enazindan geldi... Gelse satilacak ama adamlar mi sattirmiyor yoksa Turkiye'ye getirmek mi bu kadar sorun, onu bir anlayamiyorum..
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huseyincarnege 9 yıl
dell sonunda doruyolu buldu :)
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