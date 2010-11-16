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Dell'in hibrit netbook'u Inspiron Duo, 23 Kasım'da mı satışa sunulacak ?

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell; Eylül ayında Intel Geliştiriciler Forumunda gün yüzüne çıkan Inspiron Duo'u Kasım ayının son döneminde satışa sunabilir.

Cnet'in güvenilir kaynaklarından elde ettiği bilgiyie göre Dell, 10 inçlik netbook ve tablet hibridini 23 Kasım'dan itibaren başta kendi çevrimiçi mağazası olmak üzere satışa sunacak. Birçok teknik özelliği şimdilik bilinmeyen bilgisayar çift çekirdekli Atom işlemcilerinden gücünü alırken, Windows 7 işletim sistemiyle gelecek. Klasik bir netbook tasarımındayken, çoklu dokunmatiğe duyarlı dönel ekranı sayesinde, rahatça tablet haline bürünüyor.

Satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri şimdilik belirsizliğini korurken, cihazla ilgili soru işaretlerinin bu hafta içersinde ortadan kalkması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
1366x768 çözünürlük olmadan tercih etmem
dell mini 1012 inspiron kullanıyorum broadcam hd çipli çok memnunum
an az aynı özellik olmadan hiç bişi almam
ama dell kullanmaktan memnunum
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trakya1923 8 yıl
windows 7 ney ya :D
android istiyoz artık
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ToisAndro 8 yıl
Gerçekten çok hoş olmuş. Windows kullanması çok daha güzel olmuş. Ama ben mobil platform için yazılım geliştirmek için kollarımı sıvadım. Bu nedenle Android tercih etmek zorundatım. Yoksa bir de telefon almak zorunda kalacağım, Android'li olarak.
Ama öte yandan şarj ömrü yüksek olmalı, alınabilecek alternatif oluşturabilmesi için.
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fuckulteli 8 yıl

raz0r38

Gerçekten çok hoş olmuş. Windows kullanması çok daha güzel olmuş. Ama ben mobil platform için yazılım geliştirmek için kollarımı sıvadım. Bu nedenle Android tercih etmek zorundatım. Yoksa bir de telefon almak zorunda kalacağım, Android'li olarak.

Ama öte yandan şarj ömrü yüksek olmalı, alınabilecek alternatif oluşturabilmesi için.

Tablet ve akıllı telefonalara kurulan Android'i Netbooklara Windows'un yanına kuramazmıyız. (aynı anda Windows, linux vs kuruluyor Android uyumsuzluk mu gösterir, netbooklar için hızlı basit güzel olur gerektiğinde kullanmak)
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fuckulteli 8 yıl
Tasarım güzel ama tabletler kadar taşınabilir olamaz tabi.. Netbook olarak düşünüldüğünde tasarımı ilgi çekiyor, cezbedici bir alet..
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CrySystem 8 yıl
Mükemmel düşünülmüş
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thorismund 8 yıl

CrySystem

Mükemmel düşünülmüş


Aynen hocam katılıyorum....
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