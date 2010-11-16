Dell'in hibrit netbook'u Inspiron Duo, 23 Kasım'da mı satışa sunulacak ?

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell; Eylül ayında Intel Geliştiriciler Forumunda gün yüzüne çıkan Inspiron Duo'u Kasım ayının son döneminde satışa sunabilir.

Cnet'in güvenilir kaynaklarından elde ettiği bilgiyie göre Dell, 10 inçlik netbook ve tablet hibridini 23 Kasım'dan itibaren başta kendi çevrimiçi mağazası olmak üzere satışa sunacak. Birçok teknik özelliği şimdilik bilinmeyen bilgisayar çift çekirdekli Atom işlemcilerinden gücünü alırken, Windows 7 işletim sistemiyle gelecek. Klasik bir netbook tasarımındayken, çoklu dokunmatiğe duyarlı dönel ekranı sayesinde, rahatça tablet haline bürünüyor.

Satış fiyatı ve diğer teknik özellikleri şimdilik belirsizliğini korurken, cihazla ilgili soru işaretlerinin bu hafta içersinde ortadan kalkması bekleniyor.