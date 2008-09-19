Dell'in masaüstü XPS sistemlerinde KillerNIC K1 ağ kartı kullanılacak

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, oyuculara ve yüksek performans meraklılarına yönelik olarak hazırladığı XPS serisi sistemlerinde Bigfoot Networks tarafından hazırlanan özel ağ kartını kullanacağını duyurdu. İki firma arasındaki anlaşmaya göre Dell'in XPS 630 ve 730 sistemlerinde Killer NIC K1 isimli ağ kartı, 149$'lık opsiyon olarak kullanıcılara sunulacak.

Bigfoot Networks firmasının hazırladığı KillerNIC K1 kartı üzerinde 333MHz'de görev yapan NPU (ağ şlem birimi) ve 64MB DDR bellek yer alıyor. Bigfoog firmasının özellikler oyuncular için hazırladığı KillerNIC ağ kartı ile online oyunlarda daha yüksek verim ve lag süresinin minize edilmesi hedefleniyor.