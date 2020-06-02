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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yeniden bir Ebola salgını patlak verdi

    Tüm Dünya KOVİD-19 hastalığına kilitlenmişken Afrika'dan bir salgın haberi geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyetini etkileyen Ebola virüs kaynaklı salgın beş kişinin canını aldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yeniden bir Ebola salgını patlak verdi
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Equateur eyaletine ait Mbandaka şehrindeki Wangata bölgesinde yeni bir Ebola salgınının başladığını duyurdu. Birleşmiş Millet Çocuk Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre içlerinde 15 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişi hayatını kaybederken UNICEF ise toplamda dokuz vaka tespit edildiğini belirtti.

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    Kovid-19 hastalığı ile mücadele bir yana dünyanın en yaygın kızamık salgınının görüldüğü bölgedeki haberler ise ne yazık ki endişe yarattı. %25 ila %90 arasında öldürücülük riski bulunan virüsle ilgili bir tweet atan DSÖ Başkanı General Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkede Ebola kaynaklı 11. salgının yaşandığı bilgisini paylaşmış. Ghebreyesus, açıklamasının devamında “Bu durum bizlere karşı karşıya kaldığımız tek sağlık tehdidinin koronavirüs salgını olmadığını gösteriyor. DSÖ, sıklet merkezini KOVİD-19 pandemisi için oluşturmuş olsa da diğer acil durumlar için de görevde.” ifadelerini kullanmış.

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yeniden bir Ebola salgını patlak verdi

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 2018 yılında ülkenin doğu bölgelerinde baş gösteren salgın için verdiği mücadelede bugüne kadar 3.406 vaka tespit edildiği söyleniyor. Bu rakamda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2.243 olarak dikkat çekiyor. DSÖ’ye göre 2018 yılında başlayan salgında son 21 gündür karşılaşılmış yeni bir vaka yok. DSÖ, bu veriyi virüsün 21 günlük kuluçka süresini baz alarak paylaşmış. Ancak kurum bu bölgedeki salgının kontrol altına alınmış olabileceğini kesin olarak söylemek için iki kuluçka süresi kadar beklemek gerektiğini düşünüyor.

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yeniden bir Ebola salgını patlak verdi
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    Ülkenin batısını etkileyen yeni salgın neticesinde yaşanan ölümlerin ise 18 ila 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiği belirtilmiş. Söz konusu ölümlerin Ebola kaynaklı olduğu, laboratuvar sonuçları neticesinde ancak dün itibariyle kesinleşmiş.

    Yarasalardan kaynaklanan virüsün neden olduğu en büyük salgın 2014 ila 2016 yılları arasında yaşanmıştı Liberya, Sierra Leone ve Gine’yi etkisi altına alan salgında 28 bin kişi hastalanmış ve bu insanlardan en az 11 bini hayatını kaybetmişti.



    Kaynakça https://edition.cnn.com/2020/06/01/health/ebola-outbreak-congo-intl/index.html https://interestingengineering.com/new-ebola-outbreak-in-the-congo-confirmed-says-who Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Quard (Ahmet G) 22 sa.
    Afrikada yaşamak bayağı zor,başlarına her türlü şey geldi gelmeye de devam ediyor.Bizler covit-19 la tanıştık,bunla baş edemezken,Afrikalıların başına"pişmiş tavuğun başına gelenlerden"çok daha fazla şeyler geldi,geliyor...
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    Torlak Kemal (Hasan Yıldız) 1 gün
    Öldürücülüğü çok yüksek olan Ebola gibi virüslerin pandemiye yol açma riskleri sıfıra yakın. Pandemiye yol açan virüsler öldürücülüğü düşük, transmisyon kabiliyeti yüksek nefes yoluyla bulaşan virüsler. Mesela H1N1 ve SARS-CoV-2 gibi.

    Ebola nefes yoluyla bulaşmıyor. Yüksek öldürücülük virüsün konaktan konağa transmisyon kabiliyetini yani bulaşıcılığı çok düşürüyor çünkü konağını öldürerek onun daha çok konağa virüs taşımasını engelliyor.

    Bu nedenle öldürücülüğü yüksek virüsler zamanla konağını öldürmeyecek şekilde adaptif bir evrim geçirmeye eğilimlidirler. Bu şekilde, popülasyon içinde virüsün öldürücü suşları giderek azalırken, öldürmeyen ya da nadir öldüren suşları giderek artar ve zamanla bu suşlar baskın hale gelir. Ancak bu suşların da yeni bir mutasyon geçirerek çok öldürücü olan yeni bir suş ortaya çıkarmaları her zaman mümkündür.
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    mcrew (kemal kemal) 1 gün
    Ebola da yarasa dan geldiği söyleniyor. Bu yarasalar gerçekten başa bela.

    Bu virüsün oldurme oranı çok yüksek. Hissetmeden atlattım muhabbeti olmadığı için, süper taşıyıcı olayı pek yok. Bir de afrika hastalığı. Afrika da da insanlar Çin gibi çok kalabalık ortamlarda yaşamıyorlar bazı şehirler dışında. Bu virüs biraz daha risksiz gibi duruyor. Ama riskli duruma geçerse covid-19 dan kat ve kat bela olur.
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    sonofmana (yasar toprak) 1 gün
    Oraya da mi demokrasi gitmiş. ABD'nin eline sağlık . Sömürmedik ,pardon demokrasinin gitmediği yer bırakmamış.
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    deoks 1 gün
    Sağlık özellikle batı ülkelerinde hep 2. plana atılmıştı son yıllarda. Ekonomi, teknoloji falan daha önemli görülüyordu. Covid salgınıyla birlikte bu yanlış algı kırılırmış oldu.



    Sağlık teknolojiden, hukuktan, sanattan, politikadan daha önce gelir. Hangi mesleğin daha önemli olduğunu hatırlamış olduk.
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