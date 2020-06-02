Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yeniden bir Ebola salgını patlak verdi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Equateur eyaletine ait Mbandaka şehrindeki Wangata bölgesinde yeni bir Ebola salgınının başladığını duyurdu. Birleşmiş Millet Çocuk Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre içlerinde 15 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişi hayatını kaybederken UNICEF ise toplamda dokuz vaka tespit edildiğini belirtti.

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Kovid-19 hastalığı ile mücadele bir yana dünyanın en yaygın kızamık salgınının görüldüğü bölgedeki haberler ise ne yazık ki endişe yarattı. %25 ila %90 arasında öldürücülük riski bulunan virüsle ilgili bir tweet atan DSÖ Başkanı General Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkede Ebola kaynaklı 11. salgının yaşandığı bilgisini paylaşmış. Ghebreyesus, açıklamasının devamında “Bu durum bizlere karşı karşıya kaldığımız tek sağlık tehdidinin koronavirüs salgını olmadığını gösteriyor. DSÖ, sıklet merkezini KOVİD-19 pandemisi için oluşturmuş olsa da diğer acil durumlar için de görevde.” ifadelerini kullanmış.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 2018 yılında ülkenin doğu bölgelerinde baş gösteren salgın için verdiği mücadelede bugüne kadar 3.406 vaka tespit edildiği söyleniyor. Bu rakamda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2.243 olarak dikkat çekiyor. DSÖ’ye göre 2018 yılında başlayan salgında son 21 gündür karşılaşılmış yeni bir vaka yok. DSÖ, bu veriyi virüsün 21 günlük kuluçka süresini baz alarak paylaşmış. Ancak kurum bu bölgedeki salgının kontrol altına alınmış olabileceğini kesin olarak söylemek için iki kuluçka süresi kadar beklemek gerektiğini düşünüyor.

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Ülkenin batısını etkileyen yeni salgın neticesinde yaşanan ölümlerin ise 18 ila 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiği belirtilmiş. Söz konusu ölümlerin Ebola kaynaklı olduğu, laboratuvar sonuçları neticesinde ancak dün itibariyle kesinleşmiş.

Yarasalardan kaynaklanan virüsün neden olduğu en büyük salgın 2014 ila 2016 yılları arasında yaşanmıştı Liberya, Sierra Leone ve Gine’yi etkisi altına alan salgında 28 bin kişi hastalanmış ve bu insanlardan en az 11 bini hayatını kaybetmişti.

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