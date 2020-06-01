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    İklim değişikliği, ormanlardaki yaşlı ağaçların yok olmasına sebep oluyor

    Araştırmacılar, iklim değişikliği ve kontrolsüz ağaç kesimi nedeniyle Dünya üzerindeki yaşlı ağaçların hızla yok olduğunu tescillerken bunun ileride farklı çevresel sonuçlar doğuracağını belirtiyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    İklim değişikliği, ormanlardaki yaşlı ağaçların yok olmasına sebep oluyor
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    İnsan kaynaklı iklim değişikliği ve ağaçların türlü sebeplerle yok edilmesinin ortaya çıkardığı yıkıcı etkinin gezegenimizdeki ormanların yapısını ciddi bir biçimde değiştirdiği tespit edildi. ABD Enerji Bakanlığı Kuzeybatı Pasifik Ulusal Laboratuvarı’nca yapılan ve Science dergisinde yayınlanan sonuçlara göre karşı karşıya kaldığımız bu gelişme, bizleri ileriki dönemde çok daha tehlikeli bir sürecin beklediğini ortaya koyuyor.

    Daha önce yapılmış yaklaşık 160 çalışma ile uydu görüntülerinin harmanlandığı rapor, yaşlı ve büyük ağaçların yavaş yavaş Dünya’nın yüzeyinden kaybolduğunu gözler önüne seriyor. Yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan tabloda gördüğümüz ise haliyle genç ancak güdük kalan ağaçlar. Araştırmada yer alan Dr. Tom Pugh bu konuda yaptığı açıklamada, “Çalışma sonucu iklim değişikliği nedeniyle ağaçlardaki ölüm oranının arttığı görülüyor. Yaşlıların yerlerini alan gençlerin ise karbon depolama becerileri oldukça düşük. Bu durum aynı zamanda eski ormanlarda yaşayan canlıların kitlesel olarak yer değiştirmesine de neden oluyor.” ifadelerini kullanmış.

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    Ortada, tam bir kısırdöngü hali var

    Aslında atmosferde artış gösteren CO2 miktarının ağaçların büyümesine olumlu yönde tesir ettiğini düşünebiliriz. Ancak durum bu sefer biraz farklı. Zira CO2’nin ağaçlar üzerindeki olumlu etkisi, CO2 salınımını nedeniyle kötüleşen iklim değişikliği gerçeğinin yarattığı olumsuzlukların gölgesinde kalıyor. Sıcaklık artışıyla birlikte çoğalan orman yangınları, kuraklık, böcek istilası gibi olumsuzluklar, yaşlı ağaçların daha kolay kaybedilmesine yol açıyor. Tüm bunların üzerine bir de ağaç kesimi gerçeği eklendiğinde kötü son ne yazık ki kaçınılmaz oluyor.

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    Tam bir kısırdöngü halini alan durum karşısında küresel ekosistemin karbon döngüsü de zarar görmekte. Yeteri kadar fotosentez yapamayan genç ağaçlar, CO2 seviyelerini düşüremiyor ve süreç, artarak devam ediyor. Araştırmacılara göre biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapma ve doğal afetlerin engellenmesi konularında da tecrübesiz olan genç ağaçlar ve ormanlar nedeniyle ileride daha büyük çevre felaketleriyle karşı karşıya kalmak da kaçınılmaz bir hal alıyor.

    İklim değişikliği, ormanlardaki yaşlı ağaçların yok olmasına sebep oluyor
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    Çevrebilimci Kristina Anderson-Teixeira bizlerin neden olduğu bu durumu çok kısa bir şekilde özetlemiş. Bilim insanına göre bu durum, “Şok edici derecede şaşırtıcı değil fakat çok üzücü.” Çalışmayı yürüten ekibin lideri Nate McDowell’ın ise insanlara bir tavsiyesi var. McDowell açıklamasında “Yetişkinlerin çocuklarını da yanlarına alıp yaşlı ve büyük ağaçların olduğu alanları ziyaret etmesini öneririm. Zira ortada çok büyük bir tehdit var ve ileride çocuklarımız dev ağaçların bulunduğu ormanlık alanların nasıl yerler olduğunu bilemeyecek hale gelebilir.” sözlerini sarf etmiş.



    Kaynakça https://www.iflscience.com/environment/the-planets-forests-are-becoming-younger-and-shorter-as-climate-change-bites-/ https://www.npr.org/2020/05/29/864151879/climate-change-and-deforestation-mean-earths-trees-are-younger-and-shorter Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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