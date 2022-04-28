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    Deus Finance hacklendi! 13,4 milyon dolar çalındı

    Merkezi olmayan finans (DeFi) uygulaması Deus Finance, iki ay içinde ikinci kez saldırıya uğradı. Platformdaki 13,4 milyon değerindeki kripto paralar çalındı.   
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    Deus Finance hacklendi

    DeFi sektörünün hızla gelişmesi ile beraber bu alandaki saldırıları da artmış durumda. Son olarak Blockchain analitik şirketi PeckShield tarafından elde edilen verilere göre; merkezi olmayan finans (DeFi) uygulaması Deus Finance hacklendi.

    Deus Finance, iki ay içinde ikinci Kez saldırıya uğradı

    PeckShield’in paylaşımına göre, merkezi olmayan finans (DeFi) uygulaması Deus Finance‘in iki ay içinde ikinci kez saldırıya uğradı. DeFi protokolü Deus Finance, bu sefer 13 milyon doları aşan başka bir saldırının kurbanı oldu. 

    Genel olarak, bilinmeyen bilgisayar korsanı yaklaşık 13,4 milyon dolar değerinde dijital varlık çalmayı başardı. Ancak PeckShield, protokol kayıplarının daha yüksek olabileceği konusunda da uyardı. 
    Söz konusu saldırı; Deus’un akıllı sözleşmelerinin platformun likidite havuzlarındaki verileri okuma şeklini kandırmak için bir yöntem kullandı. Bu, saldırganın bazı varlıkların değerini yapay olarak göstermesine, borç almasına ve krediyi geri ödedikten sonra kâr elde etmesine olanak sağladı. 

    Son olarak detaylandırmak gerekirse Deus, geliştiricilerin platformunda vadeli işlemler, borç verme ve opsiyonlar gibi finansal hizmetler oluşturmasına olanak tanıyor.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 22 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 22 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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