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    Anlık Bildirim

    Bored Ape sosyal medya hesapları hacklendi, 2.8 milyon dolar çalındı

    Bored Ape Yacht Club koleksiyonunun sosyal medya hesaplarını ele geçiren saldırganlar, resmiyete büründürdükleri oltalama mailleri ile 2.8 milyon dolar çaldı.   
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    NFT
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    NFT dünyasının en değerli koleksiyonlarından birisi haline gelen Bored Ape Yacht Club sosyal medya hesapları çalındı. Saldırganlar koleksiyon sahiplerini oltalama yöntemi ile kandırarak NFT parçalarını ele geçirdi. 

    NFT dünyasına şok

    Bored Ape Yacht Club ya da kısaca BAYC koleksiyonuna ait Instagram ve Discord hesapları çalındı. Saldırganlar resmi hesapları kullanarak koleksiyon sahiplerine olta mailler göndermeye başladı. Haliyle kandırılan koleksiyoner sayısı bir hayli fazla oldu. 

    Koleksiyonun yol haritasında yer alan metaverse oyununu sanki yayınlanmış gibi gösteren saldırganlar airdrop için kullanıcıların cüzdanlarını belirtilen kontrata bağlamalarını istedi. NFT arsa kazacaklarını zanneden kullanıcılar cüzdanlarını bağlayınca 91 NFT parçası buhar oldu. Yani çok komplike bir saldırı gerçekleştirilmiş oldu. 

    Saldırganların toplamda 2.8 milyon dolarlık NFT çaldıkları belirtiliyor. BAYC kurucusu her ne kadar daha az sayıda NFT çalındığını iddia etse de sosyal medyada bundan fazla şikayet yer alıyor. BAYC Twitter hesabı herhangi bir NFT arsa satışı olmadığını duyurarak kullanıcıları tedbirli olmaya çağırdı. Mağdur yatırımcılara ne olacağı ise şimdilik belirsiz. 
     

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    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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