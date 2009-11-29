Devler Ligi'nde 2009 sezonu: Intel zirvede, AMD yükseliyor!

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli, yarıiletken pazarının 2009 karnesini çıkardı. Dünyanın en büyük 20 yonga üreticisinin sıralandığı liste, küresel ekonomik krizin etkisi altında geçen 2009 yılında yeniden şekillenirken, bazı firmaların pozisyon kazandığını bazılarının ise koltuğunu kaybettiğini görüyoruz. Küresel krizin neden olduğu daralmadan ötürü iki firma haricinde listede yer alan isimlerin tamamı gelir kaybına uğrarken, diğerleriyle kıyaslandığında Intel ve Samsung'un açık ara önde olduğunu sıralamanın devamında ise Toshiba, Texas Instrumens ve STMicroelectronics'in kendi aralarında yarıştığını, söylemek mümkün. Qualcomm'un yükselişe geçtiği, AMD'nin tam üç sıra birden yükseldiği devler liginde 2009 sezonunu masaya yatırıyor, firmaları tek tek ele alıyoruz.

iSuppli tarafından hazırlanan çalışmanın tepesindeki isim uzunca bir süredir olduğu gibi bir kez daha değişmedi ve Intel en yakıbından yaklaşık iki kat daha fazla geliriyle liderlik pozisyonunu pekiştirdi. Yılın ilk yarısında Avrupa Komisyonu'nun 1.5 milyar dolarlık cezası nedeniyle yıllar sonra ilk defa kayıp açıklayan firma, Atom işlemcilerinin bir milyar dolardan fazla gelir getirdiğini açıklayarak netbook pazarındaki potansiyeli gözler önüne sermişti. Kısa bir süre önce karşılıklı sorunların çözümü için AMD ile anlaşmaya vardığını ve firmaya 1.5 milyar dolar ödeyeceğini duyuran Intel, yeni yılda satış rakamlarını ciddi şekilde arttıracağını öngörüyoru. Listenin ikinci sırasında yer alan Samsung, bilindiği üzere girdiği hemen her segmentte liderliği hedefleyen dünyanın en büyük elektronik şirketleri arasında yer alıyor.

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Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan ve 30 milyar doların üzerinde gelir beyan eden Güney Kore merkezli firma, ARM tabanlı mobil işlemcileriyle akıllı telefon pazarındaki konumunu geliştirmeyi hedefliyor. 2008 rakamlarıyla kıyaslandığında 2009'da gelirlerini arttırmayı başaran iki firmadan birisi olan Samsung, toplamda gelirlerini %1.3 arttırmayı başarırken yaşadığı %5'lik kayba rağmen 32.1 milyar doları bulan yıllık geri ile Intel'i ciddi şekilde gerisinde yer alıyor. Tabii bahsi geçen rakamların firmaların yarıiletken operasyonlarıyla ilgili olduğunu, örneğin Samsung'un pek çok farklı iş kolunda, ciddi gelir elde eden önemli operasyonlara sahip olduğunu biliyoruz. Listenin üçüncü sırasındaki isim ise NAND flash üretiminde liderliği hedefleyen Japon elektronik devi Toshiba'nın yer aldığını görüyoruz.

Sony ve IBM ile birlikte geliştirdiği Cell işlemcilerini dizüstü bilgisayarlardan sonra Regza serisi HDTV'lerinde de kullanmaya başlayan Toshiba'nın yarım milyar dolara denk gelen %4'lük kayıp yaşadığı belirtilirken, en büyük takipçisi olan Texas Instruments'in yaşadığı daha ciddi kaybın da katkılarıyla koltuğunu korumayı başardı. Yonga üretiminde sektörün köklü ve güçlü isimlerinden Texas Instruments (TI), yarıiletken satışlarındaki daralmaya bağlı olarak yılı %13.2'ye tekabul eden yaklaşık 1.5 milyar dolarlık kayıp ile kapatacağı öngörülüyor. iSuppli yarıiletken üreticileri listesinin ilk beşi içerisinde en ciddi kaybı STMicroelectronics'in yaşadığını görüyoruz. 2008 ile kıyaslandığında %18.6 düşüş ile yaklaşık iki milyar dolar kaybeden firmanın, hacimli yonga üretimi GlobalFoundries ile anlaştığı açıklanmıştı.

1GHz'de çalışan işlemcisiyle Snapdragon platformunu akıllı telefonlardan sonra mini-bilgisayarlarda da kullanmayı planlayan Qualcomm, ARM tabanlı işlemci üretiminde sektörün lider isimleri arasında yer alıyor. Devler Ligi 2009 sıralamasına göre 6. sırada yer alan firma, iSuppli'nin araştırmasında kriz ortamına rağmen gelirlerini bir önceki yıl ile aynı çizgide tutabilen tek firma olarak öne çıkmayı ve iki sıra tırmanarak altıncılığa yükselmeyi başardı. DRAM üretiminde endüstrinin en büyüklerinden Hynix ise Qualcomm'un hemen arkasında, listenin 7. sırasında yer alıyor. Qimonda'nın iflas bayrağını çekmesiyle birlikte ekran kartları için GDDR5 üretimine hız veren ve pazar payını arttırmayı hedefleyen Hynix, yaşadığı belirtilen %1.4'lük kayba rağmen iki sıra yükselerek 7. sıraya yerleşmeyi başarmış gibi görünüyor.

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Geçtiğimiz günlerde 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ARM tabanlı yeni mobil işlemcilerini örneklendirmeye başladığını açıklayan Japonya merkezli Renesas firması %19.3'lük kayıp ile iki sıra kaybediyor ve Qualcomm'un geçtiğimiz yılki pozisyonuna yani sekizinciliğe geriliyor. iSuppli tarafından hazırlanan listenin 9. sırasında ise karşımızda AMD çıkıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel ile anlaşan ve 1.5 milyar dolarlık ödeme almaya hazırlanan AMD bir önceki yıla tam üç sıra birden yükselerek önemli bir başarı elde ederken, gelirlerinde %7.6 oranında kayıp yaşadığı bildiriliyor. AMD'nin ardından listenin 10. sırasında Japon elektronik devi Sony yer alıyor. Konsol satış rakamlarıyla memleketlisi Nintendo'nun gerisinde kalan Sony, yarıiletken pazarında yılın kaybedeni olmaya aday gibi görünüyor.

Bir önceki yıl ile kıyaslandığında gelirlerinde 2.3 milyara tekabul gelen %32.8'lik bir düşüş yaşandığı belirtilen Sony, küresel krizin etkisini en sert hisseden isimlerden birisi gibi görünüyor. Üç sıra birden kaybederek onunculuğa gerileyen Sony'nin en yakın takipçisi ise bir diğer Japon firma NEC olarak açıklandı. Geçen sene olduğu gibi bu yılda listenin 11. sırasında yer alan NEC, pozisyonunu korumasına rağmen yaklaşık 1.4 milyar dolarlık kayıp yaşamaktan kurtulamıyor. Farklı sektörler için mikrokontrolcü üretimi yapan Infineon ise yaşadığı %27.1'lik gelir kaybı ile iki sıra kaybederken yeni yıl ile birlikte bir kez daha yükselişe geçmeyi hedefliyor. Infineon'u 4.198 milyar dolarlık geliriyle yonga üreticisi Broadcom takip ederken firmanın bir önceki yıla kıyasla %9.6 oranında kayıp yaşadığı bildirimekte.

NAND flash yonga üreticisi Micron listenin 14. sırasında yer alırken, 3.99 milyar dolar seviyesinde gelir elde edeceği açıklandı. SSD'lerin yaygınlaşmasıyla birlikte pazar payını arttıracağını öngören Micron için 2009'un %9.9'luk kayıpla hatırlanması kuvvetle muhtemel görünüyor. Micron'un hemen altında ise yılın en hızlı büyüyen ismi olarak gösterilen MediaTek yer alıyor. ARM tabanlı endüstriyel çözümler hazırlayan firma %21.7 arttırarak 3.5 milyar dolara çıkardığı geliriyle, 24.lükten 15.sıraya kadar yükselmeyi başarıyor. Qimonda'nın GDDR5 üretim operasyonlarını satan alan ve yeni yıl ile birlikte GDDR5 satışına başlamayı planlayan Elpida, 100 milyon dolara denk geliyor diyebileceğimiz %2.8'lik bir artış yaşamış gibi görünse de sıra kazanmayı ve 2009 yılını 16. sırada tamamlamayı başarıyor.

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AMD'nin üst düzey yöneticilerinden Henri Richard'ı kıdemli başkan yardımcısı olarak görev aldığı, ARM tabanlı işlemci çözümleri üreticisi Freescale Semiconductor, Sony'den sonra yılın en çok kaybedei oluyor ve 1.5 milyar dolar civarındaki gelir düşüşyle listed 4 sıra birden kaybederek 17.liğe kadar geriledi. Listenin 18. sırasında ise Panasonic firmasının olduğunu görüyoruz. Toyota'nın Formula 1'den çekilmesiyle birlikte genç pilot Kamui Kobayashi'nin sponsoru olarak Renault F1 takımına geçeceği konuşulan Panasonic için yarıiletken operasyonları 2009 yılında diğer pek çok firma gibi önemli kayıplar yaşadı. %25.6 kayıpla yaklaşık 1.1 milyar dolarlık gelir kaybı yaşayan firma için de küresel ekonomik kriz pazar beklentilerine darbe indirirken, yeni yılda daha güçlü bir pazar performansı umuyorlar.

Yarıiletken pazarındaki en büyük 20 oyuncuuyu içeren iSuppli araştırmasının sondan bir önceki basamağında yani listenin 19. sırasında NXP firmasının yer aldığını görüyoruz. Endüstriyel çözümler üzerine çalışan yonga üreticisinin %19.9 gerileme ile gelirlerinde 800 milyon dolar civarında bir kayıp yaşadığı belirtilirken firmanın iki sıra kaybettiği açıklandı. Son kullanıcılar arasında kalite çıtası yüksek HDTV'leri ile tanınan Sharp'ın yarıiletken operasyonları da muhtemelen 2009 yılını hatırlamak istemeyen isimler arasında yer alıyor. %20 düşüşle yaklaşık 800 milyon dolar gelir kaybı yaşayan Sharp, bir önceki yıl ile kıyaslandığında iki sıra kaybederek listenin son sırasında gerilerken, firma cephesi diğer pek çok isim gibi 2010'un farklı olacağını ve pazar performansının olumlu anlamda değişeceğini düşünüyor.