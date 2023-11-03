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    Anlık Bildirim

    AMD, Samsung ve Qualcomm ile birlikte FSR’yi geliştirecek: Galaxy S24'e gelebilir!

    Kısa süre önce ortaya çıkan bir iddiaya göre AMD, Samsung ve Qualcomm ile birlikte FidelityFX Super Resolution (FSR) yazılımını geliştirecek. FSR, Samsung Galaxy telefonlarına da gelecek.
    AMD, Samsung ve Qualcomm ile birlikte FSR’yi geliştirecek Tam Boyutta Gör
    AMD, ezeli rakibi Nvidia’nın DLSS yazılımıyla rekabet edebilmek için FidelityFX Super Resolution (FSR) çözümünü piyasaya sürmüştü. Halihazırda AMD ve diğer ekran kartları için en yeni FSR 3 iterasyonu piyasada olsa da halen DLSS 3.5’in geresinde bulunuyor. Öte yandan gelen yeni bilgilere göre ise AMD’nin FSR için farklı planları olduğunu gösteriyor. Belirtilenlere göre kırmızılı ekip Samsung ve Qualcomm ile bir işbirliğine gidebilir.

    FSR için AMD, Samsung ve Qualcomm birlikteliği

    Ünlü sızıntı kaynağı Revegnus’a göre AMD, Samsung ve Qualcomm, NVIDIA'nın DLSS'siyle rekabet edebilmek için ortaklaşa 'FidelityFX Super Resolution (FSR) geliştirmeye karar verdi. Kaynak FSR teknolojisinin gelecekte Samsung Galaxy telefonlarına da geleceğini belirtiyor.

    Hatırlanacağı üzere mobil tarafta Samsung ve AMD’nin yakın bir ilişkisi var. Samsung, ışın izleme özelliklerine sahip ilk akıllı telefonu olan Galaxy S22 ailesinde AMD’nin RDNA tabanlı Xclipse 920 GPU çözümünü kullanmıştı. Ortaklık sayesinde Samsung telefonlarına donanım tabanlı ışın izleme desteği gelmişti.

    Galaxy S24 serisinde olabilir

    AMD, Samsung ve Qualcomm ile birlikte FSR’yi geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Şimdilik bu yeni FSR projesi hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı, ancak Samsung'un gelecekteki amiral gemisi S serisi telefonları için hazırlanıyor olması muhtemel. AMD ve Qualcomm'un varlığı, FSR'nin hem Exynos hem de Snapdragon destekli cihazlara gelebileceğine işaret ediyor. Mobilde FSR’yi görmek etkileyici olabilir ancak şimdilik hangi telefonlarda bu teknolojinin yer alacağı belirsiz. Bazı kaynaklar FSR’nin Galaxy S24'e gelmesini bekliyor.

    Öte yandan Apple A17 Pro ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 zaten ışın izleme özelliğine sahip ve MetalFX Upscaling ve GSR (Qualcomm buna GSR veya Game Super Resolution diyor) gibi özelliklerle birleştirildiğinde, mobil cihazlar ışın izleme öğeleri içeren oyunları oldukça akıcı kare hızlarında çalıştırabilir.

    Mevcut raporlar, Galaxy S24 serisinin ülkeye bağlı olarak Exynos 2400 ya da Snapdragon 8 Gen 3 kullanacağını söylüyor. Snapdragon 8 Gen 3 zaten GSR özelliğine sahip olduğundan, Exynos 2400'ün de benzer bir yapay zeka destekli kare yükseltme özelliğine sahip olması beklenebilir.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s24-partner-amd-qualcomm-fsr/ https://twitter.com/Tech_Reve/status/1720279974748516729
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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