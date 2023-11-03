AMD, Samsung ve Qualcomm ile birlikte FSR’yi geliştirecek: Galaxy S24'e gelebilir!

FSR için AMD, Samsung ve Qualcomm birlikteliği
Ünlü sızıntı kaynağı Revegnus’a göre AMD, Samsung ve Qualcomm, NVIDIA'nın DLSS'siyle rekabet edebilmek için ortaklaşa 'FidelityFX Super Resolution (FSR) geliştirmeye karar verdi. Kaynak FSR teknolojisinin gelecekte Samsung Galaxy telefonlarına da geleceğini belirtiyor.
Hatırlanacağı üzere mobil tarafta Samsung ve AMD’nin yakın bir ilişkisi var. Samsung, ışın izleme özelliklerine sahip ilk akıllı telefonu olan Galaxy S22 ailesinde AMD’nin RDNA tabanlı Xclipse 920 GPU çözümünü kullanmıştı. Ortaklık sayesinde Samsung telefonlarına donanım tabanlı ışın izleme desteği gelmişti.
Galaxy S24 serisinde olabilir
Öte yandan Apple A17 Pro ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 zaten ışın izleme özelliğine sahip ve MetalFX Upscaling ve GSR (Qualcomm buna GSR veya Game Super Resolution diyor) gibi özelliklerle birleştirildiğinde, mobil cihazlar ışın izleme öğeleri içeren oyunları oldukça akıcı kare hızlarında çalıştırabilir.
Mevcut raporlar, Galaxy S24 serisinin ülkeye bağlı olarak Exynos 2400 ya da Snapdragon 8 Gen 3 kullanacağını söylüyor. Snapdragon 8 Gen 3 zaten GSR özelliğine sahip olduğundan, Exynos 2400'ün de benzer bir yapay zeka destekli kare yükseltme özelliğine sahip olması beklenebilir.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s24-partner-amd-qualcomm-fsr/ https://twitter.com/Tech_Reve/status/1720279974748516729 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.