AMD, Samsung ve Qualcomm ile birlikte FSR’yi geliştirecek: Galaxy S24'e gelebilir!

Tam Boyutta Gör AMD, ezeli rakibi Nvidia’nın DLSS yazılımıyla rekabet edebilmek için FidelityFX Super Resolution (FSR) çözümünü piyasaya sürmüştü. Halihazırda AMD ve diğer ekran kartları için en yeni FSR 3 iterasyonu piyasada olsa da halen DLSS 3.5’in geresinde bulunuyor. Öte yandan gelen yeni bilgilere göre ise AMD’nin FSR için farklı planları olduğunu gösteriyor. Belirtilenlere göre kırmızılı ekip Samsung ve Qualcomm ile bir işbirliğine gidebilir.

FSR için AMD, Samsung ve Qualcomm birlikteliği

Ünlü sızıntı kaynağı Revegnus’a göre AMD, Samsung ve Qualcomm, NVIDIA'nın DLSS'siyle rekabet edebilmek için ortaklaşa 'FidelityFX Super Resolution (FSR) geliştirmeye karar verdi. Kaynak FSR teknolojisinin gelecekte Samsung Galaxy telefonlarına da geleceğini belirtiyor.

Hatırlanacağı üzere mobil tarafta Samsung ve AMD’nin yakın bir ilişkisi var. Samsung, ışın izleme özelliklerine sahip ilk akıllı telefonu olan Galaxy S22 ailesinde AMD’nin RDNA tabanlı Xclipse 920 GPU çözümünü kullanmıştı. Ortaklık sayesinde Samsung telefonlarına donanım tabanlı ışın izleme desteği gelmişti.

Galaxy S24 serisinde olabilir

Tam Boyutta Gör Şimdilik bu yeni FSR projesi hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı, ancak Samsung'un gelecekteki amiral gemisi S serisi telefonları için hazırlanıyor olması muhtemel. AMD ve Qualcomm'un varlığı, FSR'nin hem Exynos hem de Snapdragon destekli cihazlara gelebileceğine işaret ediyor. Mobilde FSR’yi görmek etkileyici olabilir ancak şimdilik hangi telefonlarda bu teknolojinin yer alacağı belirsiz. Bazı kaynaklar FSR’nin Galaxy S24'e gelmesini bekliyor.

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Öte yandan Apple A17 Pro ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 zaten ışın izleme özelliğine sahip ve MetalFX Upscaling ve GSR (Qualcomm buna GSR veya Game Super Resolution diyor) gibi özelliklerle birleştirildiğinde, mobil cihazlar ışın izleme öğeleri içeren oyunları oldukça akıcı kare hızlarında çalıştırabilir.

Mevcut raporlar, Galaxy S24 serisinin ülkeye bağlı olarak Exynos 2400 ya da Snapdragon 8 Gen 3 kullanacağını söylüyor. Snapdragon 8 Gen 3 zaten GSR özelliğine sahip olduğundan, Exynos 2400'ün de benzer bir yapay zeka destekli kare yükseltme özelliğine sahip olması beklenebilir.

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