Samsung’un kaybı çok büyük, tüm müşteriler TSMC’nin kapısında

Devler, TSMC’nin kapısında
Qualcomm'un 2024 yılındaSnapdragon 8 Gen 4 için hem Samsung Foundry'nin hem de TSMC'nin 3nm süreçlerini kullanabileceği söyleniyordu. Ancak China Times'ın yeni raporunda hem MediaTek hem de Qualcomm'un Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4'ü üretmek için TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecini (N3E) kullanmayı planladıkları iddia ediliyor. Bu yeni teknoloji, Apple'ın şu anda iPhone 15 Pro serisi için A17 Pro işlemcisini yapmak için kullandığı N3B (birinci nesil 3nm) sürecine kıyasla performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunuyor.
Birkaç ay önce yayınlanan bir raporda TSMC'nin birinci nesil 3nm sürecinin (N3B) veriminin %55 olduğu ve birden fazla çip içeren bir yonga plakasının 20.000 dolara mal olduğu iddia edilmişti. Verimlilik, bu plakadan çıkan hatasız yongalar anlamına geliyor. Genellikle çip üreticileri müşterilerini verimden bağımsız olarak ücretlendirir.
TSMC'nin 3nm sürecini kullanarak ayda 60.000 ila 70.000 yonga plakası ürettiği ve bu sayının önümüzdeki yılın sonuna kadar 100.000 yonga plakasına yükselmesinin beklendiği bildiriliyor. Şirketin şu anda gelirlerinin %5'i 3nm sürecinden geliyor, ancak bu oranın gelecek yıl %10'a çıkması bekleniyor.
System LSI'ın (Samsung'un çip tasarım kolu) önceki Exynos çiplerinden çok daha verimli olduğu söylenen yepyeni bir Exynos 2500 işlemci geliştirdiği söyleniyor. Aslında, genellikle şirketin "Rüya Çipi" olarak anılıyor ve Samsung Foundry'nin ikinci nesil 3nm (3GAP) süreci kullanılarak yapılacak ilk karmaşık çip olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.