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DFI'ın LanParty serisi yeni anakartıyla Nehalem oturma odamızda

Intel'in X58 yonga seti mATX anakartlarda! DFI'ın LanParty serisi yeni anakartı da türün ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekmeyi başarıyor.
10 yıl
4,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yüksek performanslı Core i7 serisi işlemcileri, DFI ile birlikte çoklu ortam bilgisayarlarına da geliyor. Bilindiği üzere Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisi üzerine inşa edilen Core i7 ailesinde mimari ile birlikte soket tasarımı da değiştiği için sadece X58 yonga setli anakartlar da kullanılabiliyorlar ve Intel'in güncel yol haritasına göre, daha uzunca bir süre Core i7 ailesi için yeni bir yonga seti beklenmiyor. İşlemciler gibi yine yüksek performans gözetilerek hazırlanan X58 yonga setinin tek alternatif olarak kalması, farklı beklenti ve ihtiyaçlara yönelik anakartların hazırlanıp hazırlanamayacağını sorusunu da akıllara getirirken, ilk yanıt DFI'dan geldi ve firma X58 tabanlı mATX anakartını gösterdi.

DFI'ın LanParty serisi yeni anakartıyla Nehalem oturma odamızda
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Gigabyte'ın X58-Extreme, MSI'ın X58 Eclipse, Asus'un P6T-Deluxe veya Foxconn'un Bloodrange gibi modelleri hız aşırtma yetenekleri, komplike soğutucu tasarımları ve ekstra özellikleriyle öne çıkarken daha çok sıkı oyuncuları ve performans tutkunlarını hedef aldıklarını dolayısıyla geniş iç hacme sahip kasalarda aynı yine yüksek performans odaklı diğer donanımlar ile birlikte kullanılmak üzere hazırlandıklarını söylenebilir. Tüm detaylara rağmen pazarda satılmakta olan X58 yonga setli mevcut anakartlar ile Core i7 işlemcilerin güç verdiği, kompakt boyutlu çoklu ortam bilgisayarı kurabilmek açıkçası pek kolay değildi, DFI yeni anakartı LanParty JR X58-T3H6'yı duyurana kadar.

Abit'in anakart dünyasına veda ediyor olmasından ötürü adı özellikle overclock ile özdeşleşen nadir üreticilerden biri olarak kalan DFI, dikkat çekici tasarımlar ile merak uyandırmaya devam ediyor. LanParty serisi anakartlarıylayüksek performans arzulayan kullanıcıların ve sıkı oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen firma, tüm bu belirttiğimiz noktaları çok daha kompakt bir yapı dahilinde, az yer kaplayan ama aynı zamanda maksimum performans sergileyecek şekilde hazırlanan yeni anakartıyla sağlamayı planlıyor. Intel'in gezegenin en hızlı işlemcileri iddiasıyla duyurduğu Core i7 serisi işlemcilere ev sahipliği yapacak olan Micro-ATX formdaki LanParty JR X58-T3H6'ya yakından tankıyoruz.

DFI'ın LanParty serisi yeni anakartıyla Nehalem oturma odamızda
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DFI'ın yeni anakartı kompakt yapısı haricinde genel görünümü ve kullanılan komponentler itibariyle firmanın güncel anakartlarından çokta farklı değil. Siyah baskılı devesi, Yeşil ve Sarı renklerin öne çıktığı UV duyarlık komponentler ve son dönemde DFI logolu anakartlarda sık sık karşımıza çıkan pasif soğutucu tasarımı ile LanParty JR X58-T3H6'nın aynı seri dahilindeki herhangi bir ATX anakarta karşı pekte aşağı kalır bir yanı görünmüyor zira DFI anakartı tasarlarken sınırlı alan dahilinde koyulabilecek ne varsa anakart üzerine entegre etmeye çalışmış. 245x245mm boyutlarında olan anakart, LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 işlemcileriyle çalışabiliyor, ayrıca 6.4GT/sn QPI hızını destekleyebiliyor.

Nehalem mimarisi ile birlikte destek verilemeye başlanan üç kanal bellek teknolojisine destek sunan anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunuyor ve 24GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sağlanıyor. 6 katmanlı baskılı devreye sahip olan LanParty JR X58-T3H6, çift PCIe x16 slotuyla geliyor ve AMD-ATi'nin Quad-Crossfire, Nvidia'nın ise çift yollu SLI teknolojisine destek verebiliyor. 6 fazlı işlemci güç tasarımına sahip olan yeni model, gelişmiş hız aşırtma yetenekleriyle de öne çıkacak gibi görünüyor. Zira CMOS Reloaded, vDIMM için gelişmiş voltaj ayarlaması, kuzey köprüsü voltaj ayarlaması, vCore, vSB, vHT, 1MHz'lik arttırımlar ile saat hızı ayarlaması gibi özellikler bu duruma örnek olarak verilebilir.

DFI'ın LanParty serisi yeni anakartıyla Nehalem oturma odamızda
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Ayrıca DFI'ın bir süre önce kullanmaya başladığı ABS isimli teknolojiye de destek veren mATX formdaki yeni model bu sayede daha esnek hız aşırtma özellikleri sunmayı ve daha hızlı bir şekilde performans arttırımına olanak tanımayı hedefliyor. Güney köprüsü olarak ICH10R yongasının kullanıladığı anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile geliyor. Yine profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç/reset butonları ayrıca Debug LED ekranı bulunan anakart, Realtek'in ALC889A kodlu ses yongası ile yüksek tanımlı ses de sunabilmekte. Gigabit ethernet ve 12x USB konnektörü gibi detaylara da sahip olan anakartın Ocak ayında çıkması ve oturma odalarımızı hedef alan çoklu ortam bilgisayarlarında (HTPC'ler) da kullanılması bekleniyor.


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muharrem.ercan 10 yıl
güzel bir anakart :D
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benign2004 10 yıl
matx anakartların amacı ufak ve pratik olmasıdır . 6 ram , 2vga , 6 sata portu olan bir anakart yapıp buna matx demek bence komiklik . 6 sata portu var ama 1 esatası yok . Kaç senedir kullanımda olmasına rağmen henüz piyasada örneklerini çok az gördüğümüz pcix slotu var ama tek pci slotu varki bir tv kartı takmış olsanız anakartın ses kartına mahkum kalıcaksınız Htpc kullanıp sessizlik arıyacak bir kişinin cf ya da sli yapma ihtimalide yok . Kaldıki hadi cf ya da sli yaptınız küçücük kasanın içinde tek slot soğutma kullansanız içerisi cehennem olacak 2 slot kullansanız o koyulan pci ve pcix slotta güme gitti . 6 ram slotu koyucaz diye anakart enine genişlemiş hangi htpc kasa bunu alıcak
. Saymaya kalkarsak kendi içerisinde çok fazla tutarsızlığı olan bir ürün . Eski bir Dfi kullanıcısıyım ve halen x48 kullanıyorum . Dfi kaliteli ürünler yapar ama her yaptığıda iyi olacak diye birşey yok . Bence kalitenin yanında dizayn konusunda kendisini bu tip ürünler için geliştirmeli .
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nirvanha 10 yıl
DFI bu işi sanat açkına yapıyor galiba :)
Daha yeni dfi DK P45-T2RS plus aldım , kutusunda duruyor :D
Sanat galerisi olarak armor + esa 'yı kullanacam tabi uygun
fiyata bulabilirsem , bulamazsamda gözünün yaşına bakmıcam
artık , canıma yetti , bekle bekle nereye kadar :D
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
fiyat çok önemli
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YALNIZ EFE 10 yıl
2 PCI-E2 YERİNE
2 PCI OLSA İDİ MÜKEMMEL OLURDU.
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semih37 10 yıl
güzel bir an önce gelsin ve piyasaya girsin herkez alsın alacak kimse kalmasın fiyatta düşsün tabi işlemcininde bi bakakalım sonra hesabımıza uyarsa alırız uymazsa birazdaha bekler alırız
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gurkan113 10 yıl
keşke 1 pci slotu daha ekleselerdi :)
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Cihad57 10 yıl
1 pcı slotu ekleseler güzel olur ama benim gibi kasası ufak boyuutlarında olan arkadaşlar faydalanamazdı
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cengizhan72 10 yıl
Orjinalden alıntı "kart piyasaya çıktığında dh den bi video inceleme bekliyorum".Aynen katılıyorum,anakartın dışı forma içini sorma olmasın bir test isteriz valla :)...
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yc#1 10 yıl
Üst seviye bir çipsete sahip mATX anakartı ilk kez görüyorum.
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Cihad57 10 yıl
kart piyasaya çıktığında dh den bi video inceleme bekliyorum
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ksk_mehmet 10 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

Üst seviye bir çipsete sahip mATX anakartı ilk kez görüyorum.

dfi alt seviye çipseti bile kalite üretim ile üst seviyeye çeker zaten onu dert etme

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ozzzy222 10 yıl
fx57 burdan sana bu haberleri bize ulaştırdığın için çok teşekkür ediyoruz çalışmalarına ve azmine hayranım


kart çok sevimli olmuş inş fiyatının orta seviyeye düşeceği günleride göreceğiz

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max975 10 yıl
pekde etkileyici olmamış
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Confusion 10 yıl
kart mükemmele yakın olmuş::::: sli/cfire destek veren ,matx boyutlarında, görüntüsü ve ekipman yerleşimi ile eksiksiz bir model
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