DFI'ın LanParty serisi yeni anakartıyla Nehalem oturma odamızda

Intel'in yüksek performanslı Core i7 serisi işlemcileri, DFI ile birlikte çoklu ortam bilgisayarlarına da geliyor. Bilindiği üzere Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisi üzerine inşa edilen Core i7 ailesinde mimari ile birlikte soket tasarımı da değiştiği için sadece X58 yonga setli anakartlar da kullanılabiliyorlar ve Intel'in güncel yol haritasına göre, daha uzunca bir süre Core i7 ailesi için yeni bir yonga seti beklenmiyor. İşlemciler gibi yine yüksek performans gözetilerek hazırlanan X58 yonga setinin tek alternatif olarak kalması, farklı beklenti ve ihtiyaçlara yönelik anakartların hazırlanıp hazırlanamayacağını sorusunu da akıllara getirirken, ilk yanıt DFI'dan geldi ve firma X58 tabanlı mATX anakartını gösterdi.

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Gigabyte'ın X58-Extreme, MSI'ın X58 Eclipse, Asus'un P6T-Deluxe veya Foxconn'un Bloodrange gibi modelleri hız aşırtma yetenekleri, komplike soğutucu tasarımları ve ekstra özellikleriyle öne çıkarken daha çok sıkı oyuncuları ve performans tutkunlarını hedef aldıklarını dolayısıyla geniş iç hacme sahip kasalarda aynı yine yüksek performans odaklı diğer donanımlar ile birlikte kullanılmak üzere hazırlandıklarını söylenebilir. Tüm detaylara rağmen pazarda satılmakta olan X58 yonga setli mevcut anakartlar ile Core i7 işlemcilerin güç verdiği, kompakt boyutlu çoklu ortam bilgisayarı kurabilmek açıkçası pek kolay değildi, DFI yeni anakartı LanParty JR X58-T3H6'yı duyurana kadar.

Abit'in anakart dünyasına veda ediyor olmasından ötürü adı özellikle overclock ile özdeşleşen nadir üreticilerden biri olarak kalan DFI, dikkat çekici tasarımlar ile merak uyandırmaya devam ediyor. LanParty serisi anakartlarıylayüksek performans arzulayan kullanıcıların ve sıkı oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen firma, tüm bu belirttiğimiz noktaları çok daha kompakt bir yapı dahilinde, az yer kaplayan ama aynı zamanda maksimum performans sergileyecek şekilde hazırlanan yeni anakartıyla sağlamayı planlıyor. Intel'in gezegenin en hızlı işlemcileri iddiasıyla duyurduğu Core i7 serisi işlemcilere ev sahipliği yapacak olan Micro-ATX formdaki LanParty JR X58-T3H6'ya yakından tankıyoruz.

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DFI'ın yeni anakartı kompakt yapısı haricinde genel görünümü ve kullanılan komponentler itibariyle firmanın güncel anakartlarından çokta farklı değil. Siyah baskılı devesi, Yeşil ve Sarı renklerin öne çıktığı UV duyarlık komponentler ve son dönemde DFI logolu anakartlarda sık sık karşımıza çıkan pasif soğutucu tasarımı ile LanParty JR X58-T3H6'nın aynı seri dahilindeki herhangi bir ATX anakarta karşı pekte aşağı kalır bir yanı görünmüyor zira DFI anakartı tasarlarken sınırlı alan dahilinde koyulabilecek ne varsa anakart üzerine entegre etmeye çalışmış. 245x245mm boyutlarında olan anakart, LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 işlemcileriyle çalışabiliyor, ayrıca 6.4GT/sn QPI hızını destekleyebiliyor.

Nehalem mimarisi ile birlikte destek verilemeye başlanan üç kanal bellek teknolojisine destek sunan anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu bulunuyor ve 24GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sağlanıyor. 6 katmanlı baskılı devreye sahip olan LanParty JR X58-T3H6, çift PCIe x16 slotuyla geliyor ve AMD-ATi'nin Quad-Crossfire, Nvidia'nın ise çift yollu SLI teknolojisine destek verebiliyor. 6 fazlı işlemci güç tasarımına sahip olan yeni model, gelişmiş hız aşırtma yetenekleriyle de öne çıkacak gibi görünüyor. Zira CMOS Reloaded, vDIMM için gelişmiş voltaj ayarlaması, kuzey köprüsü voltaj ayarlaması, vCore, vSB, vHT, 1MHz'lik arttırımlar ile saat hızı ayarlaması gibi özellikler bu duruma örnek olarak verilebilir.

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Ayrıca DFI'ın bir süre önce kullanmaya başladığı ABS isimli teknolojiye de destek veren mATX formdaki yeni model bu sayede daha esnek hız aşırtma özellikleri sunmayı ve daha hızlı bir şekilde performans arttırımına olanak tanımayı hedefliyor. Güney köprüsü olarak ICH10R yongasının kullanıladığı anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile geliyor. Yine profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç/reset butonları ayrıca Debug LED ekranı bulunan anakart, Realtek'in ALC889A kodlu ses yongası ile yüksek tanımlı ses de sunabilmekte. Gigabit ethernet ve 12x USB konnektörü gibi detaylara da sahip olan anakartın Ocak ayında çıkması ve oturma odalarımızı hedef alan çoklu ortam bilgisayarlarında (HTPC'ler) da kullanılması bekleniyor.