Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, yeni yüksek çözünürlüklü 3D ve uydu görüntüleriyle harita hizmetlerini güncelledi

6 yıl
15,6b
1
10
Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Haziran ayı başında düzenlediği coğrafi hizmetleriyle alakalı etkinlikte uçaklarla çekilen 3 boyutlu görüntüleri sergileyen Google, 25 şehir, 72 ülke ve bölgeyi kapsayan yeni görüntüleriyle Earth ve Maps hizmetlerini güncellediğini duyurdu. 
Türkiye'den Zimbabve'ye birçok ülke, yüklenen yeni yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sayesinde artık çok daha detaylı bir şekilde arama motoru devinin harita servislerinden incelenebilecek. Hem Earth hem de Maps'i kapsayan güncelleme, ayrıca 21'i Amerika Birleşik Devletleri ve 7'si uluslararası bölgelerde olmak üzere toplamda 28 konumun görüntülerini 45 derecelik açıyla özel uçaklar kullanılarak çekilen fotoğraflarla zenginleştirdi. Google Earth üzerinden artık çok daha fazla şehri kuş bakışı izleyebileceğiz.
2012 Olimpiyatları'nın organize edildiği Londra'daki Olimpik Park'ın Mayıs ayında sonunda çekilen bir görüntüsünden ve diğer bazı önemli şehirlerden kesitler sunan Google, yıl sonuna kadar 300 milyon insanın yaşadığı büyük bir alanı 3D olarak sunmayı amaçlıyor. Görüntülerin uçaklar aracılığıyla çekilmesi, Amerika dışındaki ülkelerde gerekli iznin alınmasını zorlaştırıyor. Ancak Street View özelliğinde olduğu gibi 3D harita hizmetinin de hızla yaygınlaşması bekleniyor.
Güncelleme yapılan bölgeleri aşağıda bulabilirsiniz.
45 derecelik yüksek çözünürlüklü görüntülerle güncellenen şehirler:
Amerika: Anderson, CA; Beech Island - New Ellenton, GA; Cape Girardeau, MO; Carthage, MO; Chicago, IL; Clarksville (merkeze uzak olan kısımlar), TN; Columbus - Reynoldsburg, OH; Dayton, OH; Everett, WA; Galena, KS; Idaho Falls, ID; Joplin, MO; Lafayette (merkeze uzak olan kısımlar), LA; Lancaster, CA; Louisville, KY; Lowell, MA - Nashua, NH; Pittsburgh, PA; Pueblo (merkeze uzak olan kısımlar), CO; Redding, CA; Springfield, IL; Yuba City, CA.
Uluslararası: Birmingham, İngiltere; Katanya, İtalya; Denia, İspanya; Londra'nın bazı kısımları, İngiltere; Meyrin - Vernier, İsviçre; Münih, Almanya; Neuchatel (Nöşatel), İsviçre.
Havadan çekilmiş görüntülerle güncellenen bölgeler:
Amerika: Antelope Wells NM; Bryce Canyon UT; Green Bay WI; Huron, SD; Hutchinson, KS; Olympia WA; Park Hills, MO; Peach Springs, AZ; Phoenix, AZ; Placerville, CA; Riverside, CA; Rosenfeld, TX; Waverly, OH.
Uluslararası: Wiener Neustadt, Avusturya; Alicante, İspanya; Denia, İspanya; Gandia, İspanya; Las Rozas, İspanya; Lugo, İspanya; Santander, İspanya; Sueca, İspanya; Vitoria, İspanya; Bern, İsviçre; Geneva, İsviçre; Nyon, İsviçre.
Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle güncellenen ülkeler: 
Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belarus, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Kanada, Yeşil Burun Adaları, Şili, Çin, Kolombiya, Hırvatistan, Küba, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Eritre, Estonya, Etiyopya, Fransa, Yunanistan, Grönland, Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İran, İtalya, Jamaika, Letonya, Lesotho, Libya, Litvanya, Madagaskar, Moritanya, Meksika, Fas, Namibya, Nepal, Yeni Zelanda, Nikaragua, Pakistan, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Polonya, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsviçre, Tunus, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Venezuella, Batı Sahra, Yemen, Zambiya, Zimbabve

http://google-latlong.blogspot.co.uk/2012/07/imagery-update-explore-your-favorite.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
türkiyenin hangi bölgeleri güncellenmiş acaba...? 2011 den sonra hiç bir güncelleme göremedim...?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Bu güncellemeler cep telefoundaki Google Maps için mi geçerli?
bilgisayarımdan Maps ve Earth`a hiçbir Türkiye`de hiçbir günceleme gözükmüyor İstanbul 2011 Kırklareli ise 2006 görüntülerine sahip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 6 yıl
Arama motorunda google neyse haritalama sisteminde yandex odur. Bu alanda en iyisi yandex
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 6 yıl
Güney Kıbrıs Rum Kesimi ? Kuzey kesimi yok mu ? neyse bir göz atarız sonra :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ertanx 6 yıl
Hayrınıza Google Earth da Kırklareli'ne bir bakın, neredeyse Full HD görüntü olmuş...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 6 yıl
Bl00dyHell
Bizim semt hala güncellenmemiş, ne iş Google?

şimdi baktım bakmaz olaydım görüntü çok berbat güncellenmiş ama yine eski kalitede aslına bakarsanız diğer ülkeler daha net ama türkiye çok berbat bize torpil geçmişler!..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 6 yıl
iyi olmuş taa 2006 da çekilen görüntüler çok eskiydi görüntüde beş para etmezdi şimdi daha iyi olmuş ama daha da iyi olmasını isterim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 6 yıl
iyi haber benim içinde iyi olur bu güzel haberler geldikçe insan seviniyor bunlar insanlar için rahatlıkkk iyi haberler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15608 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, harita ve
5 etiket daha 3d google google maps google earth uydu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD FX 6100 Bulldozer İşlemci Video İnceleme 6 yıl Logitech MK710 kablosuz klavye fare seti video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim