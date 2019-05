Google, yeni yüksek çözünürlüklü 3D ve uydu görüntüleriyle harita hizmetlerini güncelledi

Haziran ayı başında düzenlediği coğrafi hizmetleriyle alakalı etkinlikte uçaklarla çekilen 3 boyutlu görüntüleri sergileyen Google, 25 şehir, 72 ülke ve bölgeyi kapsayan yeni görüntüleriyle Earth ve Maps hizmetlerini güncellediğini duyurdu.

Türkiye'den Zimbabve'ye birçok ülke, yüklenen yeni yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sayesinde artık çok daha detaylı bir şekilde arama motoru devinin harita servislerinden incelenebilecek. Hem Earth hem de Maps'i kapsayan güncelleme, ayrıca 21'i Amerika Birleşik Devletleri ve 7'si uluslararası bölgelerde olmak üzere toplamda 28 konumun görüntülerini 45 derecelik açıyla özel uçaklar kullanılarak çekilen fotoğraflarla zenginleştirdi. Google Earth üzerinden artık çok daha fazla şehri kuş bakışı izleyebileceğiz.

2012 Olimpiyatları'nın organize edildiği Londra'daki Olimpik Park'ın Mayıs ayında sonunda çekilen bir görüntüsünden ve diğer bazı önemli şehirlerden kesitler sunan Google, yıl sonuna kadar 300 milyon insanın yaşadığı büyük bir alanı 3D olarak sunmayı amaçlıyor. Görüntülerin uçaklar aracılığıyla çekilmesi, Amerika dışındaki ülkelerde gerekli iznin alınmasını zorlaştırıyor. Ancak Street View özelliğinde olduğu gibi 3D harita hizmetinin de hızla yaygınlaşması bekleniyor.

Güncelleme yapılan bölgeleri aşağıda bulabilirsiniz.

45 derecelik yüksek çözünürlüklü görüntülerle güncellenen şehirler:

Amerika: Anderson, CA; Beech Island - New Ellenton, GA; Cape Girardeau, MO; Carthage, MO; Chicago, IL; Clarksville (merkeze uzak olan kısımlar), TN; Columbus - Reynoldsburg, OH; Dayton, OH; Everett, WA; Galena, KS; Idaho Falls, ID; Joplin, MO; Lafayette (merkeze uzak olan kısımlar), LA; Lancaster, CA; Louisville, KY; Lowell, MA - Nashua, NH; Pittsburgh, PA; Pueblo (merkeze uzak olan kısımlar), CO; Redding, CA; Springfield, IL; Yuba City, CA.

Uluslararası: Birmingham, İngiltere; Katanya, İtalya; Denia, İspanya; Londra'nın bazı kısımları, İngiltere; Meyrin - Vernier, İsviçre; Münih, Almanya; Neuchatel (Nöşatel), İsviçre.

Havadan çekilmiş görüntülerle güncellenen bölgeler:

Amerika: Antelope Wells NM; Bryce Canyon UT; Green Bay WI; Huron, SD; Hutchinson, KS; Olympia WA; Park Hills, MO; Peach Springs, AZ; Phoenix, AZ; Placerville, CA; Riverside, CA; Rosenfeld, TX; Waverly, OH.

Uluslararası: Wiener Neustadt, Avusturya; Alicante, İspanya; Denia, İspanya; Gandia, İspanya; Las Rozas, İspanya; Lugo, İspanya; Santander, İspanya; Sueca, İspanya; Vitoria, İspanya; Bern, İsviçre; Geneva, İsviçre; Nyon, İsviçre.

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle güncellenen ülkeler:

Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belarus, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Kanada, Yeşil Burun Adaları, Şili, Çin, Kolombiya, Hırvatistan, Küba, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Eritre, Estonya, Etiyopya, Fransa, Yunanistan, Grönland, Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İran, İtalya, Jamaika, Letonya, Lesotho, Libya, Litvanya, Madagaskar, Moritanya, Meksika, Fas, Namibya, Nepal, Yeni Zelanda, Nikaragua, Pakistan, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Polonya, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsviçre, Tunus, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Venezuella, Batı Sahra, Yemen, Zambiya, Zimbabve

http://google-latlong.blogspot.co.uk/2012/07/imagery-update-explore-your-favorite.html