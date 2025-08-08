DonanımHaber Android uygulaması yeni sürümüyle yayında: İşte yenilikler

Favoriler Ekranı Yenilendi
Favoriler ekranı yeniden tasarlandı. Kullanıcıların sık takip ettiği içeriklere daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi için görsel olarak düzenlendi ve kullanıcı dostu yeni işlevler eklendi. Sade tasarımıyla birlikte artık favori haber ve konular arasında kaybolmak yok.
Bildirim Arayüzü İyileştirildi
Uygulamanın bildirim ekranları görsel olarak iyileştirildi ve işlevselliği artırıldı. Okunabilirlik geliştirilirken, bildirimlerin daha hızlı yüklenmesi sağlandı. Artık sizi ilgilendiren gelişmelerden anında ve daha temiz bir arayüzle haberdar olacaksınız.
Haberlere Özel İstatistikler ve Görüntüleyenler Ekranı
Her haber başlığının altında yer alan yeni istatistik kutusu ile artık o haberle ilgili geniş detayları ve kimlerin görüntülediğini görebileceksiniz. Bu özellik, içeriklere olan ilginin daha şeffaf biçimde takip edilmesini sağladığı gibi, topluluk etkileşimini de güçlendiriyor.
Forum Konuları İçin Görüntüleyenler Ekranı
Artık forum konularını kimlerin okuduğu da görünür durumda. Bu özellik, forumlarda tartışmaların takibini kolaylaştırırken, konuların ne kadar dikkat çektiğini ve kimler tarafından izlendiğini anlık olarak gösteriyor. Bu ekrana konu bilgisi kutusunda yer alan çevrimiçi kullanıcı listesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Animasyonlu Butonlar
Uygulama genelinde etkileşimli alanlara yumuşak geçişli animasyonlar eklendi. Butonlara basarken artık kullanıcıya daha akıcı ve modern bir deneyim sunuluyor.
10, 15 ve 20 Yıllık Üyeler İçin Rozet Görünümü
DonanımHaber'e uzun yıllardır katkı sunan üyeler artık özel rozetlerle onurlandırılıyor. 10, 15 ve 20. yılını dolduran kullanıcılar profil kartlarında bu özel rozetleri taşıyabiliyorlar.
Hata Düzeltmeleri ve Performans İyileştirmeleri
Kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen birçok küçük hata düzeltildi. Uygulamanın genel performansı artırıldı, geçişler hızlandı ve stabilite yükseltildi. Daha sorunsuz bir deneyim için arka planda birçok teknik geliştirme tamamlandı.
DonanımHaber Android ve iOS uygulamasının son sürümünü aşağıdaki uygulama kartlarına tıklayarak cihazınıza yükleyebilir ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz.
