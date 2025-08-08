Giriş
    DonanımHaber Android uygulaması yeni sürümüyle yayında: İşte yenilikler

    DonanımHaber Android uygulaması güncellendi. Yenilenen ekranlar, yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri ile deneyiminiz şimdi çok daha akıcı ve keyifli...

    DonanımHaber Android uygulaması yeni sürümüyle yayında Tam Boyutta Gör
    DonanımHaber Android uygulaması yepyeni özellikler, arayüz geliştirmeleri ve performans iyileştirmeleriyle güncellendi. Kullanıcı deneyimini ön planda tutarak hazırladığımız bu sürümde dikkat çeken yenilikleri sizler için derledik.

    Favoriler Ekranı Yenilendi

    Favoriler ekranı yeniden tasarlandı. Kullanıcıların sık takip ettiği içeriklere daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi için görsel olarak düzenlendi ve kullanıcı dostu yeni işlevler eklendi. Sade tasarımıyla birlikte artık favori haber ve konular arasında kaybolmak yok.

    DonanımHaber Android uygulaması yeni sürümüyle yayında Tam Boyutta Gör

    Bildirim Arayüzü İyileştirildi

    Uygulamanın bildirim ekranları görsel olarak iyileştirildi ve işlevselliği artırıldı. Okunabilirlik geliştirilirken, bildirimlerin daha hızlı yüklenmesi sağlandı. Artık sizi ilgilendiren gelişmelerden anında ve daha temiz bir arayüzle haberdar olacaksınız.

    DonanımHaber Android uygulaması yeni sürümüyle yayında Tam Boyutta Gör

    Haberlere Özel İstatistikler ve Görüntüleyenler Ekranı

    Her haber başlığının altında yer alan yeni istatistik kutusu ile artık o haberle ilgili geniş detayları ve kimlerin görüntülediğini görebileceksiniz. Bu özellik, içeriklere olan ilginin daha şeffaf biçimde takip edilmesini sağladığı gibi, topluluk etkileşimini de güçlendiriyor.

    DonanımHaber Android uygulaması yeni sürümüyle yayında Tam Boyutta Gör

    Forum Konuları İçin Görüntüleyenler Ekranı

    Artık forum konularını kimlerin okuduğu da görünür durumda. Bu özellik, forumlarda tartışmaların takibini kolaylaştırırken, konuların ne kadar dikkat çektiğini ve kimler tarafından izlendiğini anlık olarak gösteriyor. Bu ekrana konu bilgisi kutusunda yer alan çevrimiçi kullanıcı listesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

    DonanımHaber Android uygulaması yeni sürümüyle yayında Tam Boyutta Gör

    Animasyonlu Butonlar

    Uygulama genelinde etkileşimli alanlara yumuşak geçişli animasyonlar eklendi. Butonlara basarken artık kullanıcıya daha akıcı ve modern bir deneyim sunuluyor.

    DonanımHaber Android uygulaması yeni sürümüyle yayında Tam Boyutta Gör

    10, 15 ve 20 Yıllık Üyeler İçin Rozet Görünümü

    DonanımHaber'e uzun yıllardır katkı sunan üyeler artık özel rozetlerle onurlandırılıyor. 10, 15 ve 20. yılını dolduran kullanıcılar profil kartlarında bu özel rozetleri taşıyabiliyorlar.

    DonanımHaber Android uygulaması yeni sürümüyle yayında Tam Boyutta Gör

    Hata Düzeltmeleri ve Performans İyileştirmeleri

    Kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen birçok küçük hata düzeltildi. Uygulamanın genel performansı artırıldı, geçişler hızlandı ve stabilite yükseltildi. Daha sorunsuz bir deneyim için arka planda birçok teknik geliştirme tamamlandı.

    DonanımHaber Android ve iOS uygulamasının son sürümünü aşağıdaki uygulama kartlarına tıklayarak cihazınıza yükleyebilir ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

    DH - Teknoloji Haberleri Forum DH - Teknoloji Haberleri Forum DH - Teknoloji Haberleri Forum DH - Teknoloji Haberleri Forum DONANIM HABER ELEKTRONİK YAY.LTD.ŞTİ. Haberler ve Dergiler Ücretsiz

    DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DONANIM HABER ELEKTRONIK YAYINCILIK LTD. STI News Ücretsiz 106,2 MB

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
