DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #6

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Unutamadığımız hayat parçalarının, belki de karakterimize bir bir tuğla olarak yerleşeceğini kabullenebilse… Aaa pardon günlükler karıştı. Ağlayarak yazdığımız normal günlüğe kaymış bir an. Bu kadar araya normal tabii. Size bugün son birkaç sürümü birlikte anlatacağız o yüzden. Ama bakın kendi uygulamamız diye demiyoruz, kabuk değiştiriyor resmen. Tabii bu kadar hızlı geri dönüşler veren ve değişimde bize önayak olan kullanıcılarımız olmasa zor. Karşılıklı birbirimizi sabaha kadar övmeye biz tamamız ama malum biraz da detaylara inmemiz lazım.

Nereden başlasak bilemedik. Çok şey birikmiş. O zaman önden küçükleri mi fırlatsak? Yok yok hep büyüklerle başladık böyle devam edelim. Son günlükten bu yana tam tamına üç yeni sayfa eklendi. Bu üç yeni sayfaya ek olarak hem portal hem de forum kısmındaki galeri yapısı baştan aşağı yenilendi. Hadi bakalım bir yerden girelim.

Öne çıkan konular, geride kalan buglar...

Bildiğiniz gibi forumdaki konular sizlerin oylarıyla öne çıkanlar bölümünde sergileniyor. Hatta yakın zamanda teknoloji tuşu yardımıyla, sadece teknoloji içeriklerini görebileceğinizden bahsetmiştik. Bu modülün detayına inmek ve tüm öne çıkan konuları görmek istediğinizde çağ dışı Java kodlarıyla bulanmış eski bir sayfaya yönleniyordunuz. Tabii ki bugüne kadar. V3 olarak adlandırdığımız yeni tasarım şeklimize ek olarak, Kotlin + MVVM ile güçlendirilmiş alt yapısı ile öne çıkanlar sayfası çok daha işlevsel halde. Tam Boyutta Gör

Hatta iOS kullanıcılarının alışık olduğu sağa/sola kaydırma özelliğini bu sayfa ile bambaşka bir boyutta uygulamamız içerisine dahil ettik. Zamanla konu listelenen her sayfada bu yeni sağ/sol kaydırma özelliğini göreceksiniz.

Uygulama ve Gizlilik Ayarları (Üzüntülerimi gizle seçeneği sürekli açık)

Adından kendini çok net bir şekilde açıklayan bu sayfada, yenilenmekten kendini alamadı. Font boyutlarından, profilinizi kimlerin görebileceğine kadar karar verebildiğiniz bu sayfada, işleri abartıp forum ana sayfasında görmek istemediğiniz modülleri kaldırma imkanınız bile bulunuyor. Uygulamasını kendince kişiselleştirmek isteyen her kullanıcının mutlaka bakmasını tavsiye ederiz. Bayinizden ısrarla isteyin. Yan Menü > Uygulama Hesap Ayarları > Uygulama ve Gizlilik Ayarları yoluyla erişebilirsiniz.

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Gizlenen konular

Uygulamanın bazı kısımlarına konular gizledik. Bu konulardan bulup bize ileten üç şanslı kişiye... şeklinde uzatmak isterdik ama tahmin edebileceğiniz gibi gizlenen konular böyle bir özellik değil. Forum kısmının tamamında görmek istemediğiniz konuları hızlıca gizleyebiliyorsunuz. Tabii ki arada hatalar veya değişen düşünceler dolayısıyla gizlediğiniz konulardan vazgeçebilirsiniz. Gizlenen konular sayfası da bu noktada yardımınıza ulaşıyor. Gizlediğiniz tüm konuları tek tek veya toplu bir şekilde görünür hale getirebilirsiniz. Yan Menü > Size Özel > Devamı > Gizlenen Konular altından inceleyebilirsiniz.

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DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #5

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Galeri de var! (Sahibinden bulacaksın abi, en temizi)

Uygulamanın tamamında resimlerin büyük halini görebildiğiniz galeri sayfası da, Kotlin + MVVM dönüşümünden nasibini almış antika sayfalarımızdan bir diğeri. Hem portal hem de forum tarafındaki görsellere artık yeni altyapasıyla sunulan galeri sizleri bekliyor. Dışı sizi içi bizi yakar dediğimiz değişikliklerden biri olarak, tasarımı aynı kalsada içerde büyük olaylar dönüyor. Ayrıca artık baktığınız resimler bittiğinde ilk resme dönmenizi sağlayacak mini bir ekleme de yaptık. Tabii ki oy verme, özel filtrelerle sıralama, kaydetme/paylaşma gibi tüm eski özellikleri de paket içerisindeki yerini koruyor.

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Gelelim mini onarım paketine

Sizlerin fark edebileceği büyük değişimlere ek olarak, her sürümde olduğu gibi yeni sürümlerimizde mini onarımlar, özellikler uygulama içerisine dahil oluyor. Hazırsanız nefesinizi tutun ve hepsini sayalım: Engellediğiniz kullanıcıların konularının bazı bölümlerde gözükmesi sorunu düzeltildi, tablet kullanıcıları için otomatik döndürmede yaşanan sıkıntılar giderildi, abone olduğunuz dükkanlarla ilgili gelen bildirimlerdeki yönlenme problemi çözüldü, bildirim sayılarındaki sayı tutarsızlık düzeltildi, kullanıcı imzalarındaki görsellerin gereğinden büyük görünmesine sebep olan hata halledildi, ters sıralanan konularda yaşanan yönlenme sorunu çözüldü, konu içerisinde aynı mesajın birden fazla gözükmemesi sağlandı… şeklinde uzayan bir listemiz var.

Dönüşüme hız kesmeden devam

İlk geliştirme günlüğünden bu yana bahsettiğimiz Kotlin + MVVM dönüşümü hız kesmeden devam ediyor. Yapılacaklar listesinde duran birçok sayfa bu dönüşüm içerisinde sırasını bekliyor. Tabii ki en önemli ayağı sizlerinde de en çok vakit geçirdiği konu detayı olacak. Şimdiden planlamasına başladığımız bu kısım tamamladığında, dönüşüm de büyük oranda bitmiş olacak.

Ayrıca Bkz.

"DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #5"

Thank you!

Yazımıza kısa bir ara verip başlıktaki gibi İngilizce konuşmak isteyenlere sponsorumuzla oluşturduğ… yok öyle bir şey tabii ki. Teşekkürler yazmışız hep, farklı bir şey yazalım dedik. Neyse önce bize sitem etmeden isteklerimiz için canla başla çalışan backend ekibimize, özellikle son sürümde yaşanan büyük değişimler sebebiyle aşırı yorduğumuz test ekibimize, gördüğünüz her ekranın mimarı tasarımcımıza ve uygulamanın her noktasına verdiği destekten ötürü Gün Oksay’a teşekkürlerimizi iletelim. Bir sonraki geliştirme günlüğünde buluşmak üzere. Aslında şu son paragrafa kapanış müziği falan eklesek, daha etkili bir çıkış için. Mesela Tarkan - Gitti Gideli’yi arkada açıp okusak hepimiz? Neyse lorem ipsum dolor sit amet diyerek dağılalım.

DH Android Ekibi

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