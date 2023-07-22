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    Lenovo Legion Y700 oyuncu tableti tanıtıldı: İşte özellikleri

    Lenovo, yeni oyuncu tableti Legion Y700'ü tanıttı. Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili Android oyun tableti 330 dolar başlangıç fiyatı ile geliyor.                
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    Legion Y700 (2023) oyuncu tableti tanıtıldı işte özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, oyuncuları hedefleyen yeni Android tabletini tanıttı. Etkileyici AnTuTu puanı alan Lenovo Legion Y700 (2023) modeli özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Legion Y700 (2023) özellikleri

    Legion Y700 2023 modeli, 8.8 inç, 2560 x 1600 çözünürlük, 500 nit parlaklık, 144Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamını destekleyen ekrana sahip.

    Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili tablet, 12GB ve 16GB RAM (LPDDR5x), 256GB ve 512GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Tablet, 13MP çift arka kamera, 8MP ön kameraya sahip. Oyun odaklı bir tablet olduğundan beklendiği üzere gelişmiş soğutma sistemi ve metal kasaya sahip. Bu noktada tabletin ağırlığının 348 g, kalınlığının 7.6 mm olduğunu belirtelim.

    ZUI 15.0 ile özelleştirilen Android 13 işletim sistemiyle gelen tablet, 45w süper hızlı şarjı destekleyen 6550 mAh bataryadan güç alıyor. Tablet, pili korumak ve performansı artırmak için şarjı durdurma dışında eşzamanlı şarj ve kulaklık kullanımı için çift USB-C sunuyor.

    Legion Y700 (2023) fiyatı

    Mavi ve gri renk seçenekleriyle gelen Legion Y700 (2023) fiyatı; 12GB + 256GB’lık model için 333 dolar, 12GB + 512GB’lık model için 361 dolar, 16GB + 512GB’lık model için 389 dolar.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 1 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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