Lenovo Legion Y700 oyuncu tableti tanıtıldı: İşte özellikleri

Legion Y700 (2023) özellikleri
Legion Y700 2023 modeli, 8.8 inç, 2560 x 1600 çözünürlük, 500 nit parlaklık, 144Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamını destekleyen ekrana sahip.
Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili tablet, 12GB ve 16GB RAM (LPDDR5x), 256GB ve 512GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Tablet, 13MP çift arka kamera, 8MP ön kameraya sahip. Oyun odaklı bir tablet olduğundan beklendiği üzere gelişmiş soğutma sistemi ve metal kasaya sahip. Bu noktada tabletin ağırlığının 348 g, kalınlığının 7.6 mm olduğunu belirtelim.
ZUI 15.0 ile özelleştirilen Android 13 işletim sistemiyle gelen tablet, 45w süper hızlı şarjı destekleyen 6550 mAh bataryadan güç alıyor. Tablet, pili korumak ve performansı artırmak için şarjı durdurma dışında eşzamanlı şarj ve kulaklık kullanımı için çift USB-C sunuyor.
Legion Y700 (2023) fiyatı
Mavi ve gri renk seçenekleriyle gelen Legion Y700 (2023) fiyatı; 12GB + 256GB’lık model için 333 dolar, 12GB + 512GB’lık model için 361 dolar, 16GB + 512GB’lık model için 389 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)