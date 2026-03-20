Google Play harici uygulama yüklemeyi eziyete çeviriyor

Google Play yeni kurallar
Açıklanan kurallara göre Geliştirici Ayarları menüsünden bilinmeyen kaynakların yüklenmesine izin verme süreci tamamen değişti. Yeni politikada kullanıcılar bu izni verdikten sonra telefonu açıp kapatmak zorunda. Bu adım özellikle telefon dolandırıcılarının etkisinde kalabilecek kullanıcılar için konuldu.
Telefon yeniden açıldıktan 24 saat sonra ise ya kimlik doğrulama ya da bir şifre atama şeklinde ikinci bir adım gerekiyor. Eğer kimlik doğrularsanız harici uygulamaları şifresiz yükleyebileceksiniz. Şifre seçeneğini seçerseniz bu kez her uygulamada şifre isteyecek. Bu çok adımlı işlemin sadece bir kez yapılacağı belirtiliyor. Sonrasında kullanıcı uygulama yüklerken bir uyarı penceresi çıkıyor ve kullanıcı burada 7 güne kadar şifre girmeden ya da süresiz şifre girmeden ilgili uygulamayı yükleme seçeneğini seçebiliyor.
Geliştirici tarafında ise onaylı geliştirici politikası aynen devam ediyor. Bu zaten geliştirici hesabı açtığınızda karşınıza çıkan bir politikaydı. Ayrıca açılacak yeni başvuru platformu ile hesabı olmayan geliştiricilerin de kimlik doğrulama istenecek. Burada istisna olarak hobi amaçlı geliştiricilere bir kolaylık sağlanıyor. Bu tarzdaki geliştiricilerin onay almasına ya da geliştirici hesabı açmasına gerek yok. Sınırlı dağıtım hesabına geçiş yaparak 20 cihaza kadar onaysız uygulamalarını paylaşabilecekler. Yeni güncellemelerin Ağustos ayından itibaren Google Play ekosisteminde devreye girmeye başlayacağı belirtildi.
8 Kişi Okuyor (0 Üye, 8 Misafir) 2 Masaüstü 6 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
1544 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
google play, google ve