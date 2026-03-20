    Google Play harici uygulama yüklemeyi eziyete çeviriyor

    Bugüne kadar harici uygulama yüklemeyi kolay bir şekilde yapabilen Android cihaz sahipleri artık daha zor süreçlerle karşı karşıya. Google harici uygulama yüklenmesine sıcak bakmıyor. 

    Kullanıcılara Google Play haricinde uygulama yükleyebilmeyi sağlayan Android ekosistem serbestliği uzun süredir Google’ın hedefindeydi. Ekosistemde tam bir kontrol sağlamak isteyen Google ilk etapta tüm harici yüklemeleri bir analiz aşamasından geçiriyordu. Şimdi ise doğrudan geliştiricileri hedef aldı.

    Google Play yeni kurallar

    Açıklanan kurallara göre Geliştirici Ayarları menüsünden bilinmeyen kaynakların yüklenmesine izin verme süreci tamamen değişti. Yeni politikada kullanıcılar bu izni verdikten sonra telefonu açıp kapatmak zorunda. Bu adım özellikle telefon dolandırıcılarının etkisinde kalabilecek kullanıcılar için konuldu.

    Telefon yeniden açıldıktan 24 saat sonra ise ya kimlik doğrulama ya da bir şifre atama şeklinde ikinci bir adım gerekiyor. Eğer kimlik doğrularsanız harici uygulamaları şifresiz yükleyebileceksiniz. Şifre seçeneğini seçerseniz bu kez her uygulamada şifre isteyecek. Bu çok adımlı işlemin sadece bir kez yapılacağı belirtiliyor. Sonrasında kullanıcı uygulama yüklerken bir uyarı penceresi çıkıyor ve kullanıcı burada 7 güne kadar şifre girmeden ya da süresiz şifre girmeden ilgili uygulamayı yükleme seçeneğini seçebiliyor.

    Geliştirici tarafında ise onaylı geliştirici politikası aynen devam ediyor. Bu zaten geliştirici hesabı açtığınızda karşınıza çıkan bir politikaydı. Ayrıca açılacak yeni başvuru platformu ile hesabı olmayan geliştiricilerin de kimlik doğrulama istenecek. Burada istisna olarak hobi amaçlı geliştiricilere bir kolaylık sağlanıyor. Bu tarzdaki geliştiricilerin onay almasına ya da geliştirici hesabı açmasına gerek yok. Sınırlı dağıtım hesabına geçiş yaparak 20 cihaza kadar onaysız uygulamalarını paylaşabilecekler. Yeni güncellemelerin Ağustos ayından itibaren Google Play ekosisteminde devreye girmeye başlayacağı belirtildi.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 5 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 6 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

