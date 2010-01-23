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DigitalRise'dan Windows 7'li tablet: X9

9 yıl
6,6b
1
9
Diğer
Shady
Haber Editörü
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DigitalRise'dan Windows 7'li tablet: X9
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Windows'lu tabletlere bir yenisi daha eklendi. CES 2010'da Microsoft'un üst düzey yöneticisi Steve Ballmer'ın sunumunda gün yüzüne çıkan HP'nin Windows 7'li tabletinden sonra DigitalRise adlı elektronik firması da X9 adını verdiği tablet çözümünü duyurdu.

Intel'in Atom N270 işlemcisinden güç alan X9, 10.2 inç boyutlarında 1024 x 600 piksel çözünürlük sağlayan TFT çoklu dokunmatik paneliyle geliyor. Intel'in GMA 950 grafik işlemcisinin kullanıldığı tablette 2GB belleğe ve 160GB'lık depolama alanına yer verilmiş. X9'un üzerinde 1.3 Megapiksellik kameraya ve çoklu kart okuyucusuna yer veren DigitalRise, GPS, Bluetooth ve Wi-Fi kabiliyetlerinin yanında WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000 3G ağlarına destek vermeyi de unutmamamış.

Enerji ihtiyacını 3000mAh'lik bataryasından karşılayan Windows 7'li X9'un tavsiye edilen satış fiyatıysa 999 dolar olarak belirlenmiş.


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sabe 9 yıl
Bu ürün en geç mayıs başında Auri markasıyla ülkemizde satışa sunulacaktır.Dokunmatik ekranı gayet başarılı, xp,vista,win 7 ve linux destekliyor, bu konularda hiç bir sıkıntı yok.
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sotoxs 9 yıl
pratik değil gibi ???
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Batuist 9 yıl
o minicik menüler dokunmatik ekranla öyle kolay kolay kontrol edilemez ki.. dokunmatik arabirimi geliştirilmedikçe bu cihazlar kolay kolay yaygınlaşamaz.. yazılımın arabirimi dokunmatik kontrol için özel dizayn edilmeli diye düşünüyorum.. aksi taktirde işkence olur kullanımı..
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koxp94 9 yıl
görev çubuğu win7, pencere media center tema
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sendemail 9 yıl
aynı malın uzerıne apple logosunu çakıp fıyatı da 1000 euro yapsalar kapıs kapıs gıder sankı hayat kalıtemızı zırvelere tasıyan bır malmıs gıbı...Islate cıkınca demedı demeyın ,ayılanlar bayılanlar o bıcım...
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Mertcan. 9 yıl
Alınacak bir ürün değil ne yazık ki , platformları tam denk olmasa da bunu alacağıma aynı fiyata satılan Lenovo IdeaPad U1 alırdım.
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talh4wk 9 yıl
vaybe cok kullanisli bisey ama netbook varken bu fiyata....
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Meaning Of Life 9 yıl
Çok pahalı pek satılacağını sanmam
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cathedral 9 yıl
fiyat yüksek.. 3 te 1 parasına netbook lar mevcut.

şahsen almam.. fiyatları yarı yarıya gelmeden rağbet görmez.
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