DigitalRise'dan Windows 7'li tablet: X9

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Windows'lu tabletlere bir yenisi daha eklendi. CES 2010'da Microsoft'un üst düzey yöneticisi Steve Ballmer'ın sunumunda gün yüzüne çıkan HP'nin Windows 7'li tabletinden sonra DigitalRise adlı elektronik firması da X9 adını verdiği tablet çözümünü duyurdu.

Intel'in Atom N270 işlemcisinden güç alan X9, 10.2 inç boyutlarında 1024 x 600 piksel çözünürlük sağlayan TFT çoklu dokunmatik paneliyle geliyor. Intel'in GMA 950 grafik işlemcisinin kullanıldığı tablette 2GB belleğe ve 160GB'lık depolama alanına yer verilmiş. X9'un üzerinde 1.3 Megapiksellik kameraya ve çoklu kart okuyucusuna yer veren DigitalRise, GPS, Bluetooth ve Wi-Fi kabiliyetlerinin yanında WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000 3G ağlarına destek vermeyi de unutmamamış.

Enerji ihtiyacını 3000mAh'lik bataryasından karşılayan Windows 7'li X9'un tavsiye edilen satış fiyatıysa 999 dolar olarak belirlenmiş.