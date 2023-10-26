Tam Boyutta Gör

Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığı’nın 2024 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda dijital varlıklara vergilendirilme getirilmesi ve kripto varlık saklayıcıların düzenlenmesine ilişkin maddeler dikkat çekti.

Guinness Rekorlar Kitabı’nın en garip rekorları 3 gün önce eklendi

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda daha önce bahsi geçmeyen önemli ayrıntılara da yer verildi. İlk defa bir kamu kurumu dijital varlıkların vergilendirileceğine dair resmi bir açıklamada bulundu.

Program’da “Başta sürdürülebilir ve dijital finans olmak üzere tüm finans alanlarında küresel piyasalarla uyumlu ve rekabetçiliği yüksek, kalkınma sürecine uygun maliyet ve koşullarda katkı verebilen, verimliliği yüksek ve kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması temel amaçtır.” şeklinde konuya değinildi.

Konuyla alakalı programda “Dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik olarak söz konusu varlıkların Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Sanal varlıklarla alakalı “Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlere yönelik mevzuat çalışmaları sürdürülecektir.” denildi.

Bu programda da belirtildiği gibi yakın zamanda dijital varlıklara vergi gelmesi kesin gibi denilebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Dijital varlıklara vergi geliyor