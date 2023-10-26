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    Dijital varlıklara vergi geliyor

    Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığı’nın 2024 Yıllık Programı’nda dijital varlıklara vergilendirilme getirilmesi ve kripto varlık saklayıcıların düzenlenmesine ilişkin maddeler dikkat çekti.

    Dijital varlıklara vergi geliyor Tam Boyutta Gör

    Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığı’nın 2024 yılına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda dijital varlıklara vergilendirilme getirilmesi ve kripto varlık saklayıcıların düzenlenmesine ilişkin maddeler dikkat çekti.

    2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda daha önce bahsi geçmeyen önemli ayrıntılara da yer verildi. İlk defa bir kamu kurumu dijital varlıkların vergilendirileceğine dair resmi bir açıklamada bulundu.

    Program’da “Başta sürdürülebilir ve dijital finans olmak üzere tüm finans alanlarında küresel piyasalarla uyumlu ve rekabetçiliği yüksek, kalkınma sürecine uygun maliyet ve koşullarda katkı verebilen, verimliliği yüksek ve kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması temel amaçtır.” şeklinde konuya değinildi.

    Konuyla alakalı programda “Dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik olarak söz konusu varlıkların Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

    Sanal varlıklarla alakalı “Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlere yönelik mevzuat çalışmaları sürdürülecektir.” denildi.

    Bu programda da belirtildiği gibi yakın zamanda dijital varlıklara vergi gelmesi kesin gibi denilebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    40 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

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    Kripto Para, vergi ve
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    çiğ tavuk yersek ne olur üniversite okurken msü girilir mi sachane güvenilir mi sibel kekilli pornoları yemek yerken baş dönmesi

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