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Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce üzerinde çalışıldığını açıkladığı borsa ve kripto para vergisi hakkında yeni açıklamada bulundu. Bora ve kripto varlıkların vergilendirilmesi yönündeki çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi hususu gündemimizden çıktı. Yeni yasama döneminde genel vergi oranlarını artırmaya ya da indirmeye dönük bir vergi paketimiz olmayacak. OVP’de ifade ettiğimiz gibi vergi istisna ve indirimlerini etkinlik ve verimlilik perspektifiyle gözden geçirmeye devam edeceğiz.”

Orta Doğu kripto paralara kâbus gibi çöktü 4 sa. önce eklendi

Daha önce ortaya çıkan haberlere göre kripto para borsalarına yatırılan nakit paranın on binde 4'ü oranında, borsada ise hisse alımı başına on binde 2 oranında işlem ücreti adında vergi uygulanacaktı. Bu vergi planı rafa kalktı.

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Maliye Bakanı Şimşek: Borsa ve kripto vergisi gündemimizden çıktı