Kripto para borsalarına vergi geliyor: Vergi oranı ortaya çıktı!

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Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerini artırmak için kripto para borsaları ve Borsa İstanbul’a vergi getirmeyi planlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işlem ücreti adında vergilendirme yapılacağını söyledi. Ayrıca vergi oranları ortaya çıktı.

Bakan açıkladı: "Kripto para ve borsaya vergi gündemimizde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para ve hisse alımına yönelik vergi düzenlemesi hakkında şunları söyledi:

"Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz. Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde."

Kripto paralardan ne kadar vergi alınacak?

Habertürk'ün haberine göre kripto para yatırımlarından yüzde 0,04 (on binde 4) oranında, Borsa İstanbul’daki hisse alımlarında ise yüzde 0,02 (on binde 2) oranında vergi uygulanacak.

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Kripto para vergisi nasıl uygulanacak?

On binde 4 oranındaki kripto vergisi stopaj olarak kesilecek. Kripto alımı için kripto para borsalarına gönderilen ücrete anında yüzde 0,04 oranında kesinti uygulanacak. Örneğin kripto para borsasına 100.000 TL gönderdiğinizde 40 TL kripto vergisi kesilecek ve borsadaki cüzdanınıza 99.960 TL yatacak.

Borsadaki "işlem vergisi" nasıl hesaplanacak?

Borsa İstanbul’daki hisse alım satımına uygulanacak yüzde 0,02 oranındaki vergi ise işlem esnasında kesilecek. Örneğin 100.000 TL’lik hisse alacak kişilerden 20 TL işlem ücreti vergisi alınacak.

Kripto para borsaları ve Borsa İstanbul’daki yatırımların gelir vergisine dahil edilmeyeceği ifade ediliyor. Ayrıca söz konusu düzenleme sadece yürürlüğe girdikten sonraki işlemleri kapsayacak. Önceki yatırımlardan vergi alınmayacak.

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