Kripto paralara ve borsaya vergi düzenlemesi ertelendi

Tam Boyutta Gör Bir süredir ülke gündemini meşgul eden kripto para borsalarına ve Borsa İstanbul’a yönelik vergi düzenlemesinde sürpriz bir haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek haberi bizzat verdi.

Vergi düzenlemesi ertelendi

Meclise sunulacak yeni vergi paketinin içerisinde yer alan düzenlemeye göre ülkemizde faaliyet gösteren kripto para borsalarına yatırılan her meblağdan on binde 4 oranında vergi alınacak. Borsa İstanbul’da ise hisse alımı başına on binde 2 vergi uygulanacak.

Maliye Bakanlığı şimdilik vergi düzenlemesini erteledi ve vergi paketinden çıkarıldı. Taslağın üzerinde yeni çalışmalar yapılacağı açıklandı. Kaynaklar düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edildiğini iddia ediyor.

