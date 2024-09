Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki kripto para ve borsa yatırımcılarının gündemini meşgul eden vergi düzenlemesi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere kripto para borsaları ve Borsa İstanbul’da her işlemden vergi alınması planlanıyordu. Bu düzenleme, geçtiğimiz ay ertelenmişti. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü” dedi.

Borsa ve kriptoya vergi yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajda bu yıl için yeni bir vergi paketinin söz konusu olmadığını belirtirken, borsa ve kripto vergilerinin de gündemden düştüğünü ifade etti. Yılmaz, “Borsa vergisi gündemimizde yok. Bir dönem tartışıldı ve gündemimizden düşmüş oldu” derken, kripto vergisinin de gündemlerinde olmadığını ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz Haziran ayında yeni vergi paketinin içerisinde yer alan düzenlemenin ertelendiğini açıklamıştı. Gündemde artık olmayan düzenlemeye göre ülkemizde faaliyet gösteren kripto para borsalarına yatırılan her meblağdan on binde 4 oranında, Borsa İstanbul’da ise hisse alımı başına on binde 2 vergi uygulanacaktı.

FED faiz indirdi, Bitcoin yükselişe geçti: Şimdi ne olacak? 4 gün önce eklendi

Yılmaz, enflasyon muhasebesi uygulamasının geleceğine de bu yıl sonunda yapılacak değerlendirmeyle karar verileceğini, yatırımları gözetici bir yasal düzenlemenin yapılabileceğini söyledi. Genel vergi oranlarıyla ilgili adımların atıldığını anımsatan Yılmaz, “Önümüzdeki süreçte esas konumuz istisna ve muafiyetleri mümkün olduğunca daraltmak. Bundan sonra genel vergi oranlarında, kanuni vergi oranlarında çok değişiklik beklememek gerekir artık.” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Cevdet Yılmaz: Borsa ve kriptoya vergi gelmeyecek