Dijitsu’dan 50 inç, ince kenarlı, Ultra HD Android TV

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Akıllı teknolojilerle hayatımıza giren Android işletim sistemi, televizyonlarda da cihazları daha işlevsel hâle getirerek birçok kullanım avantajı sağlıyor. Dijitsu’nun dahili uydu alıcılı Adroid 9.0 TV modellerinden ‘50DS8800’, 50 inç ekranı, Ultra HD 4K çözünürlüğü ile oldukça net görüntü kalitesi sunuyor. Dört çekirdekli işlemcisi bulunan TV modeli, 16 Watt ses çıkış gücü ile de yüksek ses deneyimi yaşatıyor.

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İnce kenarı, metal çerçevesi ve zarif tasarımı ile dikkat çekiyor.

Metal çerçevesi ve ince kenarı ile estetik bir görünüme sahip olan ‘50DS8800’, uygun bütçeli, zarif ve modern bir TV isteyen tüketiciler için uygun bir seçenek. Ayrıca Netflix, Prime Video, Blu TV, Tivibu Go, Youtube, Facebook gibi en sık kullanılan uygulamalara Wi-Fi özelliği ile kolayca erişebilmeyi sağlayan TV’nin, HDMI bağlantı noktası ve 2 USB girişi ile aynı anda oyun konsolu, medya oynatıcı ve AVR aygıtlarını bağlayabilme özellikleri de bulunuyor.

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Küçükten büyüğe farklı ebatlarda ürün çeşitliliği bulunan Dijitsu TV’ler, Türkiye’nin her yerinde Teknosa, Migros, BİM, A101 gibi önde gelen zincir marketlerinde ve Hepsiburada pazar yerinde online satışa sunuluyor.

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